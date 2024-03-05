За это время GeForce GTX 1660 SUPER стала самой популярной видеокартой серии

Летом 2016 года в продажу поступила видеокарта GeForce GTX 1060. Решению суждено было стать легендарным, а в какой-то момент каждый 5 пользователь Steam владел такой видеокартой. Потенциальных покупателей привлекало большое количество видеопамяти и довольно внушительные скоростные показатели. Со временем стоимость видеокарты ушла ниже 300 долларов, что сделало ещё более привлекательной для любителей компьютерных игр. В 2018 вышла первая серия графических чипов с технологией трассировки лучей. GeForce RTX 2060 не суждено было стать бестселлером. Новая технология привела к увеличению конечной стоимости, ну а геймерам требовалось что-то менее дорогостоящее. Уже весной 2019 NVIDIA приняла неожиданное решение, выпустив серию GeForce GTX 16ХХ. Видеокарты получили неплохое соотношение между ценой и производительностью и довольно широкую линейку.

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Так, на разных этапах в серию входили: GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 SUPER и GeForce GTX 1630. Все они были основаны на графической архитектуре Turing и производились как малыми партиями, так и массово. Особенно востребованными оказались GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti, быстродействие которых находилось на одном уровне. Обе видеокарты имели по 6 Гб видеопамяти и слегка уступали более дорогой GeForce RTX 2060. Последняя предлагала трассировку лучей, ну а в результате серия GeForce GTX 16ХХ выступала в качестве отличной альтернативы. С тех пор прошло уже целых 5 лет, но NVIDIA продолжала выпускать старые видеокарты, удерживая на них довольно высокую стоимость. GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti давно устарели и сегодня способны запускать игры только в разрешении 1080р. Из-за отсутствия у них технологии масштабирования играть в 2К крайне сложно, ну а сегодня стало известно о том, что производство серии GeForce GTX 16ХХ окончательно остановлено.

Инсайдеры сообщают, что поставки партнёрам прекращены, а готовых графических чипов хватит на 3 месяца. В некоторых регионах видеокарты станут недоступны намного раньше, ну а в NVIDIA полагают, что серия завершила свою историческую миссию. Мнения экспертов на эту тему разнятся, но многие согласны, что серия GeForce GTX 16ХХ действительно была необходима. GeForce RTX 2060 была слишком дорогой для своего времени, а снизить цену до приемлемой не получалось. Маржа и так была низкой, а GeForce GTX 1660 SUPER позволила решить экономические сложности и пойти навстречу геймерам. К сожалению, в 2020 году GeForce GTX 1660 SUPER стала жертвой майнеров, а стоимость видеокарт сильно увеличилась. Тогда фермеры скупали любые доступные решения, а GeForce GTX 1660 SUPER обладала не самым высоким энергопотреблением и выдавала приличный хешрейт. В последнее время GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti занимали нижний ценовой сегмент, предлагая минимальные возможности по достаточно высокой стоимости.

Снижать цену дальше NVIDIA не хотела, ну а инсайдеры полагают, что на место этих видеокарт придёт GeForce RTX 3060. Во второй половине текущего года в продажу поступит серия GeForce RTX 50, ну а примерно через год будет доступна GeForce RTX 5060. Не исключено, что такая видеокарта выйдет раньше, ну а Дженсен Хуанг просто избавился от самого слабого звена. NVIDIA заявила, что теперь сосредоточится только на выпуске видеокарт с технологией трассировки лучей, а это важная веха в развитии компании. Пожалуй, серия GeForce GTX 16ХХ просуществовала слишком долго, ну а мы рекомендуем нашим читателям поторопиться. Если вы хотите купить относительно недорогую видеокарту, которая может запускать все игры в 1080р, то ничего более выгодного в продаже не появится ещё как минимум полгода. Кто знает, когда стоимость GeForce RTX 3060 пойдёт вниз, и не решит ли Дженсен Хуанг избавиться ещё и от этой видеокарты. GeForce RTX 4060 стоит столько же, но обходится дешевле за счёт использования 128-битной шины и сниженного до 8 Гб количества видеопамяти.