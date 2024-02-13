Оба объекта представляют собой молодые звёзды, которые только начали процесс формирования

До недавнего времени большая часть наших знаний о космосе, была исключительно теоретической. Со временем человечество научилось запускать зонды и космические телескопы, доказав или опровергнув основные гипотезы. При этом остаётся масса любопытных вопросов, а учёные приходят к неожиданным выводам, которые могут навсегда изменить наше понимание о формировании жизни во Вселенной. Например, астероид Бенну когда-то давно был частью планеты, представляющей собой океан. Не исключено, что один из осколков безымянной планеты и принёс воду на Землю, но доказать такие предположения невозможно. Ну или можно привести в пример новое открытие астрофизиков из Университета Центрального Ланкашира, которое кардинальным образом меняет наше представление о формировании планет.

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Как оказалось, молодые газовые гиганты начинают свой путь в форме сплюснутых сфероидов, сильно напоминающих блины или сладкие конфеты M&M’s. Это открытие вступает в противоречия с традиционными представлениями, ведь всегда считалось, что планеты зарождается в виде сфероида. Согласно полученным данным, процесс формирования планеты начинается в турбулентном диске вокруг молодой звезды. Материал в диске сначала сгущается, а затем, под действием силы тяжести, образует планетные тела. Ранее предполагалось, что более крупные газовые гиганты формируются стадией нестабильности диска, когда быстро остывающий диск распадается на куски, которые затем слипаются и формируют планеты. В ходе сложного моделирования удалось понять, что Юпитер когда-то был похож на плоский блин, а в будущем мы ещё увидим похожие планеты, которые только начали процесс формирования.

Что же, если вам мало юпитера в форме M&M’s, то самое время изучить несколько сэндвичей на звёздном небе. Недавно учёные обнаружили новый объект в Млечном Пути, который вызывает аппетитные ассоциации с космическими закусками. Объект получил прозвище «Чивито Дракулы» (Dracula's Chivito) в честь бутерброда с мясом, который является национальным блюдом Уругвая. На самом деле «Чивито Дракулы» представляет собой молодую звезду, окружённую толстым диском из пыли и газа. Что любопытно, если посмотреть на данный объект под другим углом, то она будет похожа на обычный бутерброд. Исследователи отмечают, что это не первый объект, который наводит их на гастрономическую тематику. Так, в 1985 году был замечен объект схожей формы, который получил прозвище «Гамбургер Гомеса». Позже он был идентифицирован как молодая звезда, находящаяся примерно в 900 световых годах от нашей планеты. «Чивито Дракулы» удивительно похож на «Гамбургер Гомеса» не только своим внешним видом, но и характеристиками. Оба объекта находятся примерно на одном расстоянии от нас и имеют похожее строение: диск из пыли и газа, который напоминает начинку в бутерброде. Учёные констатируют, что открытие позволяет им получить больше информации о процессе звездообразования.

Исследователи полагают, что оба объекта могут быть частью класса новорождённых звёзд, о которых мы почти ничего не знаем. Обнаружение подобных объектов поможет нам лучше понять то, как ведут себя гигантские звёзды на ранних стадиях формирования. Кроме того, подобные объекты способствуют популяризации науки среди обывателей, ну а это полезно и важно. Учёные полагают, что «Чивито Дракулы» представляет собой молодую звезду типа Хербига Ae, горящую при температуре около 8000 Кельвинов. Диск вокруг звезды имеет радиус около 1650 астрономических единиц и содержит материал с массой около 0,2 Солнца. В ходе изучения нового объекта возникло предположение, что изолированные молодые звёзды могут быть более распространёнными, чем считает традиционная наука. Похоже, два объекта, напоминающих нам гамбургеры, ещё не смогли сформировать вокруг себя ни одной планеты. Вполне возможно, что когда-то и Солнце было похоже на большой сэндвич в масштабе космоса. Учёные надеются в ближайшие месяцы или годы получить доступ к космическому телескопу Джеймс Уэбб. Это наиболее продвинутое устройство, из когда-либо созданных человеком, способное видеть удалённые объекты в космическом масштабе. Вполне возможно, что телескоп позволит исследователям разобраться в том, на какой стадии развития находится «Чивито Дракулы», и почему оно так похоже на «Гамбургер Гомеса». Ну а пока ответов на вопросы нет, мы советуем вам перекусить, ведь чтение и интеллектуальная деятельность расходует много энергии.