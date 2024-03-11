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Bublik1
На смартфонах Huawei в России наблюдаются массовые блокировки мессенджера WhatsApp
Проблему можно исправить, но решение носит временный характер

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Принято считать, что операционная система HarmonyOS имеет полную совместимость с Android. Теоретически, всё так и есть, поскольку она основана на Android Open Source Project, а значит должна запускать всё, что только доступно в магазинах приложений. Теоретически, поскольку в реальности существуют сложности, решить которые обычным пользователям бывает не под силу. К примеру, не так давно стало известно о решении разработчиков мессенджера WhatsApp начать массовую блокировку неофициальных клиентов. Проще говоря, если у вас есть смартфон производства Huawei, то скачать официально этот мессенджер вы не сможете. Всё дело в отсутствии доступа к официальному магазину приложений Google, тогда как в AppGallery ничего подобного нет и не предвидится. 

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Похоже, проблема действительно существует, поскольку о ней начали писать российские пользователи. Оказывается, мессенджер выбрасывает информационное окно, после чего прекращает работу. Восстановить приложение нельзя, а пользоваться программной дальше уже невозможно. В сети пишут, что способ продолжить работу с WhatsApp остаётся. Требуется скачать финальную версию мессенджера из проверенных источников, а после установить её в ручном режиме. Это позволит на какое-то время продолжить переписку, но не гарантирует того, что проблем в будущем не возникнет. Более продвинутые пользователи предлагают сложные способы, позволяющие заставить мессенджер обновлять стороннее приложение. Это решает главную проблему, но требует дополнительных знаний и установки нескольких программ, работа с которыми может привести к опасным последствиям для всей операционной системы. 

Эксперты полагают, что в будущем владельцы смартфонов Huawei столкнуться с ещё большим количеством сложностей. В сети пишут о выходе новой операционной системы HarmonyOS Next. Сообщается, что она впервые будет основана на собственных разработках китайской компании и никак не связана с Android Open Source Project. Создание кода заняло много лет, а пока интерфейс и программные компоненты проходят тестирование. Выход HarmonyOS Next может привести к тому, что многие приложения потеряют совместимость с Android. Скорее всего, вместе с новой ОС выйдет встроенный эмулятор привычной операционной системы, но всё это пока неофициальные данные. Что до массового пользователя, то альтернативы следующие. Нужно либо переходить в другие браузеры, которые доступны в магазине AppGallery на HarmonyOS, либо задумываться о покупке нового аппарата. Что любопытно, всё больше китайских компаний занимаются созданием собственных операционных систем. Так, в конце 2023 года Xiaomi представила HyperOS. Рассылка обновлений только стартовала, а первая версия данной операционной системы имеет полную совместимость с приложениями Android. Инсайдеры пишут, что такие же планы есть и у других крупных китайских брендов, а со временем разрыв между американской и китайской ОС достигнет критической отметки. Это приведёт к потере доступа к привычным приложениям для обычных пользователей. Остановить тенденцию не выйдет, а всю цепочку событий запустило правительство США. Санкции со стороны Белого дома вызывают опасения у китайских компаний, которые видят полную безопасность только в рамках собственных разработок, не имеющих зависимости от решения старины Джо. 

Добавим, что слухи о полной блокировке в РФ мессенджера WhatsApp ходят давно. Пока власти не планируют вводить ограничения, ну а в данном случае проблема на стороне американской компании. Известно, что разработчики операционных систем способны блокировать любой контент удалённо. Недавние «Игры будущего» в России доказали ранее озвученный факт. Тогда Apple и Google не только удалили официальное приложение из своих магазинов, но и сделали его нерабочим на смартфонах всех пользователей. Всё это значит только одно: обе компании могут лишить большую часть российских пользователей мобильной связи и интернета. Решение пока не принято, но не исключается. Похоже, Apple и Google опасаются резонанса, который возникнет после подобного самоуправства. Очевидно, что такой шаг ускорит разработку отечественных операционных систем в Индии и Китае, а в результате США окончательно потеряют два самых прибыльных рынка. 

#huawei #whatsapp
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