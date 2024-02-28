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Bublik1
The Wall Street Journal: Экономику Германии губит излишне самоуверенное правительство Шольца
Изучаем любопытные факты, озвученные в статье The Wall Street Journal

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Несмотря на то, что с начала украинского конфликта уже прошло 2 года, страны Европы не готовы признать поражение Киева и продолжают накачивать Украину оружием. Поставки военной техники и оружия продолжаются, при этом отдельные политики уверяют, что готовы наращивать темпы. Аналитики полагают, что в ближайшие годы ожидать увеличения производственных мощностей в Европе не приходится, ну а потеря Авдеевки и наступление российских войск сильно тревожит Запад. Дошло до того, что Макрон заявил о вероятном варианте, при котором в Украину будут отправлены военнослужащие НАТО. Подобные заявления вызвали бурную реакцию среди союзников США, ведь большая часть европейских лидеров предпочла откреститься от планов президента Франции. Ну а сам Макрон заявляет о необходимости наращивать военную помощь в адрес Киева, указывая в сторону Германии. 

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Всё это происходит на фоне обострения недоверия между странами. Недавно выяснилось, что Франция передала Украине вооружения и финансовой помощи всего на 1.7 миллиарда евро, а большую часть составили устаревшие боевые единицы, конечная стоимость которых была в несколько раз завышена. Возможно, в ФРГ и проигнорировали бы такой факт, но помощь Зеленскому снижает экономические возможности Германии, а свободные ресурсы крайне ограничены. В The Wall Street Journal пишут, что немецкий бизнес сталкивается с целым рядом ограничений, а не последнее место занимают проблемы в Красном море, где судоходство практически остановилось, что приводит к значительным задержкам в поставках той или иной продукции. Эксперты пишут, что было бы логично сосредоточиться на решении внутренних проблем, но пока такие мелочи немецкие власти не волнуют. На днях министр обороны Германии предложил увеличить расходы на оборону до 3.5% от ВВП. Подобное предложение вызвало негодование многих политиков и точно не найдут поддержки у большинства парламентариев. 

За 2023 год ВВП ФРГ ушёл вниз на 0.3%, а в 2024 ожидается небольшой рост на 0.2%. При этом в первом квартале наблюдается падение экономических показателей, что является тревожным фактором и свидетельствует о том, что ВВП может перейти в состояние рецессии. Аналитики отмечают серьёзные проблемы у крупных промышленников, генерирующих значительную часть бюджета страны. Так, BASF объявил о сокращении затрат на 1 миллиард евро, оценивая спрос на внутреннем рынке как критически низкий. Причина в резком подорожании энергоносителей, тогда как эксперты напоминают, что США активно способствуют крупным концернам переводить своё производство в Америку. Выдаются субсидии и налоговые льготы, позволяющие много лет получать огромные прибыли с минимальными затратами на энергоносители. Тревогу также вызывает напористость со стороны Китая. Компании из Поднебесной давно обошли немецкие концерны по количеству выпускаемых автомобилей, а особенно плохо дела в ФРГ идут в сегменте электрокаров. Китай стремится подорвать позиции немецкого автопрома на своём рынке, а китайские экспортёры уже сегодня способны на равных конкурировать с компаниями из ФРГ на мировых рынках. В The Wall Street Journal называют положение правящих элит тревожным, обращая внимание на то, что Шольц мало внимания уделяет внутренним проблемам, а особенно предстоящим выборам.  

Ещё недавно стержнем немецкой экономики считался средний и малый бизнес, но волна банкротств привела к падению налоговых поступлений и снижению ВВП. Министр экономики Роберт Хабек всё чаще делает заявления, так или иначе связанные с военной отраслью, а всё это выглядит чрезвычайно тревожно. Как следствие «светофорная» коалиция столкнулась с внутренними противоречиями. Например, Социал-демократическая партия (СДПГ), которая является самой крупной в коалиции и поддерживает Шольца, не может найти консенсуса между отдельными членами по вопросам внешней политики. Многие политики говорят о необходимости отказа от санкций и стремлении к укреплению партнёрских отношений с Россией. Сам Шольц требует увеличить военные расходы, ну а оппоненты обращают внимание на проблемы немецкой промышленности. «Зелёные» от решения экологических вопросов перешли к военной сфере. С начала СВО именно представители этой партии демонстрируют наиболее агрессивную риторику в адрес России. Эксперты предупреждают, что зелёная повестка провалилась и тянет экономику Германии на дно. Представители этой партии пока не готовы прислушиваться к голосу разума, добивая энергетический и промышленный сектор ФРГ. 

Есть и другие партии, ну а аналитики констатируют, что единства между политическими силами давно нет. Одни выступают против увеличения государственных расходов на социальную сферу, тогда как другие требуют нарастить военный бюджет. К власти рвутся правые, что вызывает неподдельный ужас у самого Шольца. Многие политики констатируют, что добиться победы Украины не удастся, а бессмысленное сжигание миллиардов евро только вредит немецкой экономике. Ну а пока правящие элиты сражались с ветряными мельницами, конкурирующие политические силы стали набирать вес. Особенно популярны партии, призывающие к мирным переговорам с Россией и прекращению военной поддержки в адрес Киева. Например, недавние опросы доказали, что «Альтернатива для Германии» (АдГ), представляющая собой крайне правую оппозицию, могла бы получить 19% голосов избирателей, если бы выборы состоялись прямо сейчас. На этом фоне партия Шольца претендует на 4%, что говорит о полном провале политики правящих элит. Очевидно, что карьера канцлера Германии подходит к концу, а сегодня можно только предполагать, какой урон экономике страны нанесут дальнейшие решения Шольца и действующей коалиции. 

#германия #шольц #экономика германии
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