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Bublik1
AMD выпустит две обновлённые серии процессоров Ryzen 5000XT и Ryzen 5000GT для АМ4
Особый интерес вызывает серия Ryzen 5000XT, которая получит прирост тактовой частоты на 200 МГц

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Нет никаких сомнений, сто сокет АМ4 стал самым долгоиграющим за всю историю существования персональных компьютеров. Ничего подобного раньше не было и уже точно не будет. Надеяться на Intel бесполезно, ведь руководство этой компании предпочитает обновлять платформу раз в 2 года. Это значит, что жизненный цикл сокета равен двум годам, после чего для апгрейда приходится покупать не только новый процессор, но и новую материнскую плату. А вот АМ4 появился в 2017 году и стал основным для первой линейки процессоров Ryzen. Именно в рамках данной линейки AMD совершила настоящую революцию, что вывело рынок настольных процессоров из застоя и позволило ощутимо нарастить количество ядер и производительность. В настоящее время конкуренция на этом направлении крайне высока, а обе компании планируют удивить потенциальных покупателей новинками уже в 3 квартале 2024 года. Всё это интересно, вот только Intel вынудит нас покупать новую материнскую плату и оперативную память DDR5, тогда как у AMD в 2022 появился новый сокет АМ5, материнские платы под который достаточно дорогие. Здесь также потребуется оперативная память нового поколения, а в итоге рассчитывать на экономию не приходится. 

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К счастью, существует сокет АМ4, который по непонятной причине до сих пор остаётся актуальным. Напомним, в начале 2024 года в продажу поступил процессор Ryzen 7 5700X3D, который тут же стал популярным и считается одним из наиболее удачных для создания среднебюджетного игрового компьютера. Данный камень способен раскрыть потенциал даже относительно мощных видеокарт, при этом доступ к большому парку недорогих материнских плат позволяет не волноваться о конечной стоимости компьютера. Казалось, что в рамках выхода этого процессора AMD поставит жирную точку на сокете АМ4, но на днях стало ясно, что отказываться от популярной платформы красные не собираются. В рамках презентации новой серии гибридных процессоров для Китая Ryzen 8000G были совершенно неожиданно анонсированы ещё две серии процессоров, которые будут основаны на платформе АМ4. Наибольший интерес вызывает серия Ryzen 5000XT, которая представляет собой прокачанные версии уже находящихся в продаже процессоров позапрошлого поколения. 

К сожалению, представители AMD на сцене не стали вдаваться в детали, но эксперты предполагают, что китайских пользователей ждут более быстрые модели популярной серии Ryzen 5000. Например, это может быть Ryzen 5 5600ХТ, тактовая частота которого с 4.6 ГГц вырастет до 4.8 ГГц. Ну или в продажу может поступить Ryzen 7 5800ХТ, тактовая частота которого остановится в шаге от 5 ГГц и достигнет 4.9 ГГц. Скорее всего, выпускать более быстрые версии 12-ядерного и 16 ядерного процессора позапрошлого поколения не будут, но в данном случае это всего лишь предположение. Точных планов AMD не раскрывала, поэтому сказать с полной уверенностью пока нет никакой возможности. В любом случае Ryzen 9 5950ХТ с частотой 5.1 ГГц будет сегодня смотреться довольно странно, поскольку производительность данного процессора сильно уступает новинкам 2022 и 2023 годов в решении рабочих задач. 

Также стало известно о планах американской компании выпустить линейку гибридных процессоров Ryzen 5000GT. Принцип здесь аналогичный и предполагает увеличение тактовой частоты на 200 МГц в зависимости от модели. Таким образом мы увидим Ryzen 5 5600GT, тактовая частота которого достигнет 4.6 ГГц, ну или Ryzen 7 5700GT с частотой 4.8 ГГц. Известно, что тактовая частота крайне важна для гибридных процессоров AMD и оказывает положительное влияние на быстродействие встроенной графики. В чём смысл появления обновлённой линейки Ryzen 5000GT на китайском рынке, остаётся только догадываться. Вполне возможно, что Ryzen 8000G не оправдала ожиданий руководства, поскольку предлагает не самый значительный прирост быстродействия и в целом не справилась с поставленной задачей. Так, ранее представители AMD уверяли потенциальных покупателей в том, что встроенная видеокарта на новых процессорах будет примерно соответствовать начальному уровню настольных графических чипов. Если у вас есть время, обязательно изучите тесты самого быстрого процессора в данной линейке – 8-ядерного Ryzen 7 8700G в игре Horizon Forbidden West. Результат сильно разочаровывает. Некоторые предварительные характеристики ещё не вышедших процессоров вы можете увидеть в таблице выше. Эксперты полагают, что там доступны не все решения, которые поступят в продажу в Китае. А вот появятся ли подобные продукты на других рынках, вопрос открытый. В прошлый раз, когда в голову руководству AMD пришла идея выпустить для Китая уникальную серию процессоров, ограничение не позволили выводить за пределы Поднебесной большие партии. Энтузиасты смогли себя побаловать необычными решениями, но на этом праздник процессоров для европейских пользователей ограничивался.  

#amd #процессоры #ryzen 5000xt #ам4
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