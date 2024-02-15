Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Учёные доказали, что отказ от курения может продлить жизнь на 10 лет
Важно помнить, что бросить курить - никогда не поздно

реклама

Курение табака остаётся одной из наиболее распространённых и опасных привычек, оказывающих негативное влияние на здоровье человека и общество в целом. Вредные последствия курения простираются далеко за индивидуальные границы, оказывая негативное воздействие на родных и близких курильщика, а многие государства давно осознали, что это ещё и экономически невыгодно. Медики отмечают, что одна из самых главных опасностей курения связана с прямым воздействием никотина на органы человека. Табачный дым содержит тысячи химических веществ, многие из которых являются канцерогенами. Последствия курения оказывают влияние на развитие целого букета серьёзных заболеваний, включая рак лёгких, хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ), многочисленные сердечно-сосудистые заболевания, а также повышает риск инсультов. Отрицательное воздействие на дыхательную систему и сердечно-сосудистую систему снижает сопротивляемость организма и способствует появлению различных инфекционных заболеваний.

реклама

Кроме того, курение сопровождается рядом других проблем, таких как старение кожи, ухудшение прочности зубов и здоровья дёсен, что влияет на общий внешний вид и организм человека. Отказ от курения может привести к положительным изменениям в здоровье, включая улучшение дыхательной функции, снижение риска сердечных заболеваний и повышение общей жизненной энергии. При этом вред курения не ограничивается только физическими последствиями. Эта привычка оказывает тяжёлое экономическое бремя на общество. Расходы на лечение табачных заболеваний, потеря продуктивности из-за болезни и даже преждевременная смерть создают огромные социальные издержки. Для борьбы с проблемой курения проводятся образовательные кампании, предостерегающие подростков от развития опасной привычки. Кроме того, специальные организации оказывают поддержку тем, кто хочет бросить курить. Проводится популяризация здорового образа жизни, ну а учёные доказали, что бросить курить никогда не поздно. Согласно масштабному анализу сырых данных, проведённому исследователями из Канады и Норвегии, отказ от курения может стать ключом к значительному увеличению продолжительности жизни. При этом возраст курильщика не так важен, ведь у человека повышается не только длительность, но и качество жизни.

Один из представителей Центра глобальных исследований в области здравоохранения Unity Health в Торонто, подчёркивает, что отказ от курения оказывает удивительное влияние на продолжительность жизни, а спустя месяцы после того, как человек принимает трудное решение, он начинает пожинать плоды верного выбора. Более 15 лет учёные отслеживали здоровье почти 1.5 миллиона взрослых в Норвегии, Великобритании, США и Канаде. Результаты этого обширного исследования впечатляют, ведь курильщики в возрасте от 40 до 80 лет, принимавшие участие в исследовании, в среднем жили на 12-13 лет меньше, по сравнению с теми, кто никогда не курил. Особенно важно, что люди, не имеющие такой вредной привычки, имели меньше хронических болезней и реже обращались к врачу, тогда как у курильщиков наблюдались проблемы с ротовой полостью, сердцем, лёгкими и многими другими органами. Особенно важно, что даже бывшие курильщики, которые долгое время не могли побороть вредную привычку, получили возможность изменить свою жизнь к лучшему. Со временем организм начинает восстанавливаться, хотя последствия от длительного курения полностью устранить невозможно. 

Но даже бывшие курильщики заметили улучшение работы организма, получив несколько лет жизни без табачного дыма. Данные показывают, что если человек любого возраста бросает курить менее чем на три года, он может потенциально предотвратить потерю 5 лет жизни. При отказе от курения на десять лет это число увеличивается до 10 лет. И чем раньше человек решает изменить свою жизнь, тем больше выигрывает в продолжительности жизни в целом. В ходе анализа учёные обратили внимание на снижение риска смерти от заболеваний, прямо связанных с курением, таких как инсульт, остановка сердца и рак. Они указывают на то, что многие курильщики полагают, что бросать уже слишком поздно. К счастью, результаты опровергают подобные утверждения. Если вы хотите узнать, как люди начали курить, то можете изучить информацию ниже. 

