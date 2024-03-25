Метод травления SAQP считается слишком дорогом для массового производства чипов

Одной из главных новостей технологического характера этих выходных стал запрет в китайских государственных учреждениях использования компьютеров с процессорами Intel и AMD. Американские издания указывали на причины происходящего, напоминая о торговой войне между Китаем и США, но решительно игнорировали важные детали. Например, там сетовали на самоуправство со стороны лидеров Поднебесной, но по непонятной причине забыли напомнить читателям о том, что именно американское правительство ввело санкции против полупроводниковой промышленности КНР. В итоге эксперты констатировали, что такое решение может негативно отразиться на доходности американских компаний, поскольку Intel экспортирует около 27% своей продукции именно в Китай. Можно сделать вывод, что противостояние выходит на новый этап, а китайские компании заявили о полной готовности заменить американских конкурентов.

По мнению экспертов, в Китае ещё нескоро появятся производительные решения, способные работать на равных с продукцией Intel и AMD в настольном сегменте. Как только это случится, власти КНР могут ввести ограничения против всего американского полупроводникового сектора в стране, а пока на пути стоит освоение технологических норм.

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Известно, что уже в 2023 году Huawei выпустила смартфон Mate 60 Pro, который работал на процессоре собственной разработки. HiSilicon Kirin 9000S был создан на мощностях местной компании SMIC и основывается на 7-нм. Всё это могло стать огромным прорывом для китайского рынка, вот только спустя год после этих событий мы не видим процессоров или видеокарт китайского производства, в которых можно встретить 7-нм чипы SMIC. Эксперты полагают, что процент выхода годных чипов небольшой, а в результате только такой гигант, как Huawei, может себе позволить дополнительные расходы. В прессе писали, что SMIC пытается освоить более тонкие технологические нормы, но с момента релиза Mate 60 Pro больше никаких прорывов не наблюдалось. Как стало известно, Huawei в сотрудничестве со SMIC подали заявки на новый патент производства чипов, основанный на самовыравнивающемся четырёхкратном формировании рисунка (SAQP). В Bloomberg пишут, что речь идёт о том самом 5-нм технологическом процессе, освоением которого так долго занимались обе компании.

Американские журналисты напоминают, что аналогичная методика применялась Intel несколько лет назад, когда синие так и не смогли снизить количество брака до приемлемого уровня в рамках 10-нм. Похоже, сегодня у Huawei и SMIC просто не другого выхода, поскольку доступ к современным литографам полностью заблокирован. Теоретически, если бы выпуском подобных инструментов занимались десятки компаний, то закупить оборудование было бы можно, но в настоящее время подобные устройства контролирует несколько производителей. При этом больше 90% рынка занимают литографы ASML, а голландская компания сильно зависима от решений Вашингтона. В случае с Intel технология SAQP была призвана исключить необходимость использования высококачественной литографии, а именно литографов, работающих в EUV. Для Huawei и SMIC многослойная печать – это единственный метод, который позволяет увеличить плотность транзисторов без доступа к более современному оборудованию.

Метод SAQP, описанный в заявке на патент Huawei, включает многократное травление линий на кремниевых пластинах для увеличения плотности транзисторов. Такое решение призвано понизить энергопотребление чипа и повысить его производительность. Эксперты полагают, что методика окажется действительно сложной, а в результате процессоры следующего поколения будут намного сложнее указанных выше Kirin 9000S. А сложность – это только одна сторона медали, ведь мы и без того знаем, что более технологичные чипы стоят дороже. И учитывая тот факт, что SAQP предполагает увеличение затрат, то конечная стоимость чипов для Huawei может оказаться запредельно высокой. Повторимся, что это лишь предположение, но у китайцев просто нет другого выхода.

Также эксперты полагают, что из-за сложности пострадает процент годных кристаллов на выходе, что может сделать китайскую продукцию неконкурентной на фоне американской. Проще говоря, государственный сектор действительно сможет перейти на процессоры местного производства, а вот массовый сегмент определяет рыночная цена, а пока технологии китайцев сильно уступают используемым тайваньской TSMC. Есть мнение, что параллельно попыткам заставить старые литографы выдавать более высокие результаты, идёт разработка собственного оборудования для производства полупроводников.

Очевидно, что рано или поздно подобные экземпляры будут созданы, а проблема только в том, что времени для манёвра у КНР не так много. США будет сжимать санкционную удавку, а оба кандидата в президенты настроены решительно. Трамп усилит давление на китайцев, а Байден продолжит текущий курс, а значит логика в освоение 5-нм технологических норм даже путём повышения затрат полностью оправдана.