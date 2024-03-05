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Bublik1
Министр обороны Германии намерен вернуть срочную службу в стране уже в 2025 году
Эксперты полагают, что такое решение может привести к настоящему социальному взрыву и массовым протестам

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В 2011 году правительство Германии отменило обязательный призыв в армию. С тех пор для обеспечения всех насущных проблем оборонного ведомства было достаточно контрактного набора. Что любопытно, переход на контрактную основу в ФРГ проходил достаточно долго и сильно отличался от аналогичных решений властей других европейских стран. Так, сама идея отказаться от набора срочников возникла достаточно давно и находила поддержку среди правящих элит и даже оппозиционных сил. Политики предлагали самые разные способы реализации, но совершить плавный переход не удавалось. Всё дело в том, что в какой-то момент реальная боевая подготовка для большинства людей превратилась в альтернативную службу. Вместо того чтобы маршировать по плацу, совершенствоваться в стрельбе и осваивать управление танками, немецкие солдаты предпочитали 9 месяцев проводить в социальных заведениях. Там они выполняли работу медбратов, а в итоге правительство столкнулось с тем, что заменить армию бесплатных сотрудников социальной сферы достаточно трудно.

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Переход на контрактную службу занял несколько лет, а с 2011 граждане ФРГ уже позабыли о сложностях строевой подготовки. Что любопытно, в 2011 правительство не решилось полностью отменить набор срочников, ограничившись временной мерой. Проще говоря, в любой момент, когда потребуется увеличить контингент военнослужащих в стране, можно снова объявить призыв путём замены нескольких пунктов. Что же, немцы больше 10 лет наслаждались относительным спокойствием, но новые вызовы вынуждают правительство Германии снова ввести воинскую повинность. Некоторые российские журналисты пишут о том, что служба в армии – это честь, тогда как сами министр обороны Германии называет её повинностью. Что же, в широком смысле журналисты правы, ведь менталитет немецких мужчин сильно отличается от российских представителей сильного пола. Многие политики в ФРГ полагают, что принудительный набор ничего не изменит. Большая часть мужчин предпочтёт 9 месяцев мыть полы в домах престарелых и менять у посетителей утки, чем подвергать себя опасности с оружием в руках.

Согласно последним опросам, представители сильного пола в Германии категорически не хотят постигать боевые навыки. Особенно желающих стало мало после начала СВО и очевидного факта участия ФРГ на стороне Украины. Сражаться с русскими согласны единицы, а либеральное законодательство не может заставить человека отказаться от его убеждений. Министр оборон Германии заявляет, что на фоне напряжённой глобальной ситуации стране нужна сильная армия. По словам Бориса Писториуса, до 1 апреля 2025 года будет разработан план интеграции срочников в ряды вооружённых сил ФРГ. Министр обороны планирует сделать всё это как можно быстрее, успев реализовать задуманное к выборам, которые состоятся в феврале 2025 года. И вот здесь и начинаются проблемы. Как уже было сказано выше, немецкие мужчины не хотят становиться на воинский учёт, поэтому даже если закон примут вовремя, то десятки тысяч потенциальных солдат отправятся в социальные службы. Получить достаточное количество бойцов не получится, а заигрывания с обществом уже стоили действующему правительству сильного падения рейтингов. 

Многие местные политики уверены, что настойчивость правительства Шольца обречена на провал. Экономические эксперименты не удались, социальная программа трещит по швам, а без роста ВВП экономика Германии уйдёт в минус. Придётся перейти к размещению долговых обязательств, а насильственный призыв обрушит рейтинги правящей коалиции. В последние годы в ФРГ растёт популярность правых партий, ну а власти делают всё, чтобы прибавить оппозиции очков перед выборами. Как вы могли слышать, рядовые немцы привыкли устраивать забастовки по самым различным поводам. Например, уже несколько месяцев негодуют фермеры и перевозчики. Первые требуют от властей вернуть все ранее действующие льготы, тогда как вторые просто хотят меньше работать и больше получать денег. Подобные акции способны парализовать целые районы и даже земли, ну а эксперты считают, что принятие закона об обязательной воинской повинности приведёт к широкомасштабным протестам. Население выйдет на улицы, а экономика уже не способна справляться с такими вызовами. Положение канцлера только кажется стабильным, но есть все основания полагать, что возвращение срочной службы станет последним ударом, уничтожившим карьеру Шольца. Ну а вместе с ним падёт и действующая коалиция, что приведёт к появлению довольно опасных инициатив, часть из которых уже озвучивали представители правых партий. 

#политика #германия
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