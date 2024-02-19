За короткий срок BlackRock накопила ВТС на 6 миллиардов долларов

Известно, что уже в апреле состоится халвинг Bitcoin. По мнению аналитиков, это приведёт к вполне ожидаемым для майнеров последствиям. Оказывается, около 20% всего железа, которое используется для добычи первой криптовалюты, уже находится на грани рентабельности. Ну а после того, как в каждом блоке снизится в 2 раза количество монет, прибыльность большой группы фермеров уйдёт в минус. Продать такое железо не получится, поскольку оно работает в минус, поэтому остаётся только закупать новое оборудование. У майнеров по всему миру возникнут проблемы, а особенно тяжело будет тем, кто слишком дорого платит за розетку. Ещё недавно США считались наиболее прибыльными для размещения новых мощностей для добычи цифрового золота, но последние события свидетельствуют о том, что тренды меняются. Так, этой зимой власти нескольких штатов на пару недель запретили фермерам копать Bitcoin, поскольку из-за холодов электричества не хватало для обеспечения нужд населения. Ну а это простой оборудования, что влечёт за собой дополнительные издержки. Похоже, в России такой проблемы нет.

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Как стало известно, на Дальнем Востоке во второй половине 2024 года будет запущен центр обработки данных, в рамках которого планируется добывать Bitcoin. Владельцем значится «Битривер-Б», которая входит в группу компаний BitRiver. Ну а это крупнейший майнер в России, владеющий значительными мощностями в целом ряде регионов. Ожидается, что мощность центра достигнет 100 МВт, что сделает его крупнейшим в Республике Бурятия и в целом в Дальневосточном федеральном округе. Оценочные инвестиции в предприятие составили 1.4 миллиарда рублей, но это не самый масштабный проект, которые может появиться в России в ближайшие годы. Аналитики полагают, что через 10 лет российские майнеры совершат настоящий переворот, а всего к 2035 году данная отрасль будет потреблять несколько ГВт энергии. За бесперебойную работу указанного выше предприятия будут отвечать 120 специалистов, ну а дальнейшая судьба майнинга во многом зависит от законодательных решений. Депутаты пока не торопятся с принятием нужных решений, поэтому российские бизнесмены не всегда готовы инвестировать средства в данную отрасль.

Похоже, пока в США больше верят в светлое будущее первой криптовалюты, поскольку крупнейшие майнеры Galaxy Digital и Marathon Digital продолжают набирать мощности, инвестируя значительные суммы в закупку оборудования. Пока темпы у американцев выше, чем в России, но на стороне отечественных фермеров стоит низкая стоимость электричества и высокий потенциал. Охлаждать огромные помещения на Дальнем Востоке намного проще, чем в Техасе, ну а финансовый вопрос в данном случае стоит на первом месте. Эксперты полагают, что по мере удорожания Bitcoin, инвестиции в добычу продолжат расти, а сегодня основной движущей силой являются крупные фонды. Приводится любопытная статистика: больше всего инвестиций в спотовые Bitcoin-ETF приходит от компании BlackRock. Это гигант, управляющий активами на сумму свыше 8 триллионов долларов (по некоторым оценкам – свыше 10 триллионов). Есть все основания полагать, что финансовый монстр очень быстро обойдёт MicroStrategy, на балансе которой ВТС на сумму 10 миллиардов долларов. На втором месте закрепился фонд Fidelity Investments, вложивший в цифровое золото больше 4 миллиардов долларов. Ark Invest пока не спешит вливать в цифровые активы значительные средства, а в итоге эта компания купила спотовых Bitcoin-ETF только на 1 миллиард долларов.

Аналитики констатируют, что в криптовалюту пришёл большой бизнес. Финансовые гиганты долгое время смотрели на происходящее с сомнением, но после того, как актив стал официально торговаться на бирже и был признан регулятором США, та же BlackRock увеличила инвестиции на порядок. Считается, что на таких позитивных новостях цифровое золото продолжит дорожать. В настоящее время за 1 ВТС дают больше 52 тысяч долларов, а уже к концу недели Bitcoin можете перевалить за 55 тысяч долларов. Подобный сценарий кажется вполне реальным, поскольку показатели страха-жадности продолжают смещаться в сторону бычьих. Медведи предпочитают не вступать в игру, поэтому большая часть торговых ставок подразумевает стремительное подорожание. По мнению аналитиков, если BlackRock продолжит скупать криптовалюту, то уже к лету за 1 ВТС будут давать больше 100 000 долларов. Это приведёт к стремительному росту инвестиции в цифровые активы и откроет двери для полной легализации Bitcoin.