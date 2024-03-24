Ожидать большого прироста производительности не стоит, а главная надежда на снижение стоимости

В настоящее время существует две компании, которые способны выпускать полупроводниковую продукцию по технологическим нормам ниже 5-нм. TSMC перешла на 3-нм ещё в 2023 году, тогда как Samsung немного отстаёт, но пытается всячески форсировать разработки.

Известно, что во второй половине 2024 тайваньская компания наладит массовое производство полупроводниковых чипов по 2-нм нормам, поставляя продукцию американской Apple. Ну а поскольку производственные мощности 3-нм узла освободятся, то доступ к данной технологии получат NVIDIA и AMD. Первая несколько дней назад в рамках мероприятия GTC 2024 анонсировала скорый релиз графических чипов на архитектуре Blackwell. Пока речь идёт о высокопроизводительных продуктах для обучения ИИ, но ближе к концу осени в продаже появятся и настольные версии видеокарт.

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AMD также строит планы по освоению 3-нм технологических норм, что позволит компании совершить значительный рывок, увеличив производительность процессоров и видеокарт.

Как стало известно, Лиза Су на этот раз не намерена класть все яйца в одну корзинку, о чём пишут инсайдеры на сайте Hardwaretimes. Предполагается, что самые скоростные процессоры и видеокарты будут выпускаться на мощностях TSMC в рамках указанного выше 3-нм. Это позволит AMD не отстать от Intel на рынке процессоров и не ударить в грязь лицом перед NVIDIA в области настольной графики и воспроизводительных решений для облачных вычислений. С этим всё понятно, но есть ещё и массовый сегмент, который генерирует значительную часть прибыли для любой компании.

По данным инсайдеров, на этот раз процессоры среднего ценового сегмента Radeon будут выпускаться на мощностях Samsung. Утверждается, что это будут немного устаревшие 4-нм нормы, которые по всем показателям уступают 3-нм TSMC. Почти по всем, ведь стоимость производства на заводах южнокорейской компании оказалась ощутимо ниже, ну а это именно то, что сегодня требуется массовому потребителю. Видеокарты за последние несколько поколений сильно подорожали, а из-за острой экономии в 2023 мы не увидели прироста быстродействия в среднем ценовом сегменте. Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 оказались точными копиями ранее находившихся на рынке решений, но стали немного дешевле и энергоэффективнее.

Инсайдеры полагают, что видеокарты Radeon среднего и нижнего ценового сегментов получат прибавку к скорости и будут дешевле, чем находящиеся сегодня в продаже продукты. Не исключено, что это необоснованные фантазии, а на самом деле Лиза Су мечтает не понизить цены, а повысить маржу.

На сегодня это не все новости от AMD, ведь в рамках выступления на AI PC Innovation Summit глава красных представила серию процессоров Ryzen 8040 Hawk Point, а также гибридные настольные процессоры Ryzen 8000G. Всё это будет доступно только для китайского рынка, но на этом заявления тётушки Су не завершились. По её словам, инженеры компании готовят настоящую революцию.

Это будет серия настольных гибридных процессоров с кодовым названием Strix Point, которые окажутся интересны геймерам. Инсайдеры ожидают появление APU уже во второй половине 2024 года, последние будут полагаться на процессорную архитектуру Zen5 и графический чип Ryzen 9050. Мало того, AMD на этот рез решила поменять логику выпуска своих продуктов, а в результате серия гибридных процессоров Ryzen 9000G станет одной из первых, созданных на базе архитектуры следующего поколения Zen5.

Если учитывать, что предыдущая серия Hawk Point была анонсирована в декабре, то демонстрация Strix Point может состояться примерно в то же время.

Лиза Су обстоятельно рассказала о том, как инженеры компании используют возможности искусственного интеллекта и напомнила, что наработки AMD XDNA в рамках серии Hawk Point уже позволили добиться значительных результатов. Глава американской компании уверена в успехе гибридных процессоров следующего поколения и снова заявила, что Strix Point предложат трёхкратный прирост производительности по сравнению с находящимися сегодня на рынке решениями.

Далее слово получил старший вице-президент AMD по технологиям графических процессоров и инженерным исследованиям и разработкам. Дэвид Ванг подтвердил слова Лизы Су и поведал о невероятных возможностях связки RDNA3+ и XDNA2. Напомним, 8-ядерный Ryzen 7 8700G оказался немного разочаровывающим, поскольку, несмотря на ранее опубликованные заявления, так и не смог сравняться по скоростным характеристикам с графическими чипами среднего ценового сегмента. GeForce RTX 3050 в реальных играх быстрее на 30-50%, и это плохие новости, ведь AMD обещает революцию уже несколько поколений.

Возможно, 3-нм технологический процесс позволит инженерам компании совершить прорыв, о котором так давно мечтали фанаты. Это позволит получить производительность настольной видеокарты уровня GeForce RTX 3060 на крошечном гибридном процессоре стоимостью в 250 долларов.