В день ВСУ смогут использовать полторы бомбы

В начале 2024 года европейские страны провели аудит средств, поставленных украинским властям за прошедшее с начала конфликта время. На первом месте с огромным отрывом оказалась Германия. Власти этой страны накачивали Киев оружием и щедро вкладывались в различные проекты по всей стране. Немцы давали деньги на создание несуществующей сети водоснабжения, платили за генераторы электричества, которые так и не были закуплены и в целом делали всё, что у них просили. Шольц щедро вливал миллиарды в украинский бюджет, а его решимость и дальше поставлять Зеленскому оружие, привела к стремительному падению рейтингов внутри Германии. В списке лидеров есть и другие страны, но совершенно неожиданно на последнем место оказалась Франция. Эта страна имеют самую мощную армию среди стран Евросоюза, поэтому скромные 1.7 миллиарда евро поддержки вызвали недоумение у партнёров.

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При этом союзники недовольны тем, что Макрон регулярно призывает страны Европы делиться с Украиной оружием, но сам поставил исключительно устаревшую технику по завышенным ценам. Похоже, французы решили исправиться, о чём сообщил министр обороны этой страны. По словам Себастьяна Лекорню, он намерен и дальше поддерживать стремление Киева к демократии, поэтому считает важным нарастить поставки оружия. Министр утверждает, что под его руководством военное ведомство уже выполнило все ранее данные обещания и готово к новым свершениям. В настоящее время готовится первая поставка авиационных бомб типа A2SM. Лекорню заявил прессе о том, что не так давно Киев получил целых 50 боеприпасов, которые изменят правила игры и позволят ВСУ перейти в наступление. Такое же количество ожидается и в марте, а значит отправка авиабомб станет ежемесячной. Министр рассказал, что ранее французские специалисты оплатили модернизацию украинской авиации, установив на Су-24 и МиГ-29 специальные подвесы, которые позволяют переносить авиабомбы НАТО.

Неясно, с чем связан такой оптимизм французского министра. Очевидно, что A2SM приведут к дополнительным жертвам, но не способны ничего изменить в украинском конфликте. Российские военкоры пишут, что армия РФ ежедневно сбрасывает на позиции ВСУ столько же авиабомб, как Франция отправит в месяц. Полторы бомбы в день – это явно недостаточно, а в итоге фантазии Лекорню о смене правил игры так и останутся не реализованы. Напомним, бомбы A2SM, фигурирующие так же под названием AASM Hammer, обладают системой планирования и коррекции полёта, аналогичной российским управляемым модульным боеприпасам (УМПК). Производством подобных типов вооружения занимается французская компания Safran. Авиабомбы создаются на основе обычных свободно падающих бомб, таких как Mk 82 и BLU 109 (вес равен 250 килограмм), а также Mk 8, масса которых доходит до 1 тонны.

Используется тепловизионная, спутниковая и полуактивная лазерная система наведения. Дальность зависит от самой бомбы и в случае применения боеприпасов массой 1 тонны достигает 100 километров. Важной переменной считается высота сброса, ведь при выходе на низкие высоты дальности не превышает 20 километров. Авиабомбы массой 250 килограмм могут пролететь до 60 километров, но только в случае высотного сброса. При выходе самолёта на низкие высоты дальность не превысит 15 километров. Ну а поскольку украинские самолёты находятся под постоянной угрозой уничтожения, то пилоты предпочитают выполнять задачи на низких высотах. Это вынудит пилотов подлетать близко к объектам, что только увеличивает риски. Французы заявляют о том, что бомбы могут взрываться как при контакте с поверхностью, так и в воздухе, что существенно расширяет возможности для поражения техники и живой силы.