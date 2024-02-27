Теперь главными целям дронов-камикадзе стали тыловые склады, расположенные в 200-км зоне за линией соприкосновения

Впервые российская армия начала применять дроны-камикадзе в конце 2022 года, нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины. Тогда медленно летящие и издающие громкий жужжащий звук беспилотники казались бойцам ВСУ лёгкими целями, но в итоге выяснилось, что максимальный эффект достигается путём регулярных атак со стабильно высоким количеством задействованных БПЛА. Украинская армия пробовала сбивать Герани при помощи стрелкового оружия в границах городов, но не добилась значительных результатов. В итоге в настоящее время используются зенитные системы, выпускающие снаряды небольшого калибра с высокой скоростью. Часто это происходит в пределах городов, что приводит к дополнительным потерям среди гражданского населения. Как бы там ни было, но украинская сторона за более чем год после начала применения дронов-камикадзе так и не смогла с ними справиться, не найдя оптимального решения для поражения подобных объектов.

реклама

Похоже, сегодня положение ВСУ даже хуже, чем было год назад, о чём пишут российские военкоры. Оказывается, в последнее время российская армия в значительной степени нарастила количество выпускаемых беспилотников. За сутки по украинским позициям могут быть выпущены до 100 Гераней, вот только теперь они далеко не всегда летят в сторону городов. Оказывается, возросло количество ударов по тыловым лагерям, расположенным в 100 и 200-километровой зоне за линией соприкосновения. Довольно долго подобные объекты считались относительно безопасными, а главная их особенность заключалась в небольшом размере. Проще говоря, это были места хранения снарядов, оружия или горюче-смазочных материалов, количество которых позволяло не привлекать много внимания. Можно сделать вывод, что российское командование было осведомлено о наличии подобных объектов, но не могло себе позволить их уничтожать, поскольку не имело достаточного количества летательных аппаратов. Ну а после начала массового производства БПЛА стало больше, что открывает широкие возможности для их применения.

Можно только предполагать, сколько складов с боеприпасами создано на подконтрольной Украине территории. Военкоры пишут, что каждый такой объект содержит оружия и боеприпасов примерно на 1 миллион долларов и может включать продовольствие, военную амуницию, а также запасные части для техники. Кроме того, там часто хранят портативные электростанции, которые позволяют генерировать электричество в достаточном объёме для функционирования отдельных подразделений ВСУ. В украинской прессе информации о подобных ударах нет, а в итоге данные о высоких потерях неприкосновенного запаса замалчиваются. Военкоры отмечают, что такие удары можно сравнить с укусами комара. Очевидно, что украинское командование при помощи массированных поставок оружия со стороны НАТО создало сотни подобных объектов, а значит уничтожение одного из них не является критическим и никак не скажется на возможности всей группировки войск. Вот только ударов становится всё больше, а одиночные уколы превращают тыловые лагеря украинской армии в решето. Если представить себе, что ещё месяц назад таких ударов были единицы, после – десятки, а сегодня достигают сотен, то можно сделать вывод о нарастающей динамике. В какой-то момент тыловая система поддержки не выдержит и перестанет справляться с возложенными на неё обязанностями.

Это приведёт к невозможности снабжения действующей группировки войск, а значит эффективность ВСУ продолжит снижаться. Не стоит забывать, что Украина так и не получила достаточного количества систем ПВО для защиты крупных городов. Даже находящиеся в больших населённых пунктах объекты попадают под огонь дронов, а на обеспечение достаточного уровня защиты полевым лагерям средств нет и не будет. Союзники испытывают сложности с производством и не спешат выделять деньги на перевооружение. В немецкой прессе пишут о значительных бюрократических препятствиях, а также проблемах в экономике. Оказывается, выделять дополнительные средства на военный бюджет многие политики не готовы, а эксперты предупреждают об опасностях для экономики ФРГ. Специалистов для создания новых производственных линий нет, а руководство военных компаний опасается, что инвестиции будет невостребованные, поскольку украинский конфликт может скоро завершиться. Ну а пока союзники Зеленского раздумывают, российские дроны-камикадзе наносят сотни уколов, медленно уничтожая и без того скудные запасы боеприпасов ВСУ.