Коррупция, бюрократия и многое другое приводит к тому, что в инженерных войск ВСУ нет ни техники ни материалов для создания эшелонированной обороны

Потеря Авдеевки стала неприятным сюрпризом для киевских властей. Судя по всему, Зеленский не планировал так быстро сдавать город, но использование артиллерии и авиации привело к тому, что эшелонированная оборона дрогнула и была сметена. Российские военкоры пишут, что позиции ВСУ сравнивались с землёй, что позволило существенно ослабить противника перед взятием тех или иных рубежей. В настоящее время армия РФ движется вперёд, медленно сжимая клещи вокруг ряда населённых пунктов западнее Авдеевки. Одновременно с этим идёт подготовка к взятию Часова Яра, тогда как украинская группировка испытывает сложности. Дошло до того, что части 47- бригады ВСУ «Магура» вынуждены были бросить в бой американские танки. Как вы могли слышать, один M1A1 Abrams уже сгорел, а наступление продолжается.

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Всё это мы с вами уже знаем, поэтому всегда особый интерес вызывают откровения бойцов ВСУ, которые охотно дают репортажи иностранным журналистам. На этот раз отличился военнослужащий украинской армии, который числится в инженерных войсках. В одной из социальных сетей он пояснил причины полного отсутствия укреплений и готовой линии обороны за Авдеевкой. Прежде всего боец рассказал, что ВСУ сталкиваются с нехваткой специалистов в инженерных войсках. Большую часть подразделений составляют новички, которых бросают на самые сложные позиции без подготовки. Очевидно, что в таких условиях шансы на выживание снижаются, а самим солдатам уже не до возведения инженерных укреплений. В ВСУ наблюдается бюрократия, а решения принимаются слишком поздно. Командование на местах часто не знает, какое решение приняли вышестоящие инстанции, а в условиях постоянных обстрелов связь работает далеко не всегда. Наблюдается полный хаос и с определением вышестоящих инстанций, ведь очень часть то или иное подразделение не знает своих непосредственных командиров.

Офицеры предпочитают отсиживаться в тылу, ну а инженерные войска приходят на позиции слишком поздно. Даже если всё складывается относительно неплохо, то начальники на местах не обладают достаточными знаниями, чтобы верно спланировать время наступления российских войск. Инженерам не выдают карты местности, не говоря уже о картах минных полей. Очень часто бойцы при отступлении разбрасывают мины хаотично, а в итоге приходится тратить время на разминирование, только после чего приступать к непосредственным обязанностям. Инженерным войскам не предоставляют данных о том, куда и как копать линию обороны, что приводит к значительным потерям. Очень часто оборонительные сооружения роются наугад, а качество подобных окопов оказывается крайне низким. Выйти на нужную глубину не выходит, а речь об эшелонированной обороне не идёт. Согласно действующим постановлениям командования ВСУ, характер оборонных позиций определяется командованием оперативно-тактической группировки. Это значит, что на уровне управления войсками должны выделяться материалы для заливки бункеров бетоном. Вот только инжирные части не обеспечены техникой в достаточном количестве. Заливать бетон нечем, хотя нет не только техники, но и материалов в нужном количестве. Если в части что-то и доступно, то оно низкого качества, поскольку закупалось по коррупционным схемам. На уровне командиров бригад взятки стали нормой, а инженерным частям часто приходится использовать для работы гражданскую технику.

Выбитые из Авдеевки подразделения 110, 47 и 53-й бригад обладают низкой подготовкой и не имеют на балансе нужного количества инженерных частей. При этом большая часть работы ложиться на самих солдат, которые постоянно отступают и вынуждены рыть новые окопы. Что любопытно, средства на инженерные части выделялись в полном объёме ещё в 2023 году, а ответственным за данную группировку считается Тарнавский. Ну а это один из людей Зеленского, на которого действующий президент полагается после снятия части руководящего состава. Никаких претензий к самому Тарнавскому в Киеве не предъявляется, ну а российские эксперты полагают, что все эти и другие факторы скоро вынудят ВСУ оставить значительную часть территории ДНР. Готовится отступление за каскад водохранилищ, но случится это может намного раньше, чем ранее предполагалось. Сам боец инженерных войск ВСУ оценивает действия командования и руководящего состава на местах как неудовлетворительные. Фактически, военнослужащие на передовой предоставлены сами себе. На них возлагается только одна задача: задержать наступление армии РФ, отдалив неизбежное отступление. В таких условиях говорить о построении эффективной эшелонированной линии обороны не приходится.