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Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт

Старая видеокарта уже не способна обеспечить нормальное качество картинки
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Horizon Forbidden West стала достойным продолжением оригинальной игры и получила высокие оценки со стороны прессы. Геймеры были счастливы вернуться в огромный виртуальный мир, населённый десятками разнообразных роботов. Игровая система не нова, но за счёт сочетания самого разнообразного оружия удалось сделать её интересной. Особый упор делался на графику, ведь на PlayStation 5 игра смотрится отлично. Первые тесты Horizon Forbidden West на ПК появились ещё на прошлой неделе. Тогда экспертам удалось выяснить, что для раскрытия всего потенциала потребуется действительно мощный комплект. В качестве видеокарты для разрешения 4К на максималках советовалась GeForce RTX 4080, тогда как требования к процессору оказались не такими высокими. И всё же, далеко не все геймеры могут себе позволить видеокарту за 140 тысяч рублей, а значит самое время понять, как поведут себя менее дорогостоящие решения. 

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Сегодня мы изучим результаты двух тестов, а начнём с тех, что провела команда TheSpyHood. Там взяли несколько видеокарт NVIDIA, которые может себе позволить почти каждый геймер. Давайте начнём с GeForce RTX 3060. Все тесты проводились на средних настройках графики, с отключённой технологией масштабирования и трассировки лучей. Как оказалось, с такими настройками GeForce RTX 3060 выдаёт стабильно выше 60 кадров в секунду в 1080р, и демонстрирует стабильный фрамрейт. Задержек мы не заметили, а значит такая видеокарта станет оптимальным решением для геймеров в 1080р. Увы, но графические настройки поднять выше средних не получится, поскольку игра вышла действительно требовательной. Более скромные показатели демонстрирует GeForce RTX 3050. Количество кадров в секунду на этой видеокарте снизилось до 45, но в целом это не повлияло на стабильность. Если вы не гонитесь за 1080р@60 fps, то можете смело брать GeForce RTX 3050, которая на целых 10 тысяч рублей дешевле указанной выше GeForce RTX 3060. 


GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER оказались примерно равны GeForce RTX 3050, поэтому долго останавливаться на этих видеокартах мы не будем. А вот GeForce GTX 1650 показала себя крайне нестабильно. Начнём с того, что средний фрамрейт с этой видеокартой не превышает 25 кадров в секунду. Это действительно мало, но дело даже не в этом, ведь игра начинает вести себя нестабильно. Заметны небольшие зависания, а особенно настораживают показатели 0.1% Low и 1% Low. Во втором случае количество кадров не превышает 17 fps, тогда как в первом опускается до 10 fps. Можно сделать вывод, что владельцам GeForce GTX 1650 придётся снижать настройки графики на низкие, поскольку доступа к технологии масштабирования у них всё равно нет. Если вы раздумывали о покупке этой видеокарты, то лучше повремените, ведь Horizon Forbidden West – это далеко не первая игра, в которой GeForce GTX 1650 чувствует себя не лучшим образом. Жизненный цикл видеокарты подходит к концу, а уже вскоре владельцам её придётся играть в разрешении 720р. 


Не менее интересное тестирование проведено на канале Testing Games. Там изучается производительность в Horizon Forbidden West с использованием процессора Ryzen 7 8700G. Это самое быстрое решение AMD с интегрированной графикой на борту, быстродействие которого и было решено изучить. На этот раз игра также запускалась в разрешении 1080р, но была активирована технология масштабирования FSR. После установки низких настроек графики удалось выжать из системы около 40 кадров в секунду. Здесь графика пусть и не кажется ужасной, но сильно разочаровывает. После перехода на средние настройки графики удалось добиться улучшения качества картинки, что привело к падению количества кадров до 35 единиц. Скорее всего блогеры Testing Games корректировали параметры графики, поскольку картинка кажется намного хуже, чем с видеокартой GeForce GTX 1650 в тестах TheSpyHood. На высоких настройках фрамрейт обвалился до 24 fps, ну а попытки внести изменить настройки в работе технологии масштабирования не привели к значимым изменениям. Картинка сильно уступает той, что наблюдалась без включённой технологии масштабирования, а количество кадров сильно разочаровывает. Можно прийти к выводу, что процессор Ryzen 7 8700G с интегрированной графикой не годится для таких сложных игр. Технология масштабирования позволяет повысить фрамрейт до 25 кадров в секунду, но качество графики от этого сильно страдает. На днях представители AMD снова пообещали в ближайшее время выпустить процессор, встроенная видеокарта на котором будет способна работать на уровне GeForce RTX 3060 и даже быстрее. Пока подобные обещания так и не стали реальностью, ну а для нормальной работы Horizon Forbidden West вам потребуется видеокарта за 25-35 тысяч рублей. Это довольно немного, учитывая приличное качество картинки и возможности запускать эту и любые другие игры в разрешении 1080р. 

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