Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В России растёт спрос на ремонт бытовой техники и смартфонов, поскольку население пытается экономить
Только на Авито мастеров, готовы отремонтировать стиральную машину, можно найти 170 000

реклама

С 1 апреля беспошлинный таможенный взнос товаров из-за рубежа в Россию был снижен с 1000 евро до 200 евро. Удивительно, но цены в маркетплейсах тут же начали расти, хотя никаких предпосылок к этому нет. Всё дело в том, что такая практика касалась исключительно физических лиц и никак не влияла на ввоз электроники и другой продукции из Китая. Проще говоря, если вы заказывали смартфон для себя, то могли сэкономить, ну а продающие десятки устройств в месяц предприниматели всегда платили НДС и ввозную пошлину. Похоже, отдельные лица пытаются заработать на ажиотаже, а в результате на некоторых площадках цены уже пошли вверх. Неясно, как долго такая тенденция будет сохраняться, ведь в обычной рознице никаких ценовых скачков нет. При этом из-за падения курса рубля в 2023 году аналитики отмечают любопытные факты, которые ранее не были присущи российскому рынку. 

реклама

По данным «Ведомостей», сегодня в России высоким спросом пользуются специалисты, занимающиеся ремонтом смартфонов и бытовой техники. Оказывается, за 2023 год спрос на услуги ремонта бытовой техники в России вырос на 64%, тогда как мелкую электронику стали восстанавливать на 36% чаще, чем это было в 2022 году. Эксперты полагают, что в качестве главной причины можно назвать удорожание электроники и бытовой техники в магазинах. В среднем цены во втором полугодии 2023 поднялись на 15%, а проблема носит системный характер. Так, многие иностранные компании, которые до недавнего времени оставались в пределах РФ, окончательно покинули российский рынок. Некоторые ужесточают отслеживание глобальных поставок, что приводит к наценке за дополнительные риски для третьей стороны. Параллельный импорт теряет поставщиков, поскольку некоторые страны отказываются от единой расчётной системы «Мир», ну а решить проблемы в краткосрочной перспективе не выйдет. 

По данным аналитиков, особенно высокий спрос наблюдается в области бытовой техники. Если сравнивать с 2022 годом, то жители России стали искать мастера для ремонта на 181% чаще. Восстанавливаются стиральные и посудомоечные машины, спрос на ремонт которых стремительно растёт. Активно несут чинить и смартфоны, а в итоге показатель на 35% выше, чем годом ранее. Что любопытно, на Авито есть 170 000 объявлений о ремонте бытовой техники, тогда как всего 80 тысяч мастеров готовы починить мобильный телефон. Стоимость услуг стартует с 500 рублей, хотя в реальности речь идёт только о вызове мастера. Ремонтные работы оцениваются индивидуально, хотя в каждом регионе есть средняя ставка. Не всегда стиральную машину можно вернуть в строй, поскольку за последние десять лет жители России купили огромное количество техники европейских брендов. Из-за санкций поставки запчастей приходится ждать месяцами, что негативным образом влияет на конечную цену ремонта. 

А вот спрос на ремонт ноутбуков даже снизился на целых 30%, что первоначально вызвало удивление у аналитиков. В данную статистику учтён ремонт и другой компьютерной техники, включая комплектующие и моноблоки. После обращения к статистике причина происходящих изменений стала более понятна, ведь продажи ноутбуков и новой компьютерной техники в России в 2023 году увеличились. Некоторые торговые сети пишут о 16% росте, хотя по другим позициям наблюдаются и более впечатляющие цифры. В итоге эксперты полагают, что жители России не знали, как будут развиваться события, поэтому инвестировали в новые компьютеры и ноутбуки в 2023 году. Скорее всего, старое железо массово не выбрасывалось, а значит потенциал у ремонтных мастерских остаётся. Если в 2022 году большая часть жителей России предпочитала хранить сбережения в виде наличных, то в 2023 с падением курса рубля многие начали скупать компьютерную технику. Одновременно с этим увеличилось и количество предложений на вторичном рынке. Аналитики полагают, что появление большого количество старых компьютеров и ноутбуков на рынке рано или поздно приведёт к повышению спроса на услуги мастеров по ремонту. Подобное железо уже прошло большую часть жизненного цикла, а отдельные детали могут выйти из строя раньше других. Как бы там ни было в общей массе россияне начинают демонстрировать попытки экономить, отказываясь от покупки новой бытовой техники, если есть возможность вернуть к жизни сломанную стиральную машину. Рынок уже ощущает данную тенденцию, поскольку спрос рождает предложение. Между тем эксперты признают, что далеко не все мастера обладают нужной квалификацией и должным опытом. Проблема лишь в том, что экономия вынуждает отказаться от услуг крупных сервис-центров. Не говоря уже о том, что иностранные бренды перестали оказывать бесплатную гарантийную поддержку своей продукции на территории России. 

#санкции #интересное #бытовая техника
+
Написать комментарий (0)
Reuters: инженеры из РФ не могут починить турбину на НПЗ НОРСИ, а Лукойл теряет $100 млн в месяц
Китайские авто вытесняют европейцев с рынка РФ, разворачивая в стране производство, а продажи растут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
17
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
3
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
1
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
183
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
13
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
52
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
28
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
62

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
16:26
Гигантские вложения, что и говорить.
Samsung собирается вложить в экономику Техаса до $44 млрд
Вадим (Nvidia Hater)
16:25
так шишун же кости коты выкладывал -я думал этого.Ну кот гриль который
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Александр Еремеев
16:23
Хуанг потирает руки, на этих ускорителях не один миллиард сможет заработать.
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
Евгений Шрайнер
16:22
Смотря какая игра, какое разрешение. Естественно чем больше видюха может выдатт кадров тем мошнее нужен процессор. А там уже от причуд и степени оптимизации,движка и криворукости будет зависить скольк...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
dmitry07
16:15
Сначала разбрасываются деньгами, а только потом начинают их считать.
Разработчики движка Unity решили отказаться от поддержки ПО от ZivaDynamics в области создания 3D-анимации
ElvisSuperStar007
16:14
Ты почему досих пор дома? Ану беги на све , за родину!! За сралина
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Кызахстанчево
16:05
было бы славно конечно, но черновмазых пускать на остров категорически нельзя.
Путин предложил возродить советский мегапроект моста на Сахалин
Vorvort
16:04
Статья хорошая, но есть тонкости. Например в малопоточной игре лишние ядра 7800X3D не дадут никакого преимущества перед 7600X. В многопоточной игре уже 8 ядер будут впереди. К сожалению информация о т...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Расул Халилов
16:01
Вас послушать так процессоры амд должны быть в разы быстрее интеловских, ведь она каждый год отчитывается о росте в 20-30%
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
Vorvort
16:00
Процессор с запасом, с ним и 5060 будет отлично работать.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем