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На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти

Изучаем результаты тестирования и делаем правильный вывод, ведь Radeon RX 6500 XT уже не способна справляться со своими задачами
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Время от времени в продажу попадают довольно интересные продукты. К примеру, вот уже несколько лет одной из самых продаваемых остаётся GeForce RTX 3060. Видеокарта не предлагала рекордный прорыв по сравнению с ранее выпущенным поколением, но со временем стала пользоваться высоким спросом. GeForce RTX 3060 удерживает лидирующие позиции в Steam, а наличие 12 Гб видеопамяти делает её крайне привлекательной. Подобные продукты выходят не часто, а обычно вместо приятных сюрпризов производители нас только разочаровывают. В качестве яркого примера можно привести Radeon RX 6500 XT, релиз которой удивил даже самых преданных фанатов тётушки Су. Как оказалось, видеокарта была не способна запускать все игры в разрешении 1080р и с большим трудом вытягивала требовательные новинки на средневысоких настройках графики. Немного улучшила положение технология масштабирования, но от полного провала Radeon RX 6500 XT было уже не спасти. Видеокарта получила всего 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину. Благодаря этому AMD удалось сэкономить, но сама видеокарта оказалась жутко медленной. Если судить по сервису Steam, то даже GeForce RTX 4090, за которую просят 2000 долларов, продаётся лучше, чем Radeon RX 6500 XT, ну а эксперты констатируют, что перед нами тупиковая ветвь развития видеокарт.

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Что же, если видеокарта плохая, то это не значит, что мы не можем сделать некоторые выводы из анализа её производительности. Всё дело в том, что многие наши читатели до сих пор пытаются сэкономить. Они отправляются на вторичный рынок или скупают бюджетные видеокарты, пытаясь заставить всё это работать нормально. Любопытное тестирование блогеров Hardware Unboxed доказывает, что нужно обращать внимание на количество видеопамяти. В некоторых случаях эта переменная не самая главная, но сегодня мы рассмотрим случай, когда дополнительные 4 Гб решают всё. 

Начнём с того, что AMD без лишнего шума выпустила версию Radeon RX 6500 XT с 8 Гб видеопамяти. Мы такую в продаже не нашли, но это не главное, ведь суть сводится к тому, что 4 Гб – это слишком мало для построения игровой системы. Даже начальный уровень покорится вам с большим трудом, а это довольно печально. Мы приведём несколько результатов, а всё остальное вы узнаете из ролика. Итак, в Baldur's Gate 3 версия на 4 Гб отстала на 27%, но если обратить внимание на показатель 1% Low fps, то разрыв достигнет 44%. В Cyberpunk 2077 версия с 8 Гб видеопамяти вырвалась вперёд на 18% по общему показателю и оказалась на 35% быстрее в случае изучения 1% Low fps. Нечто подобное можно увидеть и в гоночной Forza Motorsport, а также в Marvel's Spider-Man Remastered. Есть игры, в которых разрыв небольшой, но по большей части это проекты на старых игровых движках. Всё это позволяет сделать два вывода. Первый заключается в том, что вам не стоит покупать видеокарту Radeon RX 6500 XT. Второй доказывает, что видеокарта с 4 Гб видеопамяти – это далёкое прошлое, а нехватка памяти остро сказывается не только на количестве кадров в секунду, но и на плавности картинки. Radeon RX 6500 XT гарантирует вам крайне нестабильную игровую сессию, ну а мы разберём несколько видеокарт, которые позволяют играть во все игры без тормозов. 

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Прежде всего остановимся на Radeon RX 6650 XT. Увы, но чем быстрее видеокарта, тем она дороже, ну а в данном случае заплатить придётся больше 30 тысяч рублей. Radeon RX 6650 XT имеет 8 Гб видеопамяти и играючи справляется с самыми сложными сценами в любых требовательных новинках 2023 и 2024 годов. Потенциал у неё не очень большой, но и цена в разы ниже, чем просят за флагманы. Видеокарта будет работать даже на блоке питания мощностью 500 Вт, ну а в наше время – это настоящая редкость. 

Хорошей альтернативой может стать GeForce RTX 3060. Об этой видеокарте мы писали выше, ну а вы уже поняли, что её главные достоинства включают наличие 12 Гб видеопамяти и приличной производительности. В 2023 NVIDIA выпустила GeForce RTX 4060, которая не принесла повышения быстродействия, но зато предлагается с 8 Гб видеопамяти. Берите лучше GeForce RTX 3060, у которой памяти больше. Кстати, Radeon RX 6650 XT быстрее в стандартных сценариях, а вот GeForce RTX 3060 показывает себя лучше в трассировке лучей. Многие геймеры знают, что на таких видеокартах технологию трассировки лучшей лучше не запускать, поскольку она сжигает слишком много ресурсов. 

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Более дешёвой альтернативой может стать GeForce GTX 1660 SUPER. Сегодня стало известно, что NVIDIA прекратила производство всей серии GeForce GTX 16ХХ, поэтому у вас есть всего несколько месяцев, чтобы купить одну из таких видеокарт. Вскоре запасы на складах партнёров NVIDIA иссякнут, а GeForce GTX 1660 SUPER уйдёт в историю. Помните, что у неё всего 6 Гб видеопамяти, а значит экономия обернётся для вас определённым компромиссом. В играх эта видеокарта чувствует себя неплохо, но её жизненный цикл стремительно завершается, а значит мы советуем вам дважды подумать, чем принимать спорное решение о покупке GeForce GTX 1660 SUPER.

Ну и в качестве последней альтернативы можете рассмотреть GeForce RTX 3050. Эта видеокарта дешевле указанной выше GeForce RTX 3060, но и скорость здесь ниже. В играх отставание может быть критичным, хотя GeForce RTX 3050 пока справляется со всеми новинками в 1080р. Некоторые геймеры предпочитают вторичный рынок, но и там есть свои минусы. Например, вам может попасться видеокарта, которая ранее принадлежала майнеру. Никто не сказал, что это плохо, ведь некоторые фермеры следят за своими видеокартами намного лучше, чем геймеры. Но бывает и так, что видеокарта уже не соответствует заявленным характеристикам. Без проведения соответствующих тестов ничего подобного вы не узнаете, поэтому покупка через интернет бывшей в употреблении видеокарты считается неразумным решением. Что до указанной выше Radeon RX 6500 XT, то она самая медленная из всех видеокарт, что мы рассмотрели сегодня. Если у вас наблюдается острая нехватка наличности, а вы предпочитаете стрелялки и старую классику, то Radeon RX 6500 XT ещё может взять на себя игровые функции вашего ПК. Во всех других случаях мы рекомендуем подкопить денег и купить одну из видеокарт, которые предложены выше. Помните, что всё это видеокарты для разрешения 1080р, тогда как для 2К вам придётся покупать более мощные решения, стоимость которых почти в 2 раза превышает таковую для Radeon RX 6650 XT. Говорить о разрешении 4К не приходится, ведь там цены стартуют со 100 тысяч рублей. 


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Теги

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