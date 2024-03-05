Военкоры пишут, что производство в сутки уже перевалило за 100 единиц

Впервые дрон-камикадзе Герань начал применяться в 2022 году. Мнения экспертов на тему происхождения беспилотника разнятся, но самое распространённое предполагает, что речь идёт об аппарате Shahed 136, который был создан в Иране и экспортировался в Россию. Поговаривают, что за 1 такой дрон платили порядка 190 тысяч долларов. Якобы, первоначально иранская сторона запросила 375 тысяч, но в ходе переговоров удалось сбить цену в 2 раза. С тех пор Герань использовалась для уничтожения складов с оружием, техникой и других военных объектов. Не обходится без жертв, поскольку беспилотники сбиваются над высотными домами. Поговаривают, что в Одессе на крышах некоторых строений установлены пулемёты, а по городу передвигаются кочующие огневые точки. Как бы там ни было, Герань доказала свою эффективность, а уже в 2023 году стали появляться сведения о строительстве на территории собственного завода по производству подобных аппаратов.

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Похоже, предприятие работает, о чём сегодня стало известно со слов Владимира Соловьёва, опубликовавшего короткий ролик на своём канале в мессенджере Телеграмм. Журналист назвал стоящие и полностью готовые к транспортировке дроны-камикадзе «оранжереей Шойгу». Соловьёв сравнивает беспилотники с цветами и пишет, что садовник любит свою оранжерею. Ролик небольшой и демонстрирует несколько десятков летательных аппаратов. Отмечается, что производство Гераней давно вышло на поток, но точные цифры не называются. Ранее представители ГУР Украины констатировали, что одно такое предприятие способно выпускать до 60 аппаратов, а к весне в России будет действовать несколько подобных заводов. Российские военкоры писали, что уровень локализации чрезвычайно высокий, а российская сторона закупает несколько микросхем, тогда как всё остальное инженеры делают из собственных материалов. В ходе перехода на отечественные компоненты также удалось сократить конечную стоимость одного дрона.

Предполагается, что теперь Герань обходится российскому бюджету в 48 тысяч долларов. Цифра может быть как больше реальной, так и меньше, поскольку в разное время российские и иностранные эксперты уже пробовали подсчитать стоимость деталей. У некоторых выходит до 30 тысяч долларов, тогда как другие и вовсе не верили, что Россия так быстро способна начать массовый выпуск беспилотников. Поговаривают, что российские инженеры пошли дальше и уже готовят ряд перспективных наработок на базе дрона-камикадзе. В первую очередь речь идёт об устройстве со сниженной грузоподъёмностью и меньшими габаритами. Герань 2 доказала свою эффективность, но очень часто для поражения того или иного объекта не требуется такой большой беспилотник. Мало того, в большую мишень намного проще попасть, а в итоге готовится целая серия, боевая часть в которой будет весить не больше 10-15 килограмм. Это будут дроны, размер которых окажется в несколько раз меньше традиционных, что позитивно скажется на стоимости каждого устройства.



Заявленные характеристики Герани 2 достаточно серьёзны. Так, аппарат может нести боевую часть весом в 50 килограмм на расстояние до 2500 километров. За время с начала СВО было всего несколько случаев, когда подобные беспилотники улетали дальше 1000 километров, поэтому проверить точность озвученных технических данных невозможно. Крейсерская скорость дрона-камикадзе достигает 185 км/ч, но по большей части он идёт на скорости 140 км/ч, издавая громкие звуки во время снижения. Герань 2 остаётся сложной целью, а российские военкоры пишут, что только в ночь с 4 на 5 марта 2024 года в Одессе было зафиксировано 9 точных попаданий по различным объектам. Отдельно утверждается, что украинские войска пытаются применять различную тактику, включающую использование гаубиц, пулемётов и систем радиоэлектронной борьбы. Особенно часто на РЭБ жалуются таксисты, которые фиксируют потерю спутникового сигнала перед прилётом беспилотников. Как бы там ни было, Герань 2 остаётся основным средством подавления военных объектов в тылу украинской армии, обладая внушительным запасом мощности и способным бить по целям на расстоянии свыше 1000 километров.