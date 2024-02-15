Важно помнить, что бросить курить - никогда не поздно

Курение табака остаётся одной из наиболее распространённых и опасных привычек, оказывающих негативное влияние на здоровье человека и общество в целом. Вредные последствия курения простираются далеко за индивидуальные границы, оказывая негативное воздействие на родных и близких курильщика, а многие государства давно осознали, что это ещё и экономически невыгодно. Медики отмечают, что одна из самых главных опасностей курения связана с прямым воздействием никотина на органы человека. Табачный дым содержит тысячи химических веществ, многие из которых являются канцерогенами. Последствия курения оказывают влияние на развитие целого букета серьёзных заболеваний, включая рак лёгких, хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ), многочисленные сердечно-сосудистые заболевания, а также повышает риск инсультов. Отрицательное воздействие на дыхательную систему и сердечно-сосудистую систему снижает сопротивляемость организма и способствует появлению различных инфекционных заболеваний.

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Кроме того, курение сопровождается рядом других проблем, таких как старение кожи, ухудшение прочности зубов и здоровья дёсен, что влияет на общий внешний вид и организм человека. Отказ от курения может привести к положительным изменениям в здоровье, включая улучшение дыхательной функции, снижение риска сердечных заболеваний и повышение общей жизненной энергии. При этом вред курения не ограничивается только физическими последствиями. Эта привычка оказывает тяжёлое экономическое бремя на общество. Расходы на лечение табачных заболеваний, потеря продуктивности из-за болезни и даже преждевременная смерть создают огромные социальные издержки. Для борьбы с проблемой курения проводятся образовательные кампании, предостерегающие подростков от развития опасной привычки. Кроме того, специальные организации оказывают поддержку тем, кто хочет бросить курить. Проводится популяризация здорового образа жизни, ну а учёные доказали, что бросить курить никогда не поздно. Согласно масштабному анализу сырых данных, проведённому исследователями из Канады и Норвегии, отказ от курения может стать ключом к значительному увеличению продолжительности жизни. При этом возраст курильщика не так важен, ведь у человека повышается не только длительность, но и качество жизни.

Один из представителей Центра глобальных исследований в области здравоохранения Unity Health в Торонто, подчёркивает, что отказ от курения оказывает удивительное влияние на продолжительность жизни, а спустя месяцы после того, как человек принимает трудное решение, он начинает пожинать плоды верного выбора. Более 15 лет учёные отслеживали здоровье почти 1.5 миллиона взрослых в Норвегии, Великобритании, США и Канаде. Результаты этого обширного исследования впечатляют, ведь курильщики в возрасте от 40 до 80 лет, принимавшие участие в исследовании, в среднем жили на 12-13 лет меньше, по сравнению с теми, кто никогда не курил. Особенно важно, что люди, не имеющие такой вредной привычки, имели меньше хронических болезней и реже обращались к врачу, тогда как у курильщиков наблюдались проблемы с ротовой полостью, сердцем, лёгкими и многими другими органами. Особенно важно, что даже бывшие курильщики, которые долгое время не могли побороть вредную привычку, получили возможность изменить свою жизнь к лучшему. Со временем организм начинает восстанавливаться, хотя последствия от длительного курения полностью устранить невозможно.

Но даже бывшие курильщики заметили улучшение работы организма, получив несколько лет жизни без табачного дыма. Данные показывают, что если человек любого возраста бросает курить менее чем на три года, он может потенциально предотвратить потерю 5 лет жизни. При отказе от курения на десять лет это число увеличивается до 10 лет. И чем раньше человек решает изменить свою жизнь, тем больше выигрывает в продолжительности жизни в целом. В ходе анализа учёные обратили внимание на снижение риска смерти от заболеваний, прямо связанных с курением, таких как инсульт, остановка сердца и рак. Они указывают на то, что многие курильщики полагают, что бросать уже слишком поздно. К счастью, результаты опровергают подобные утверждения. Если вы хотите узнать, как люди начали курить, то можете изучить информацию ниже.

История курения и употребления табака имеет древние корни. Табак был известен американским индейцам задолго до прихода европейцев в Америку. Они употребляли его в различных формах, в том числе в качестве мастики, для целительных церемоний и проведения различных ритуалов. После открытия Америки Христофор Колумб привёз табак из Нового Света в Европу. Вначале табак употребляли в виде жевательных листьев или как снюс, носив его в носу. Но со временем люди начали экспериментировать с различными способами употребления табака. В конце XVI века испанские мореплаватели начали курить табак, скручивая его в рулоны и поджигая. Это стало популярным вариантом, особенно среди моряков, так как курение позволяло сохранять табак в течение длительных путешествий, не портя его. Именно Испания стала родиной первых сигарет. Моряки называли незамысловатые самокрутки «сигарета», что в переводе означает маленький огонёк. Сигареты, похожие на современные, появились в XIX веке. В 1865 году в США были изготовлены первые сигареты машинным способом. Это сделало их более доступными для широкой публики. Со временем сигареты стали символом стиля и моды, а их курение превратилось в привычное дело уверенных в себе мужчин. В какой-то момент учёные установили связь между курением и целым рядом проблем со здоровьем, а сегодня в Европе и других уголках нашей планеты власти пытаются бороться с пагубной привычкой. Ну а в наше время молодёжь переходит на курение электронных сигарет. Первое время считалось, что они не так вредны, как те, что содержат никотин. Вот только новые исследования доказывают, что это не так. Больше информации на эту тему мы подготовим в одном из следующих материалов.