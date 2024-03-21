Беспилотник называется "Пчёлка"

По мнению целого ряда зарубежных аналитиков, в настоящее время Украина стала полигоном для испытания современных тактик ведения боевых действий. Чаще всего Киев получает сильно устаревшее оружие, но насыщению ВСУ беспилотниками уделяется особое внимание. В распоряжении украинской армии находится целая армия дронов со всех концов света, а по мере истощения традиционных боеприпасов использование БПЛА становится повсеместным. Противостояние нарастает, а многие эксперты полагают, что преимущество находится на стороне России. Американские журналисты взяли интервью у командира беспилотным расчётом, который поведал им любопытные детали. Оказывается, на каждый дрон с украинской стороны российские силы запускают срезу 7 аппаратов, а особенно сложно в самых горячих точках, где борьба ведётся не только на земле, но и в воздухе. Указывается на преимущество России по количеству и качеству FPV-дронов, часть из которых оснащается защищёнными от средств радиолокационной борьбы модулями. Результат можно увидеть на многочисленных видео, свидетельствующих о большом количестве уничтоженной техники при помощи российских беспилотников.

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И всё же эксперты констатируют, что возможности подобных аппаратов сильно ограничены из-за небольшого радиуса действия. Аккумуляторы позволяют пройти небольшую дистанцию, а в результате раскрыть потенциал в полной мере не получается. Революция в элементах питания пока не ожидается, а значит выход из создавшегося положения придётся искать собственными силами. Как стало известно, в СВО появился совершенно новый тип беспилотников, который может существенно изменить положение на линии соприкосновения. Военкоры пишут о том, что рядом с Артёмовском замечена так называемая «матка». Это беспилотный аппарат большого размера, который способен переносить несколько других БПЛА. Беспилотник под названием «Пчёлка» берёт лучшее от самолёта и квадрокоптера, получая питание от двигателя внутреннего сгорания. За счёт этого он обладает увеличенным радиусом действия и может работать за линией соприкосновения.

«Пчёлка» выступает в качестве платформы для переноса FPV-дронов, которые в определённый момент отделяются от «матки» и начинают выполнять поставленные задачи. Это позволяет увеличить радиус поражения со стороны дронов-камикадзе, а также повысить информированность над территориями противника. Разведывательные дроны будут находиться в воздухе дольше, а при необходимости материнский БПЛА и вовсе может выступать в качестве ретранслятора. В этом случае радиус действия окажется ещё выше, что также снизит эффект от воздействия средствами РЭБ. Эксперты отмечают, что идея применения подобных устройств самолётного типа для сброса дронов-камикадзе не нова. При этом в СВО первыми применять эту тактику начали украинские операторы. Так, на балансе ВСУ есть массивный беспилотник под названием «Баба Яга». Первоначально он разрабатывался для использования сельскохозяйственной сфере, а сегодня вместо боеприпасов там могут крепиться дроны-камикадзе.

Аналитики полагают, что преимущество окажется на стороне того, кто сможет максимально быстро наладить массовое производство подобных изделий. Пока всё идёт к тому, что Россия наращивает выпуск беспилотных аппаратов, тогда как ВСУ сталкиваются с невозможностью запустить массовый выпуск из-за угрозы ударов с воздуха. По большей части украинская армия полагается на иностранных союзников, ну а запасы там не безграничны. Целый ряд американских чиновников предлагает больше ничего Зеленскому не дарить. Вместо этого увязать военную помощь с кредитованием, когда всё оружие будет пересчитываться в доллары и навешиваться тяжёлым грузом на следующие поколения украинцев. В России производство расширяется за счёт крупных предприятий и небольших стартапов. Операторы отмечают, что что использование БПЛА более эффективно, чем применение обычных снарядов. На первый взгляд один боеприпас для артиллерийской установки дешевле, но для поражения того или иного объекта требуется огромное количество снарядов, тогда как дрон способен нанести удар с высокой точностью. Это даёт не только более высокие результаты, но и позитивно сказывается на экономической стороне вопроса. В прессе пишут о том, что России могут быть создан специализированный род войск, которые будут специализироваться на беспилотниках. Насколько такая инициатива оправдана и актуальна, нам ещё предстоит узнать. Также сообщается, что растёт количество центров подготовки операторов БПЛА, где каждый курсант получает порядка 120 часов налёта во время тренировки пилотирования FPV-дронов на специальных симуляторах. Всё это говорит о том, что вскоре в рядах российской армии официально появится новая профессия: «Оператор FPV-дронов».