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Bublik1
Учёные выяснили родословную астроида Бенну – он был частью спутника или планеты с большим океаном
Исследование астроида только началось, а интересные факты уже будоражат научное сообщество

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Астероид Бену, официальное название которого 101955 Бену, был открыт 26 сентября 1999 года космическим аппаратом Линкольнской обсерватории в штате Нью-Мексико. Этот космический объект был классифицирован как атон, или группа астероидов, орбиты которых пересекают землю. Диаметр Бену составляет приблизительно 490 метров, и его форма напоминает вытянутую пирамиду. Орбита Бену приносит его к Земле с периодичностью около шести лет. В 2018 году он был настолько близко, что стал объектом исследования космического аппарата OSIRIS-REx. Кстати, OSIRIS-REx был запущен в 2016, добрался до астероида в декабре 2018, а осенью 2023 вернулся на Землю. Учёные полагают, что анализ образцов, взятых с поверхности Бену, может раскрыть тайны формирования Солнечной системы и происхождения жизни на Земле. Считается, что астероиды, подобные Бену, являются частями давно исчезнувших космических тел, содержащих ключевые элементы для формирования биологической активности. Вполне возможно, что подобные догадки носят точный характер. 

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Учёные NASA только приступили к анализу образцов, доставленных с астероида Бенну. И всё же, уже есть первые выводы, согласно которым, астероид был частью древнего мира, представляющего собой огромный океан. Это могла быть планета или луна, но в данном случае от объекта остались только осколки, безмолвно путешествующие по Солнечной системе. Озвученное предположение основывается на обнаруженной на астероиде фосфатной коре. Минерал фосфата, богатый кальцием и магнием, ранее не встречался на метеоритах, по крайней мере на тех, что проходят через атмосферу Земли и достигают поверхности. Химический состав минерала похож на тот, что был обнаружен в парах, выбрасываемых из-под ледяной коры спутника Сатурна, Энцелада. Фосфат является важным строительным блоком для жизни, что добавляет вес к гипотезе о том, что жизнь на Земле возникла из материала, оставленного астероидами при столкновениях с поверхностью сотни миллионов лет назад. Учёные утверждают, что планета, частью которой ранее был астероид, примерно в 2 раза меньше Энцелада. Не исключено, что этот объект разрушился после столкновения с более крупным, разбросав по всей Солнечной системе осколки большого океанического мира. 

Миссия OSIRIS-REx – это всего лишь третий случай в истории, когда человечеству удалось собрать образцы астероида и вернуть их на Землю. В случае с Бенну путешествие туда и обратно заняло семь лет, а космический аппарат преодолел расстояние в 6.21 миллиарда километров. Как уже было сказано выше, капсула с образцами успешно вернулась на Землю в сентябре 2023 года. Исследователи полагают, что впереди долгая работа, но полны энтузиазма раскрыть секреты формирования Солнечной системы. В настоящее время несколько команд учёных приступили к изучению образцов астероида. Например, в Университете Аризоны анализируют тысячи частиц, самая крупная из которых имеет диаметр 3.5 сантиметра. Методы, применяемые к образцам астероидов, включают дифракцию рентгеновских лучей, при которой анализируются закономерности электромагнитного излучения для более глубокого понимания природы материала. Предполагается, что Бенну представляет собой часть мира, разрушенного при формировании Солнечной системы примерно 4.5 миллиарда лет назад. Понимание его происхождения может дать ответы о происхождении жизни на нашей планете.

Одна из наиболее правдоподобных версий предполагает появление жизни путём доставки на нашу планету большого количества воды. Это мог быть крупный астероид, который ранее являлся частью океанического мира. Вполне возможно, что это были части именно той планеты, от которой откололся Бенну и теперь скитается по Солнечной системе. Напомним, астероиды представляют собой небольшие космические объекты, которые обычно находятся в области между орбитами Марса и Юпитера. Эти объекты отличаются от комет и планет тем, что они по большей части состоят из металлов и камней. Астероиды могут быть каменистыми, металлическими или состоять из смеси материалов. Некоторые из них имеют форму крупных камней, в то время как другие могут быть более похожи на кометы с их более льдистыми составляющими. Некоторые стероиды имеют спутники, а часть из них обладает странными формами, такими как розовый камень, обнаруженный астрономами с помощью телескопа Хаббл. Исследование астероидов даёт человечеству ценную информацию о процессах формирования и эволюции Солнечной системы. Астрономы изучают состав и структуру астероидов, чтобы понять, как они могли образоваться и какие процессы доминировали миллиарды лет назад. Какие секреты раскроет Бенну, нам ещё только предстоит узнать, ну а первые полученные данные будут озвучены в рамках 55-й конференции по лунным и планетным наукам в Техасе.

#космос #наука #интересное #астероид #бенну
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