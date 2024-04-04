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Bublik1
Apple вместо автомобиля выпустит умного робота для дома, но Optimus от Илона Маска появится раньше
Аналитики указывают на то, что робот производства Tesla сможет выйти на рынок на несколько лет раньше, чем это сделает Apple

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Вчера стартовали официальные продажи электрокара Xiaomi SU7. Базовая версия с одним мотором и автономностью до 700 километров продаётся за 30 тысяч долларов, тогда как есть и более дорогая модель за 42 тысячи долларов. Различия кроются в количестве двигателей и скорости разгона, а также повышенной автономности. Эксперты уже изучили возможности нового SU7 и полагают, что он обладает преимуществами даже перед более дорогим Tesla Model 3. При этом спрос на электрокар превышает самые оптимистичные прогнозы, ведь только за сутки было подано 100 000 заказов. Xiaomi не справляется с заявками, а покупателям топовой модели придётся подождать несколько месяцев. Успех китайской компании очевиден, а многие аналитики полагают, что благодаря значительным финансовым возможностям именно Xiaomi способна побороться с Tesla на мировом рынке автомобилей с электрическим приводом. Случится это даже не в 2025 году, но потенциал у SU7 несомненно высокий. 

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На этом фоне всё чаще появляется критика в адрес Apple, которая после многих лет разработки собственного электрокара неожиданно распустила команду инженеров. Ожидалось, что машина с яблочным логотипом станет самым революционным продуктом американского компании, а миллионы людей по всему миру заявляли, что готовы купить её даже за 100 тысяч долларов. Причины того, почему руководство Apple решило отказаться от такой огромной прибыли, остаются неясны, ну а инсайдеры уже готовы рассказать, чем инженеры компании намерены заняться в ближайшие годы. По данным Bloomberg, Apple планирует выйти на рынок домашней робототехники. Якобы, данное направление представляет собой настоящий прорыв и позволит яблочной компании занять пустующую ниши с высоким потенциалом. Журналисты пишут, что инженеры не просто планируют создать роботизированный механизм, который сможет смешивать те или иные продукты, а выйти на рынок с интеллектуальным устройством широкого профиля. 

В настоящее время проект находится на начальной стадии, а амбиции разработчиков выходят далеко за рамки современных технологий. Авторы Bloomberg сообщают о разработке нескольких механизмов. Наиболее интересен некий робот, который возьмёт на себя роль уборщика, повара и сможет выполнять множество других задач. Также разрабатывается ещё одно устройство, которое будет интегрировано в экосистему умного дома и сможет управлять всеми подключёнными роботизированными механизмами. Как всё это будет работать, пока неясно, но речь идёт о значительном расширении продуктовой корзины Apple. Инсайдеры не исключают, что больше подробностей будет представлено на конференции WWDC, хотя есть все основания полагать, что анонс случится очень нескоро. Одновременно с этим отмечается, что яблочная компания пришла на рынок с большим опозданием. Уже достаточно давно существуют любопытные стартапы, выпускающие продвинутые механизмы для кухни. Многие из них действительно поражают воображение, но пока всё идёт к тому, что Apple не планирует покупать небольшие компании и хочет всё сделать с нуля. Что до робота, который будет обладать продвинутыми функциями, то сразу же вспоминается устройство от Илон Маска по имени Optimus. 

Напомним, впервые о механизме под названием Tesla Bot стало известно в 2021 году. Тогда миллиардер заявил, что первый прототип появится в 2022. Во время анонса на сцену выбежал человек в костюме робота, ну а пока значительных прорывов в рамках разработки роботизированного механизма не замечено. Недавно Маск написал, что Optimus будет обладать продвинутым искусственным интеллектом и сможет взять на себя целый спектр задач, помогая людям по дому. Стоить такой механизм будет всего 20 тысяч долларов, что сделает его доступным для массового потребителя. Эксперты сходятся во мнении, что прогнозы Илона сбываются далеко не всегда, а сам он то и дело переносит сроки релизов. В любом случае у робота Tesla есть значительная фора, а денег у Маска не меньше, чем могут себе позволить потратить инженеры Apple. Не стоит забывать, что для яблочной компании это не первый провал. Как вы могли слышать, гарнитура дополненной реальности Vision Pro столкнулась с вялыми продажами и не принесла ожидаемой прибыли. На первых порах дорогостоящие устройства расходились как горячие пирожки, а в России Vision Pro можно было купить не дешевле 600 тысяч рублей. Как только Apple прекратила платить популярным блогерам за рекламу, спрос сошёл на нет. В качестве любопытной игрушки на несколько часов Vision Pro имеет право на существование, но стоимость подобного устройства должна быть на порядок ниже. На фоне сомнительных успехов с очками дополнительной реальности и отменой производства электрокара аналитики опасаются, что новый проект может оказаться на свалке истории, поскольку конкуренты не собираются сдавать позиции без боя. 

#apple #технологии #tesla #роботы #optimus
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