История курения и употребления табака имеет древние корни. Табак был известен американским индейцам задолго до прихода европейцев в Америку. Они употребляли его в различных формах, в том числе в качестве мастики, для целительных церемоний и проведения различных ритуалов. После открытия Америки Христофор Колумб привёз табак из Нового Света в Европу. Вначале табак употребляли в виде жевательных листьев или как снюс, носив его в носу. Но со временем люди начали экспериментировать с различными способами употребления табака. В конце XVI века испанские мореплаватели начали курить табак, скручивая его в рулоны и поджигая. Это стало популярным вариантом, особенно среди моряков, так как курение позволяло сохранять табак в течение длительных путешествий, не портя его. Именно Испания стала родиной первых сигарет. Моряки называли незамысловатые самокрутки «сигарета», что в переводе означает маленький огонёк. Сигареты, похожие на современные, появились в XIX веке. В 1865 году в США были изготовлены первые сигареты машинным способом. Это сделало их более доступными для широкой публики. Со временем сигареты стали символом стиля и моды, а их курение превратилось в привычное дело уверенных в себе мужчин. В какой-то момент учёные установили связь между курением и целым рядом проблем со здоровьем, а сегодня в Европе и других уголках нашей планеты власти пытаются бороться с пагубной привычкой. Ну а в наше время молодёжь переходит на курение электронных сигарет. Первое время считалось, что они не так вредны, как те, что содержат никотин. Вот только новые исследования доказывают, что это не так. Больше информации на эту тему мы подготовим в одном из следующих материалов. 

#наука #интересное #курение #сигареты
+
Написать комментарий (0)
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
Американский суд не нашёл русских хакеров, взломавших электронный терминал в аэропорту Нью-Йорка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
2
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
4
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
1
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
3
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
5
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Инсайдер Moore's Law Is Dead рассказал о сроках выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090
9
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
5
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
11
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
4
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
17
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
20
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
3
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1

Сейчас обсуждают

Johann Klassen
23:26
Хрен на воротник. Достаточно?
В России начато возрождение одного из крупнейших в мире месторождений алмазов
dimkahon
23:20
Как обладатель 2080 ti скажу, ей эти лишние 11 Гб - как мертвому припарка. Свыше 1440р карта с трудом что то тянет, а ниже хватит и родных 11 Гб.
GeForce RTX 2080 Ti с 22 ГБ памяти продается на eBay за 500 долларов
MriS
23:19
Клиника 🤣
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
Максим
23:18
Какая дружелюбность?А если я захочу скачать адоб какой-нибудь?Там по любому поводу заноза в заднице будет. Все проги делают в первую очередь для винды, а потом для линукса и мака. Линуксоидам приходит...
Google предлагает перевести неподдерживаемые Windows 11 ПК на ChromeOS Flex
bitrate
23:17
Что хорошего, только с 5000 райзаном догнали хасвелл 13-14 года
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
bitrate
23:16
Толи дело зеон на китайской плате, все идеально
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
swr5
23:13
Нет пока особого смысла менять 5000 серию на 7000, выйдет 8000 тогда посмотрим.
Стоимость Ryzen 9 7900X3D снизилась до 409 долларов
22870
23:09
> О судьбе военных, находившихся в этом укрепрайоне, пока нет информации. Ты же только о них и переживаешь, мразь, постоянно топящая за ВСУ? Каждый мертвый ВСУшник это потенциально спасенная жизнь гр...
Российские войска взяли под контроль территорию укрепрайона Зенит к югу от Авдеевки
erno
23:05
Больше позитива Россия пока не проиграла войну.
Дональд Трамп: Байден «подарит» России всю Украину
22870
23:04
Минимум линия Днепра, плюс все разделенные Днепром области, плюс сглаживание беларуского балкона.
Премьер Словакии исключил, что Россия оставит новые регионы ради окончания конфликта на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем