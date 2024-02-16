Пока аналитики спорят о ценности криптовалют, MicroStrategy зарабатывает деньги

Эксперты отмечают, что 2022 год стал одним из самых сложных и трагичных для рынка криптовалют. После взрывного 2021, когда многие инвесторы увеличили свои капиталы в несколько раз, 2022 принёс людям полное разочарование. Счастливчики, которые успели первыми сбросить свои вложения, ушли с минимальными потерями, тогда как остальные фиксировали двукратный и даже трёхкратный минус. Спрос на Bitcoin был минимальным, а в особенно сложном положении оказались майнеры. Многие крупные фермерские компании вложили десятки миллионов долларов в оборудование для добычи криптовалюты, но в 2022 году прибыльность майнинга оказалась под вопросом. Некоторые работали только на розетку, а экономический кризис усугубил общее положение дел. Стоимость электричества выросла, а в итоге майнерам пришлось распродавать оборудование для возврата кредитов. Курс цифрового золота опускался ниже $20 тысяч, а всё это стало испытанием рынка на прочность.

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Сегодня Bitcoin чувствует себя отлично, а курс его ушёл выше $50 тысяч и готовится преодолеть следующее препятствие. Поговаривают, что к концу 2024 за 1 ВТС будут давать $100 тысяч, но в данном случае мнение аналитиков нас не очень интересует. Всё дело в том, что даже в 2022, когда все вокруг избавлялись от криптовалюты, были люди, видевшие в ней огромный потенциал. Самым крупным инвестором стала компания MicroStrategy, стоимость портфеля которой недавно достигла $10 миллиардов. Сообщается, что MicroStrategy единолично владеет 190 000 ВТС, которые находятся на холодных кошельках в полной безопасности от взломов со стороны хакеров. На этом фоне любопытное заявление сделал председатель совета директоров компании. По словам Майкла Сэйлора, за последнее время спрос на продукты, так или иначе связанные с первой криптовалютой, вырос в 10 раз. По его словам, происходящее отчасти связано с одобрением спотовых ETF-Bitcoin, но интерес к первой криптовалюте наблюдается уже год. Сэйлор отметил, что всё это вынуждает его компанию перестраивать стратегию инвестирования, а с недавних пор MicroStrategy начинает трансформацию в полноценного разработчика для решений на базе Bitcoin.

MicroStrategy занимается разработкой программного обеспечения для бизнес-аналитики с 1989 года. Ещё в августе 2020 года было принято решение начать масштабные инвестиции в Bitcoin. Неизвестно, есть ли на балансе компании другие криптовалюты, ведь этой информации в свободном доступе нет. С тех пор монет в кошельке MicroStrategy становилось всё больше, а компания покупала как на падении, так и на подорожании. Только в декабре 2022 года по неизвестной причине было реализовано 708 ВТС на $11 миллионов. По данным внутренней аналитики, средняя цена находящихся на балансе MicroStrategy 190 тысяч монет равна $31 224. Всего было потрачено $5.93 миллиарда, а значит в настоящее время компания фиксирует чистую прибыль в размере $4 миллиарда. Для привлечения денежных средств MicroStrategy активно использует продажу акций. Поскольку до недавних пор инвестиции в цифровое золото признаны успешными, то это обеспечило подорожание акций на 500%, что превратило компанию в настоящего инвестиционного гиганта.

По мнению аналитиков, шансы превзойти MicroStrategy были только у Tesla. В начале 2021 года Илон Маск инвестировал в первую криптовалюту $1.5 миллиарда, но сложности с советом директоров помешали ему продолжить покупать ВТС. Часть цифрового золота была продана, но даже сегодня Tesla входит в пятёрку компаний, обладающих наиболее внушительными запасами Bitcoin. Также в пятёрке самых крупных держателей ВТС числится промышленный майнер биткоинов из Канады Hut 8 Mining. Ну и в списке присутствуют Galaxy Digital и Marathon Digital, которые занимаются добычей криптовалюты и располагаются в США. Последняя могла бы претендовать на второе место, но из-за необходимости выплачивать кредиты за закупленное оборудование, вынуждена была распродать часть монет. По данным главы MicroStrategy, сегодня спрос на спотовые ETF-Bitcoin на целый порядок превышает предложения со стороны майнеров. Таким образом он констатирует, что в настоящее время складываются идеальные условия для инвестирования, поскольку фермеры не настроены продавать, а на рынке постепенно складывается дефицит, способный подтолкнуть цифровое золото вверх и достичь новых рекордов в текущем году.