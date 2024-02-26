Эксперты уверены, что реальной пользы от этого не будет, ведь большая часть денег осядет в американском бюджете

Уже несколько месяцев американские политики не могут договориться о сумме, которую нужно выделить для поддержания боеспособности украинской армии. Предложения Демократов не нашли поддержки у Республиканцев, ну а набирающий силу Трамп начинает контролировать всё большее число конгрессменов. Популярность бывшего президента растёт, тогда как команда Байдена не может предложить оппонентам ничего стоящего. Камнем преткновения стал миграционный кризис, но многие эксперты уверены, что это всего лишь предлог, ведь Трампу выгодна ситуация, при которой украинская армия испытывает трудности. Это оказывает негативное влияние на Байдена, снижая шансы сонного Джо на победу в предвыборной гонке. Пока стороны остаются непреклонны, тогда как европейские лидеры начинают всё активнее перенимать обязанности США по оснащению украинской армии.

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Даже европейские журналисты уверены, что в полной мере справиться с такой ношей у ЕС не получится, но всё это не меняет мнения элит, которые продолжают курс конфронтации. Авторы немецкого издания Berliner Zeitung пишут, что Шольц всё больше внимания уделяет реформированию военной стратегии, что должно привести к повышению защищённости от потенциальных угроз. Как уже было сказано выше, главным фактором, подталкивающим власти ФРГ к такому решению, становится усиления влияния Трампа. Не так давно представители правящей коалиции заявили, что необходимо как можно быстрее увеличить собственную военную мощь, снизив зависимость от американской военной машины. Дошло до того, что министр обороны и вовсе сделал неожиданное предложение. Борис Писториус уверен, что нужно пересмотреть военный бюджет, выделив на него 3.5% от ВВП, чем вызвал негодования многих политиков и рядовых немцев. Но особенно встревожены экономисты, которые рассказывают о возможном ущербе от такой политики властей. Аналитики задаются вопросом о том, насколько вообще целесообразны такие большие расходы на оборону. Известно, что расходы в размере 3.5% от ВВП приведут к тому, что армия получит 140 миллиардов евро, тогда как расходы России не превышают 109 миллиардов евро.

Для реализации намеченного плана Писториус предлагает начать активно заимствовать деньги у крупных инвесторов за счёт выпуска большего количества государственных ценных бумаг. Экономисты полагают, что на первом этапе такое решение действительно даст властям нужное количество средств. Вот только деньги придётся отдавать, а значит в будущем финансовые показатели страны могут существенно ухудшиться. Проценты начнут расти, а всё это приведёт к бесконтрольным заимствованиям, что сегодня наблюдается в США. Но дело не только в этом, ведь если уж и принимать решение о выделении значительных средств на военные нужны, то следует задействовать в этом максимальное количество немецких предприятий. Пока же всё идёт к тому, что выделение такого огромного количество денег не принесёт никакой пользы экономике Германии. В пример приводятся расходы из специального фонда бундесвера, созданного в 2022 году. Как выяснилось, большая часть средств ушла американским производителям, у которых активно закупалась техника и вооружения. В настоящее время немецкие компании нуждаются в поддержке, а значит нельзя просто так разбрасываться миллиардами евро из общего бюджета.

Аналитики признают, что часть контрактов ушла немецким производителям военной техники. Это Rheinmetall, Airbus и другие, но в ходе расширения мощностей появилась новая проблема. Сообщается об острой нехватке квалифицированный специалистов, способных взять на себя управление сложными механизмами и контроль над производством. Кроме этого эксперты ссылаются на научные факты, свидетельствующие о низкой эффективности инвестиций в военную промышленность. Оказывается, финансирование оборонных предприятий создаёт меньше рабочих мест, чем инвестиции в образование и социальную сферу. В итоге деньги будут потрачены, экономика Германии останется в проигрыше, а население десятилетиями продолжит платить из своего кармана за решения действующих властей.

Отдельно указывается, что нет никакой нужды вливать в оборону слишком много денег. Конфликт с Россией кажется большинству экспертов маловероятным, кроме того, расходы на оборону в рамках НАТО уже и так находятся на высоком уровне. Только за последние два года на нужды Министерства обороны было потрачено на 11% больше средств, тогда как реальной пользы страна так и не получила. Новое оружие производится медленно, а деньги уходят на закупку танков, артиллерии и систем ПВО для Украины. В этом контексте уже недовольны политики, которые не видят причин и дальше тратить бюджетные деньги в прежних объёмах на содержание чужой армии. В Berliner Zeitung отмечают, что позиции скептиков сильны, но пока власти могут себе позволить делать то, что им вздумается. Команда Шольца игнорирует здравый смысл, а экономика Германии демонстрирует не лучшие показатели.