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Bublik1
The Guardian: Шольц стоит перед сложным выбором и может потерять пост канцлера из-за нерешительности
Журналисты полагают, что попытки играть в нейтралитет дорого обойдутся Шольцу

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Ещё совсем недавно рядовым европейцам конфликт в Украине казался чем-то далёким. Да, они видели огромное количество беженцев, которые щедро приняли и разместили власти. Социальная сфера начала ощущать нехватку финансирования, а деньги ушли на жильё и питание для миллионов украинцев, которые и сегодня пользуются гостеприимством соседей. И всё же, несмотря на очевидные факты, конфликт всё ещё не воспринимался всерьёз, а изменения в обществе начались совсем недавно. Пожалуй, первым витавшую в воздухе идею отправить в Украину контингент НАТО озвучил Макрон. Популярность президента Франции находится на крайне низком уровне, а резкие заявления нужны для мобилизации населения. Пока мы видим обратную реакцию, включая волну антивоенных митингов, прокатившуюся по всей Европе. Но если во Франции привыкли к погромам и уличному противостоянию, то в более спокойной Германии всё это в новинку, а социальные опросы свидетельствует о значительных проблемах, с которым на ближайших выборах столкнётся правящая коалиция. 

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Особенно сложно Шольцу, политические амбиции которого терпят крах, а сам он становится свидетелем заката партии СДПГ. Согласно опросам, перед выборами в Европарламент Социал-демократы набирают не больше 15%, ну а это самый минимальный результат за всю историю. Что любопытно, канцлера критикуют абсолютно все, а сам он пытается балансировать и надеется, что стратегия оттягивания неизбежного сыграет в долгосрочной перспективе. С одной стороны Шольц выступает как главный союзник Зеленского. Канцлер отправил в Украину десятки танков, огромное количество артиллерийских систем и других типов вооружения. В Германии регулярно проводится обучение бойцов ВСУ по стандартам НАТО, а ведь есть ещё прямая финансовая помощь Киеву, имеющая не менее важное значение, поскольку с этих денег украинские пенсионеры и бюджетники получают пенсии и заработные платы. Согласно подсчётам специалистов, только деньгами украинские беженцы в Германии получили порядка 14 миллиардов евро, не говоря уже о том, что им предоставляется полное медицинское страхование и жильё, а в итоге давление на немецкий бюджет может оказаться в 2 раза выше, чем указывается в статистике. 

Несмотря на всё это Шольц позиционирует себя как нейтрального политика, когда дело касается чего-то более серьёзного. Он наотрез отказался передавать ВСУ ракеты Taurus, дальность полёта которых позволяет наносить удары с расстояния 300 километров. На канцлера давят представители его же партии, политики из стана «Зелёных», не говоря уже о более агрессивных министрах и общественных деятелях. Недоволен и Вашингтон, а Британия и вовсе предложила обмен. Напомним, министр иностранных дел Англии готов забрать у ФРГ ракеты Taurus, а взамен поставить украинцам свои Storm Shadow. Якобы, ВСУ получит больше оружия, но дальность окажется на контролируемом уровне. Эти и любые предложения Шольц категорически отверг, однозначно заявив о том, что ракеты Taurus останутся в Германии. Такая позиция вызывает недовольство у союзников, которые за 2 года привыкли много говорить, но ничего не делать. Например, в Британии открыто заявляют, что не могут себе позволить снабжать Украину оружием, поэтому продолжат давить на другие страны, вынуждая их делиться с Зеленским. Ну а поскольку большинство стран Евросоюза уже изрядно опустошило свои запасы, то остаётся только Шольц, давить на которого и продолжат из Лондона. 

На этом фоне авторы The Guardian полагают, что канцлера могут отстранить от власти, поскольку его действия не нравятся даже однопартийцам. Что примечательно, СДПГ долгое время была партией мира, но в свете сложившихся противоречий отдельные члены её всё больше тяготеют к более агрессивным альянсам. Одновременно среди Социал-демократов увеличивается и количество тех, кто призывает заблокировать все транши оружия в адрес Украины, что позволит склонить Зеленского к подписанию мирного договора. Особенно громко голоса таких политиков стали слышны после заявлений Макрона. Согласно всё тем же опросам, рядовые жители Германии не готовы сражаться за чужие и даже свои интересы и предпочитают на такие сложные темы не думать. Теоретически, позиции Шольца сильны, а кресло под ним кажется стабильным, но есть вполне реальные примеры, когда канцлера свергали члены коалиции. Случилось это в 1982 году, когда канцлер от социал-демократов Гельмут Шмидт лишился поста после того, как его соратники начали мешать запланированному размещению американских ядерных ракет средней дальности на территории Западной Германии.

Что любопытно, сегодня наиболее агрессивно Шольца критикуют представители партии «Зелёных». Необычность ситуации заключается в том, что эта партия впервые вошла в парламент в 1983 году и позиционировала себя как антивоенная и антиядерная. Сегодня члены «Зелёных» занимают руководящие посты в правительстве и призывают отправить немецких военнослужащих в Украину. В ожидании выборов 2025 года среди отдельных политиков уже заметна паника. Правые становятся всё более популярны, тогда как действующая коалиция не способна выработать единый план действий. Аналитики полагают, что политическая карьера Шольца подходит к своему закату, а сам канцлер попытается как можно дольше задержаться у власти, балансируя между многочисленными внутренними и внешними оппонентами. 

#аналитика #политика #германия #шольц
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