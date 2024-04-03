В марте доля Windows 11 снизилась, тогда как Windows 10 становится всё более популярной

Известно, что уже в октябре 2025 года завершится жизненный цикл Windows 10. Операционная система стала самой популярной в истории и позволила Microsoft получить передышку после целого ряда неудачных продуктов. С приходом Windows 10 удалось перевести почти всех пользователей старых операционных систем на новое ПО, что способствовало росту доходности американской компании. Сегодня рыночные доли Windows ХР и Windows 7 крайне малы, но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Поскольку Microsoft использует 10-летний жизненный цикл, то совсем скоро перед пользователями встанет сложный вопрос, вынуждающий делать выбор. Как стало известно, заинтересованные пользователи и представители бизнеса могут на какое-то время перевести дух, ведь специально для тех, кто предпочтёт остаться на «Десятке», создаётся трёхгодичная программа обновлений безопасности. Известно, что за каждый компьютер, который будет получать обновления после октября 2025 года, придётся заплатить $61.

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Для дома такая сумма кажется небольшой, но когда речь идёт о сотнях и тем более тысячах компьютеров, то выбор становится крайне болезненным. Эксперты отмечают, что за годы, которые прошли после релиза Windows 10, Microsoft так и не смогла выпустить достойную преемницу. В 2022 в продажу поступила Windows 11, но интерес к данной операционной системе крайне низкий. Причина в завышенных системных требованиях. Как правило, на домашних компьютерах обычных пользователей стоят современные процессоры и достаточное количество оперативной памяти, а вот корпоративный сектор предпочитает экономить. Замена системных блоков производится только в том случае, если железо сильно устаревает и не способно выполнять поставленные задачи. Ну а учитывая тот факт, что Microsoft поставила бизнес перед фактом, особого воодушевления и массового перехода на Windows 11 не наблюдается. Геймеры относятся к новой операционной системе лояльно, а вот общая статистика свидетельствует о том, что дела у Софтверного гиганта идут не лучшим образом.

По данным Statcounter, за последние месяцы можно наблюдать снижение доли Windows 11, а в качестве причины называют решения со стороны Microsoft. Так, в начале 2024 года американская компания начала агрессивно навязывать пользователям переход на новую ОС, получив прямо противоположный результат. Пиковое значение было достигнуто по итогам февраля, когда удалось занять 28.16% рынка операционных систем Windows. Но в марте положение изменилось, что откатило успехи Microsoft к показателям ноября прошлого года. При этом снижение доли Windows 10 не только замедлилось, но и перешло к росту. В настоящее время самая популярная операционная система занимает ровно 69.07% рынка, а в последний раз такое наблюдалось в октябре прошлого года. Говорить о рыночной доле более старых операционных систем нет никакого смысла, поскольку они уже давно не выступают в качестве конкурентов для новинок. Причина в том, что Microsoft сделала всё, чтобы пользователи как можно скорее отказались от старых ОС. И дело даже не в отказе выпускать обновления безопасности. В какой-то момент на той же Windows 7 прекратилась поддержка актуальных браузеров, а также игр. Работать на «Семёрке» стало сложно, а в итоге большая часть пользователей перешла на «Десятку».

И вот здесь эксперты делают важное уточнение, согласно которому проблемы с переходом на Windows 10 у пользователей и крупных компаний не было. Требования к оборудованию возросли несущественно, тогда как для полной поддержки Windows 11 понадобится процессор, выпущенный после 2018 года и 4 Гб оперативной памяти. Заменить процессор на старых компьютерах невозможно, а значит у бизнеса остаётся крайне мало вариантов. Пожалуй, осенью 2025 года нужно будет либо соглашаться на платное продление техподдержки за $61 в год, либо покупать новое оборудование. Эксперты полагают, что второе решение более разумное, поскольку на подходе более новая Windows 12. Инсайдеры пишут, что данная операционная система будет представлена в 2025 году и станет актуальной заменой для Windows 10 и Windows 11. Главной фишкой этой ОС значится широкое использование умных алгоритмов, что потребует наличия мощного компьютера. Инсайдеры пишут, что без 4-ядерного процессора не обойтись, не говоря уже о необходимости поставить 16 Гб оперативной памяти. Именно поэтому эксперты советуют бизнесу никуда не спешить. Неясно, оправдаются ли прогнозы инсайдеров, ну а в итоге поспешный переход на Windows 11 может оказаться неверным решением. Добавим, что в настоящее время Google и ряд создателей дистрибутивов на основе Linux пытаются рекламировать альтернативные решения, которые позволят работать с современным программным обеспечением даже на старом оборудовании. Все подобные операционные системы имеют минусы, поэтому пользователям придётся выбирать наиболее выгодное в каждом конкретном случае решение.