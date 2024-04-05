Только на Авито мастеров, готовы отремонтировать стиральную машину, можно найти 170 000

С 1 апреля беспошлинный таможенный взнос товаров из-за рубежа в Россию был снижен с 1000 евро до 200 евро. Удивительно, но цены в маркетплейсах тут же начали расти, хотя никаких предпосылок к этому нет. Всё дело в том, что такая практика касалась исключительно физических лиц и никак не влияла на ввоз электроники и другой продукции из Китая. Проще говоря, если вы заказывали смартфон для себя, то могли сэкономить, ну а продающие десятки устройств в месяц предприниматели всегда платили НДС и ввозную пошлину. Похоже, отдельные лица пытаются заработать на ажиотаже, а в результате на некоторых площадках цены уже пошли вверх. Неясно, как долго такая тенденция будет сохраняться, ведь в обычной рознице никаких ценовых скачков нет. При этом из-за падения курса рубля в 2023 году аналитики отмечают любопытные факты, которые ранее не были присущи российскому рынку.

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По данным «Ведомостей», сегодня в России высоким спросом пользуются специалисты, занимающиеся ремонтом смартфонов и бытовой техники. Оказывается, за 2023 год спрос на услуги ремонта бытовой техники в России вырос на 64%, тогда как мелкую электронику стали восстанавливать на 36% чаще, чем это было в 2022 году. Эксперты полагают, что в качестве главной причины можно назвать удорожание электроники и бытовой техники в магазинах. В среднем цены во втором полугодии 2023 поднялись на 15%, а проблема носит системный характер. Так, многие иностранные компании, которые до недавнего времени оставались в пределах РФ, окончательно покинули российский рынок. Некоторые ужесточают отслеживание глобальных поставок, что приводит к наценке за дополнительные риски для третьей стороны. Параллельный импорт теряет поставщиков, поскольку некоторые страны отказываются от единой расчётной системы «Мир», ну а решить проблемы в краткосрочной перспективе не выйдет.

По данным аналитиков, особенно высокий спрос наблюдается в области бытовой техники. Если сравнивать с 2022 годом, то жители России стали искать мастера для ремонта на 181% чаще. Восстанавливаются стиральные и посудомоечные машины, спрос на ремонт которых стремительно растёт. Активно несут чинить и смартфоны, а в итоге показатель на 35% выше, чем годом ранее. Что любопытно, на Авито есть 170 000 объявлений о ремонте бытовой техники, тогда как всего 80 тысяч мастеров готовы починить мобильный телефон. Стоимость услуг стартует с 500 рублей, хотя в реальности речь идёт только о вызове мастера. Ремонтные работы оцениваются индивидуально, хотя в каждом регионе есть средняя ставка. Не всегда стиральную машину можно вернуть в строй, поскольку за последние десять лет жители России купили огромное количество техники европейских брендов. Из-за санкций поставки запчастей приходится ждать месяцами, что негативным образом влияет на конечную цену ремонта.

А вот спрос на ремонт ноутбуков даже снизился на целых 30%, что первоначально вызвало удивление у аналитиков. В данную статистику учтён ремонт и другой компьютерной техники, включая комплектующие и моноблоки. После обращения к статистике причина происходящих изменений стала более понятна, ведь продажи ноутбуков и новой компьютерной техники в России в 2023 году увеличились. Некоторые торговые сети пишут о 16% росте, хотя по другим позициям наблюдаются и более впечатляющие цифры. В итоге эксперты полагают, что жители России не знали, как будут развиваться события, поэтому инвестировали в новые компьютеры и ноутбуки в 2023 году. Скорее всего, старое железо массово не выбрасывалось, а значит потенциал у ремонтных мастерских остаётся. Если в 2022 году большая часть жителей России предпочитала хранить сбережения в виде наличных, то в 2023 с падением курса рубля многие начали скупать компьютерную технику. Одновременно с этим увеличилось и количество предложений на вторичном рынке. Аналитики полагают, что появление большого количество старых компьютеров и ноутбуков на рынке рано или поздно приведёт к повышению спроса на услуги мастеров по ремонту. Подобное железо уже прошло большую часть жизненного цикла, а отдельные детали могут выйти из строя раньше других. Как бы там ни было в общей массе россияне начинают демонстрировать попытки экономить, отказываясь от покупки новой бытовой техники, если есть возможность вернуть к жизни сломанную стиральную машину. Рынок уже ощущает данную тенденцию, поскольку спрос рождает предложение. Между тем эксперты признают, что далеко не все мастера обладают нужной квалификацией и должным опытом. Проблема лишь в том, что экономия вынуждает отказаться от услуг крупных сервис-центров. Не говоря уже о том, что иностранные бренды перестали оказывать бесплатную гарантийную поддержку своей продукции на территории России.