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Bublik1
Зеленскому предложили переписать учебники истории, сообщив школьникам о победе над РФ в СВО
Якобы, нужно подписать мир на условиях РФ, но подрастающему поколению правду не говорить

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Европейские лидеры прочно увязли в противоречиях и не спешат договариваться по самым насущным вопросам. Ястребы Вашингтона пытаются продавить очередную программу помощи Украине, но в Словакии и Венгрии уже заявили, что не дадут ни цента. Скептически относятся к идее собрать для Киева $100 миллиардов и в Берлине, рассказывая о том, что и без того отдали всё, с чем можно было расстаться. В Западной прессе пишут о проблемах Шольца, который столкнулся как с внутренними противоречиями в собственной партии, так и с внешними политическими силами. Отдавать ракеты Taurus канцлер не готов, а также пытается всячески дистанцироваться от идеи отправки в Украину контингента НАТО. Пока из крупных политиков только Макрон заявил о готовности помочь Зеленскому живой силой, но и во Франции подобная инициатива встречает сопротивление. Как оказалось, даже министр обороны Британии категорически против эскалации конфликта. 

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Вчера Дэвид Кэмерон сделал ряд заявлений, которые повергли Киев в глубокое уныние. Прежде всего глава оборонного ведомства отказался отправлять англичан в Украину. Якобы, граждане его страны станут новыми целями для русских, чего допустить нельзя. Кэмерон напомнил, что Республиканцы в Конгрессе США тянут с выделением $60 миллиардов для помощи ВСУ, ну а Шольц разочаровывает нежеланием отдавать дальнобойные ракеты. Если всё и дальше продолжится в таком темпе, то ожидать победы Украины не приходится. Министр уверен, что последствия ощутит на себе вся Европа, поэтому призвал соседей открыть кубышки и поделиться с Зеленским оставшимся вооружением. Кэмерон призвал союзников не думать о том, что Трамп прекратит все транши военной помощи после победы на президентских выборах и предлагает расходовать ресурсы без оглядки на подобный расклад событий. По его мнению, у каждой страны есть оружие, срок годности которого находится на конечной стадии. Эксплуатировать такую технику опасно и дорого, а утилизация обходится в миллионы долларов. Гораздо проще отправить старые боевые единицы в Украину. Таким способом можно не только оказать посильную помощь, но и решить собственные экономические проблемы. 

Судя по всему, Кэмерон не верит в то, что такая техника проживёт слишком долго в боевых действиях, но так и не сказал, чем готов поделиться с украинской армией он сам. Британский министр обороны уже не первый раз рассказывает о важности поддержки Киева, но не спешит становиться в первые ряды тех, кто за все поставки оружия заплатит из своего кармана. Больше у ВСУ оружия после таких речей не прибавляется, ну а сам Кэмерон признаёт, что положение украинской армии критическое. Похоже, это осознают и в Киеве, где звучат ещё более удивительные предложения. На днях гениальную идею высказал украинский политолог Константин Бондаренко. По его мнению, нужно как можно быстрее подписать с русскими мирное соглашение. Политолог обратился на прямую к Зеленскому и предложил отдать России спорные территории, после чего завершить конфликт. Кажется, что такой акт станет полным фиаско для Киева, но у Бондаренко на этот счёт есть отличная идея.

Якобы, после подписания мирного договора нужно выпустить новые учебники истории, в которых представить дело таким образом, как будто бы в конфликте полную победу одержала Украина. Первое время эффект от такого шага будет незаметен, но спустя десятилетия в стране появится несколько поколений молодых людей, для которых такая версия станет основной. В пример политолог приводит опыт Финляндии. Он вспоминает, что в ходе войны 1939-1940 годов эта страна проиграла СССР и потеряла значительные территории. Несмотря на это в учебниках для школ указывалось, что победила именно Финляндия, а сегодня большая часть финнов верит именно в такую точку зрения. Точно так может поступить и Украина, ведь позитивный опыт уже имеется. В данном случае неясно, согласится ли руководство РФ на такие сомнительные переговоры, поскольку с 1 апреля Зеленский утратил легитимность. Что до опыта обмана собственного населения, то похвастать таким достижением может и Япония. Согласно опросам на улицах, большая часть молодых людей плохо знакома с ядерной атакой в Хиросиме и Нагасаки. При этом те, кто всё же слышал о трагических событиях, уверены в том, что ядерный удар наносил СССР, а не США. В Японии не принято обсуждать такую спорную тему, а на уроках истории учителям советуют преподносить информацию завуалированно. Сработает ли такая тактика сегодня, когда доступ к гаджетам есть у каждого человека, большой вопрос, хотя смартфоны есть и у японцев, но искать неприятные факты в интернете они просто не хотят. 

#аналитика #политика
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Неофициально в НАТО рассматривают вариант уступок Киевом некоторых регионов России
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