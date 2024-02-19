Оказывается, Франция оказалась на предпоследнем месте по показателю военной и финансовой помощи Украине

Есть такая работа, отрабатывать гранты и тратить чужие деньги. Например, не так давно американские власти передали Эстонии 500 тысяч долларов, ранее конфискованных у российского гражданина. История довольно странная, но суть её сводится к тому, что эти деньги предназначены для Украины. Обыватели удивляются, ведь деньги можно было перевести напрямую в Киев, но здесь всё куда интереснее. Как оказалось, средства только формально предназначаются украинцам, а на самом деле напрямую попадут в руки местным фондам, которые их потратят на собственные нужды. Утверждается, что команда специалистов должна оценить причинённый Украине ущерб в ходе конфликта с Россией. Ранее на эти цели уже было потрачено несколько миллионов, но пока точного вердикта эстонцы дать не смогли. Не исключено, что и не дадут, поскольку такая задача перед ними не стоит, ведь самая главная цель подобных инсинуаций доказать, что Запад готов помогать Украине. Ну а куда в конечном итоге будут потрачены деньги, уже не так важно. Самое главное, чтобы средства не достались русским, а остальное мелочи.

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Похоже, примерно также думают и европейские аналитики, которые решили подсчитать, сколько денег было всего выделено Зеленскому за 2 года с начала СВО. По словам специалистов Кильского института (Германия), результат довольно неожиданный. Так, немецкая исследовательская лаборатория по вопросам глобализации пришла к выводу, что Европа потеряла 85 миллиардов евро, тогда как американцы расстались с 67.6 миллиардами евро. Специалисты оказались такими результатами не удовлетворены и решили копнуть глубже. Выяснилось, что 77 миллиардов из указанных 85 миллиардов были выданы в виде финансовых обязательств. Европа восстанавливала объекты критической инфраструктуры, даёт деньги на поддержание социальной сферы, а также перекрывает дефицит украинского бюджета. За два года аппетиты Зеленского выросли, но европейцы берут на себя повышенную ответственность. Совершенно иначе действуют американцы. По больше части янки предпочитают выделять украинцам военную технику, а всего из 67.6 миллиарда евро на эти цели было потрачено 42.2 миллиарда евро. Получается, что финансовые гарантии от США – это большой обман, а реальную тяжесть ведения боевых действий на себя уже давно взяли европейцы.

Как выяснилось, это не вся информация, на которую обратили внимание аналитики Кильского института. Оказывается, среди стран Европы есть как самые активные, так и откровенные аутсайдеры. Последнее место в списке жадин занимает Италия, но совершенно неожиданно на предпоследней позиции закрепилась Франция. Эксперты напоминают, что Макрон с начала СВО входит в число наиболее активно поддерживающих Зеленского политиков. Президент Франции неоднократно приглашал своего коллегу в гости, где давал ему обещания поставить больше техники и дать много денег. Судя по всему, всё это оказалось ложью, ведь Париж выдал всего 1.7 миллиарда евро. Но и это ещё не всё, ведь большая часть помощи со стороны Франции оказалась натуральной и выражалась в бесполезных колёсных танках и таких же старых бронированных автомобилей. Аналитики подсчитали, что в реальности Париж дал Киеву намного меньше указанной суммы, ведь старые БМП 70-х годов VAB оценивались французами по цене новеньких Griffon.

Различия между техникой огромны, а устаревшие бронемашины давно исчерпали свой запас прочности и десятилетиями пылились на складах. Получается, что Франция сознательно увеличила свой вклад в помощь Украине в цифрах, продолжая подталкивать другие страны к более активным действиям. Французы ожидаемо остались недовольны происходящим, рассказывая о неточности подсчётов. Кроме того, там напомнили, что обещали Зеленскому выдать 3 миллиарда военной помощи. Вот только аналитики Кильского института парируют тем, что денег и оружия пока в Киев из Франции не поступало, а год только начался. Немецкая сторона упрекает Макрона в жадности, ведь Франция сегодня считается второй экономикой ЕС. Мало того, французская армия самая мощная в Европе, но предпочла отделаться старой и по большей части списанной техникой, находящейся в стадии утилизации или консервации. Итальянские официальные лица никак не комментируют оценки немецких аналитиков.