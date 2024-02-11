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Bublik1
Трамп: США не станут защищать страны НАТО, если не получат за это достаточно денег
Заявления Трампа всё больше напоминают рэкет из далёких 90х годов

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Лихие 90-е в России и становление государственности в США может и происходили в разные временные эпохи, но обладают одной схожей чертой. Так, когда железная хватка закона ослабевает, наружу выходят самые уродливые члены общества. Эти люди раньше грабили случайных прохожих в тёмных переулках, или только мечтали об этом, но, получив полную свободу и уверенность в своих действиях, оказались настоящими волками в шкуре ягнёнка.

Многие наши читатели помнят о рэкете, который процветал в далёкие 90-е годы в России. Создавались банды из преступных элементов, которые вымогали у бизнесменов деньги, обещая им свою защиту. Если предприниматель отказывался, открыто выступая против необходимости отдавать часть прибыли в бандитскую казну, то его ждала незавидная участь. В газетах того времени писали о жестоких убийствах, поджогах и других актах расправы над непокорными бизнесменами, ну а сегодня всё это ушло в историю. Кажется, что цивилизованный мир живёт по другим законам, ведь время становления геополитического порядка давно завершилось.

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Похоже, не все политики осознают, что мы живём в 21 веке, где места угрозам и рэкету нет и не может быть. 

Любопытное заявление на днях сделал Трамп. Многие российские журналисты, общественные деятели и обыватели верят в то, что после прихода к власти политик решит массу глобальных вопросов, которые волнуют людей по обе стороны океана. Похоже, подобных планов у Трампа нет, ведь его видение миропорядка напоминает лихие 90-е в масштабе всей планеты. Кандидат в президенты США заявил, что его страна действительного готова исполнять взятые на себя обязательства и защищать всех союзников согласно пятой статье договора НАТО. Там сказано, что Америка будет сражаться за союзников точно так же, как сделает это для защиты своей собственной территории. Именно этим пунктом договора бравируют страны Балтии и многие другие ястребы Вашингтона, которые уверены в своей безнаказанности, бросая в сторону России санкции и оскорбления. Что ж, если верить Трампу, то за безопасность придётся заплатить. Политик ещё не стал хозяином Белого дома, но уже озвучил европейцам свои условия. 

По его словам, если та или иная европейская страна не готова отдавать 2% своего ВВП в военный бюджет и закупать соответствующую технику и другие системы вооружений (конечно же, закупать у США), то ожидать военной помощи не стоит. Данные приводит телеканал CNN, указывая на то, что сам Трамп озвучил подобные тезисы в рамках выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина. Во время праймериз Трамп вдруг вспомнил, как ещё будучи президентом он встречался с лидерами военного блока.

Похоже, это было достаточно давно, но от подобных идей политик отказываться не готов. Так вот, один из лидеров страны, входящей в НАТО, прямо спросил Трампа о том, готова ли Америка защищать его государство, если он пока не может достичь целевого показателя в 2% ВВП для военного бюджета. Тогда Трамп ответил, что США в таком случае не придут на помощь. На праймериз в Южной Каролине политик ещё раз подтвердил свои же слова и заявил, что все должны платить. Если европейцы хотят получить должную защиту по 5 статье о коллективном договоре, то обязаны отдавать за это деньги. Ну а если кто-то отказывается платить, то сам Трамп не против, если Россия вторгнется на территорию нарушителя и заберёт её себе. 

Экс-президент даже полагает, что нужно поощрять русских к подобным действиям, ведь в конечном итоге это укрепит оборонительные позиции большей часть европейских стран. Всё это поразительно напоминает обычный рэкет, когда бандитская группировка запугивает бизнесмена, рассказывая ему о том, что без защиты в этом мире не выжить. Ну а заплатив определённую сумму, можно спать спокойно. Вот только по какой-то причине Трамп решил, что Россия только и мечтает, как бы на кого-то напасть, способствуя обогащению Америки. В США и Европе крайне удивлены такой позицией Трампа и называют его словам приводящими в ужас.

Очевидно, что особенно страшно стало странам Европы, которые за последние годы окончательно испортили отношения с Россией. Важно помнить, что преступники никогда не останавливаются. Вначале они требуют всего пару процентов от ваших доходов. Увидев, что жертва не сопротивляется, они начинают требовать больше. Аппетиты растут, ну а в масштабах планеты подобные действия и вовсе недопустимы. Очевидно, что так коллективная безопасность не строится, но Трампу подобные мысли в голову не приходят. 

#аналитика #политика #трамп
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