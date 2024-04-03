Цены в рознице на китайские товары не изменились

Многие наши читатели слышали о том, что с 1 апреля будет скорректирована сумма беспошлинного ввоза товаров в Россию. Информация об этом появилась ещё в начале марта, когда несколько крупных маркетплейсов подали в адрес правительства соответствующий запрос о продлении сроков беспошлинного провоза товаров на сумму до 1000 евро. Представители отдельных ведомств имели на этот счёт своё мнение, но в итоге было решено ничего не делать, поскольку ровно 2 года назад в качестве конечной даты отказа от льготного периода было указано 1 апреля. В конце марта интернет наполнили страшилки о скором подорожании техники на целых 20%, а истерику подогревали средства массовой информации. Что же, если вы сегодня загляните в розницу, то не заметите никакого изменения стоимости для конечных покупателей.

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Эксперты поясняют, что магазины и раньше платили ввозную пошлину на товары, поскольку закупали всё это крупными партиями. Проще говоря, если речь идёт об обычном человеке, то шанс сэкономить был, а вот для бизнеса поблажек не было, а в итоге цены в российских магазинах не изменились. Без изменений осталась ценовая политика на крупных площадках, занимающихся продажей электроники и компьютерной техники, а вот на Ozon некоторые дельцы уже начали поднимать стоимость товаров. Всё те же эксперты поясняют, что малый бизнес действительно может столкнуться с некоторыми препятствиями. К примеру, вы занимались продажей китайских игрушек и имели свой цифровой магазинчик на том же Ozon. Что же, нужно было правильно распределять лимиты. Первую посылку записать на себя, вторую – на жену. Третью – на тёщу, и так до тех пор, пока все ваши родственники не увязнут в семейном бизнесе. Благодаря такой схеме можно было ввозить мелкие и недорогие товары с высокой торговой маржой, но миф о дешёвых смартфонах неправомерен. Здесь всё дело в цене, ведь даже если вы ввозили только относительно недорогие аппараты за 200 долларов, то сделать бизнес на 20-30 телефонах в месяц невозможно. Маржа от продажи каждого аппарата не превышает 30 долларов, а значит для малого бизнеса смартфоны и тем более ноутбуки с видеокартами и другими комплектующими были неинтересны.

Как вы уже поняли, это не мешает отдельным лицам попытаться заработать на ажиотаже. Муссируется тема о скором подорожании всей электроники, ну а на том же Ozon можно встретить любопытные предложения, авторы которых пишут о необходимости доплатить за товар. К примеру, ноутбук MacBook Air стоил 180 тысяч рублей, но теперь потребуется докинуть ещё 26 тысяч в виде таможенной пошлины. И вот здесь самое время взять себя в руки и подумать. Итак, беспошлинный ввоз распространялся на товары с общей стоимостью до 1000 евро. Это около 100 тысяч рублей, а значит ноутбук Apple за 180 тысяч никак не мог попасть в данную категорию. Продавец откровенно лукавит, поскольку в указанную сумму уже включены все пошлины и налоги. Есть две простые стратегии, которые позволят вам купить тот или иной товар по привычной стоимости. Проще всего подождать, пока рынок придёт в нормальное положение, а турбулентность вместе с попытками накрутить цены исчезнет.

В случае, если вам срочно нужен смартфон или другая электроника, то попытайтесь хотя бы сравнить цены в разных магазинах на одну и ту же торговую позицию. Это позволит отсеять мошенников, хотя и займёт немного свободного времени. Добавим, что беспошлинный лимит будет и дальше снижаться, хотя до завершения СВО статус-кво с высокой вероятностью сохранится. Это значит, что купить на китайской площадке можно будет мелкую электронику, игрушки и многое другое. Самое главное, чтобы конечная стоимость не была выше 200 евро, поэтому внимательно изучайте ценники. Помните, что после превышения порога вы будете платить дополнительно +2 евро за каждый лишний килограмм или просто +15% к конечной стоимости товара. В случае, если вы умудрились заказать из Китая тяжёлые гантели, то в расчёт будет браться максимальный показатель, который и определит конечную цену товара. Скорее всего, вам просто придётся доплатить ещё 15%, что действительно неприятно. Отдельно оплачивается комиссия таможенного брокера и таможенный сбор, который составляет 500 рублей. На самом деле жители России не одиноки в желании покупать дешёвые китайские товары и не платить за это государству ни копейки. Вот только в большинстве стран давно действую пошлины, поэтому население привыкло за всё платить. Обычно, чем выше заработные платы населения и стабильнее благосостояние общества, тем сумма беспошлинного таможенного ввоза ниже. Ну а Россия уверенно занимает пятое место по паритету покупательской способности в мире и по итогам 2024 вполне может претендовать на четвёртую позицию.