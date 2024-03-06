Матиас Зрно пишет, что моральный дух солдат ВСУ находится на крайне низком уровне

Если почитать украинскую прессу, то можно прийти к выводу, что ВСУ теснят российскую армию, сбивают десятки самолётов в неделю и в целом движутся в нужном направлении. Вот только реальное положение дел таково, что в стране наблюдается целый ряд системных проблем, решить которых действующим властям не под силу. Ну а поскольку украинские патриоты не читают российскую прессу, то донести до этих людей зерно истины не выходит. Что любопытно, даже если со словами критики выступает крупное американское издательство, то украинские граждане ничего подобного не узнают, поскольку местная пресса предпочитает отмалчиваться на острые темы. И всё же, иногда в информационное поле попадают довольно любопытные данные, которые заставляют задуматься даже самых преданных фанатов Зеленского.

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На днях статью в одной из популярных социальных сетей опубликовал журналист из Чехии. Матиас Зрно какое-то время провёл на линии соприкосновения на стороне украинской армии и прочувствовал на себе всё то, с чем мы вам предлагаем ознакомиться ниже. Прежде всего журналист пишет, что нехватка снарядов достигает критических значений. Если ещё недавно на каждые 10 российских выстрелов ВСУ могли сделать 2, то в настоящее время с трудом позволяют себе один залп. Европейские партнёры медлят с поставкой боеприпасов, а дефицит вынуждает украинские силы постоянно отступать. Командование отдало приказ экономить снаряды, а часто даже элитные подразделения не могут позволить себе проводить контрбатарейный огонь. Также в подразделениях всё заметнее нехватка личного состава. Часть бойцов ранена, тогда как другие убиты или попали в плен. Офицеры не спешат передавать командованию полные сведения, что только провоцирует системный кризис. Поговаривают, что украинские офицеры делают это сознательно, получая заработную плату за пропавших без вести и погибших бойцов месяцами. Матиас Зрно такими подробностями не делится по вполне очевидным причинам.

Также журналист пишет, что офицеры на местах не обладают нужными знаниями и опытом, а в итоге принимаются крайне сомнительные решения, которые чаще всего ведут к поражению. Линия укреплений создана не была, а солдаты отмечают, что никто не планировал отступать. Фортификационных сооружений западнее Авдеевки нет, а в результате отступающие солдаты вынуждены обороняться и одновременно рыть окопы. Оборона не была подготовлена должны образом, а наступательная компания армии РФ стала для украинского командования полным сюрпризом. Вполне возможно, что Залужный мог бы что-то предпринять, но действующий глава ВСУ Сырский слишком занят своей карьерой и отправкой Зеленскому только хорошей информации. Чешский журналист называет наступление армии ФР не только внезапным, но и чрезвычайно эффективным. Матиас Зрно пишет, что особенно опасны авиационные удары, которые легко проламывают наспех собранные оборонительные позиции украинских сил. Спрятаться от падающих корректируемых авиационных бомб фактически негде, а относительно безопасными укрытиями становятся заброшенные фабрики и заводы.

Также российская армия обладает преимуществом по количеству запускаемых беспилотников. Дроны наносят удары в тылу, уничтожая не только личный состав, но и дорогостоящую технику. Журналист также замечает, что мотивированных солдат почти не осталось, а офицеры продолжают действовать по заведомо провальным схемам. По приказам свыше организовываются контратаки, результат которых предопределён. Даже если бойцам ВСУ и удаётся вернуть контроль над опорным пунктом, то удержать его невозможно. А вот в Киев приходит первоначальная информация, где важнее сам факт наступления, а не его результат. Матиас Зрно удивлён тем, что в бой не вводятся действительно обученные военнослужащие. Власти не трогают полицейских и другие службы, а вместо этого бросают в бой необученных и часто слишком старых и больных людей. Добавим, что всё это вызывает удивление не только у чешского журналиста. По некоторым данным, только в Одессе находится порядка тысячи подготовленных военнослужащих, которые занимаются отловом людей на улицах. Некоторые просто числятся в вооружённых силах, но выполняют офисные работы, заплатив несколько тысяч долларов нужному человеку в командовании.

Матиас Зрно также приходит к выводу, что для большинства командиров солдаты – это расходный материал. Сами же офицеры не появляются на передовой, предпочитая относительно спокойные тыловые лагеря. Всё это подрывает и без того плачевный дух военнослужащих ВСУ, а это увеличивает количество тех, кто предпочитает сдаться в плен. По некоторым оценкам, в ходе Авдеевской операции было пленено от 500 до 1000 украинских солдат, а многие из этих людей просят, чтобы о них не сообщали и не указывали в качестве обменного фонда. Рядовые бойцы не видят перспектив, а постоянное отступление ставит перед солдатами массу сложных дилемм. Как вы могли заметить, многое из сказанного выше мы уже слышали, но всегда интересно изучить мнение стороннего наблюдателя, для которого всё это в новинку, ведь уже завтра нужно будет возвращаться в мирный город, где потребуется писать о зелёной энергетике и местных культурных мероприятиях.