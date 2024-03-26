Добыча и переработка кварца находится в руках одной американской компании

После завершения Холодной войны наступил уникальный временной период кооперации, когда в результате сотрудничества между странами стали появляться межнациональные проекты, аналогов которым никогда не было. Государства совместно выпускали сложные механизмы, а в результате те или иные технологии становились плодом работы сотен инженеров из десятков стран. Где-то занимались созданием уникальных материалов для полупроводников, тогда как в других регионах делали всё для энергетической безопасности партнёров. Итогом стала настоящая технологическая революция, что позволило полупроводниковой отрасли развиваться без всяких ограничений. В последние годы мы видим, как США создают барьеры на пути свободного рынка, заявляя о правах на единоличное владение высокими технологиями. Американские власти давят на союзников и пытаются замедлить развитие технологической отрасли в России и в Китае. Особенно сложные отношения сложились с Поднебесной, а в Белом доме вводят всё новые запреты, пытаясь доказать всему миру единоличное право определять технологическое будущее нашей планеты. Похоже, США уже не остановить, а значит времена свободной торговли и доступа к технологиям подходят к концу. Уже сегодня некоторые чипы запрещены к продаже в Китае и в России, а в будущем янки планируют взять под контроль весь рынок полупроводников.

реклама

Учитывая темпы развития китайской технологической отрасли, осуществить задуманное не получится, а эксперты указывают на довольно сложную зависимость между странами. Так, для производства полупроводниковых изделий нужны не только технологии, но и материалы. В отрасли часто используют редкоземельные минералы, основная часть которых сосредоточена в Китае. Власти этой страны уже ввели ряд ограничений на экспорт отдельных ресурсов, но пока до полной блокады иностранных рынков не дошло. Ранее в прессе писали о сложном положении, в котором оказались полупроводниковые гиганты после начала боевых действий в Украине. Тогда рассказывалось об инертном газе под названием неон, который участвует в производстве процессоров. 90% рынка неона в США контролировали украинские компании, ну а в 2023 российские промышленники нарастили выпуск данного газа. Благодаря китайским компаниям дефицит неона на мировом рынке так и не наступил, ну а эксперты отмечают, что есть и другие материалы, которые ставят в острую зависимость США и Китай друг от друга.

По информации TechSpot, в Америке располагается добыча и производство чистейшего природного кварца, без которого в настоящее время создание полупроводниковых изделий невозможно. Материал широко используется для изготовления тиглей, которые нужны для очистки кремниевых пластин. Это значит, что вся современная электроника находится в заложниках у нескольких компаний, который и заправляют рынком. Как уже было сказано выше, аналогичная ситуация наблюдается с редкоземельными элементами в Китае, а в итоге страны сильно зависимы друг от друга. Проще говоря, если одно из государств остановит экспорт ключевых материалов, то уже спустя полгода выпуск процессоров, видеокарт и даже смартфонов окажется невозможен. Известно, что в США располагаются две шахты, где ведётся добыча кварца. Обе они находятся на территории штата Северная Каролина, где проживает чуть больше 10 миллионов человек. Что любопытно, шахты находятся в собственности компании Sibelco, которая фактически удерживает 100% рыночную долю мирового экспорта природного кварца.

В TechSpot отмечается, что американская компания планирует расширение добычи и инвестирует в производство 700 миллионов долларов. Эксперты полагают, что растущий спрос на полупроводниковый кварц в ближайшие годы может привести к дефициту данного минерала. Тригером для этого выступает всё возрастающая потребность в чипах для обучения ИИ. Если предположить, что в результате несчастного случая или любых других причин шахты будут закрыты, то это вызовет крайне негативные последствия для всей полупроводниковой промышленности на планете. Прежде всего на чистый кварц тут же поднимутся цены, как это было с галлием и германием, экспорт которых за пределы страны осложнило китайское правительство. В настоящее время проблема с этими редкоземельными элементами всё ещё не решена, а крупные компании пытаются найти альтернативных поставщиков. Некоторые предлагают вторичную переработку, ну а бесконечно долго без галлия и германия полупроводниковые гиганты существовать не смогут. Перебои с поставками кварца окажутся для рынка ещё более болезненными и свидетельствуют о том, как тесно переплелись международные связи за последние 30 лет. К сожалению, политика правящих элит в США такова, что ждать отмены торговых санкций не приходится. Трамп и Байден уверены, что при помощи давления на Китай им удастся добиться желаемого, а между тем Huawei и SMIC перешли к освоению 5-нм технологических норм. Инсайдеры уверены, что к концу года 5-нм узел будет пущен в дело, что приведёт к появлению китайских процессоров на базе высокоточных технологических норм. Добавим, что полупроводниковый кварц используется в производстве солнечных панелей, ну а спрос на данную продукцию также растёт.