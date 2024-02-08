Сколько времени придётся заряжать аппарат ёмкостью 28 000 мАч, можно только догадываться

Около двух лет назад автор данного материала купил смартфон с аккумулятором на 12 000 мАч. Вышло это совершенно случайно, ведь знакомый заказал два таких аппарата, один из которых должен был достаться его коллеге по офису. Вот только пока китайский телефон шёл из Китая, коллега успел уволиться и отказался забирать аппарат. Смартфон оказался громоздким и довольно шустрым. Он отлично справлялся с любыми приложениями и имел качественный экран. Камера была далека от совершенства, но в целом это уже придирки. Всё дело в том, что смартфон оказался крайне тяжёлым, поэтому носить его в кармане было просто невозможно. Никакого удобства ёмкая батарея не давала, поскольку у обычного человека всегда есть рядом розетка, позволяющая за полчаса получить необходимый заряд. Спустя месяц телефон был благополучно продан. Поскольку он покупался в качестве эксперимента и не был основным, то сделать это было просто, а в итоге удалось выйти в ноль, не потеряв на сделке ничего.

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Кажется, что подобные аппараты привлекают минимальное количество людей, но производители продолжают насыщать странными гаджетами рынок и сегодня. При этом некоторые ещё и норовят обойти конкурентов, ну а Energizer и вовсе решил поставить мировой рекорд. Как стало известно, знаменитый производитель элементов питания выпустит невероятно ёмкий телефон, который можно брать с собой в длительные путешествия по пустыни и затерянным джунглям. P28K оставляет конкурентов далеко позади, ведь встроенный аккумулятор объёмом 28 000 мАч позволит забыть о существовании зарядки на целую неделю. Согласно официальной информации, аппарат может продержаться без подзарядки до 50 суток в режиме ожидания, что для смартфона с большим экраном считается настоящим достижением. Что до использования в привычных целях, то активном сёрфинге в интернете, просмотре видео и мессенджеров, заряда должно хватить на 4 дня. Известно также, что полноценный анонс состоится в рамках выставки электроники Mobile World Congress (MWC) 2024, которая пройдёт в Барселоне в конце февраля.

Представители Energizer пытаются привлечь к аппарату как можно больше внимания, поэтому пока скрывают основные технические характеристики устройства. Скорее всего, некоторые детали мы будем узнавать из инсайдерских утечек, которые появятся на следующей неделе. Пока же можно составить первое впечатление о P28K на основании той информации, что мы знаем о ранее анонсированном Р18К. Предполагается, что новинка будет примерно в 4 раза толще Apple iPhone 15 Pro Max. Вес может достигать 500 грамм, хотя в данном случае можно надеяться на высокие технологии, ведь такой тяжёлый кирпич захотят таскать с собой только самые накачанные пользователи. Сообщается об использовании дисплея с разрешением Full HD+ и диагонали 6.78 дюйма. Говорить о тонких рамках вокруг экрана в данном случае глупо, поскольку перед нами не тот случай, чтобы экономить. Смартфон будет большим и очень тяжёлым, ну а для Energizer это лишь попытка заявить о себе.

Напомним, Р18К так и не пошёл в массовое производство. Он был настолько большим, что даже разработчики отказались от его выпуска, ну а неудачный опыт должен быть учтён при проектировании новинки. P28K включает некие инновационные технологии размещения аккумуляторов, что позволяет добиваться относительно компактных размеров. Поверим Energizer на слово, ведь пока всё равно выбора у нас нет. Телефон получит тройную камеру с основным модулем на 60 Мп. Два других имеют разрешение 20 Мп, но пока неясно, какие именно сенсоры будут установлены. Фронтальная 16 Мп камера получит улучшенные технологии для распознавания лиц, но подобные маркетинговые заявления мы слышим по нескольку раз в день. Очевидно, что скорость зарядки останется наиболее важным фактором. Сомнительно, чтобы Energizer решила интегрировать в аппарат дорогостоящие компоненты, позволяющие подавать хотя бы 120 Вт. Это значит, что заряжаться новый смартфон будет всю ночь, и это при очень хорошем раскладе. Отметим, что в последнее время Energizer переживает не лучшие времена, ну а выход смартфона с фирменными технологиями на борту станет отличным рекламным ходом. Аппарат можно даже не продавать большими партиями, ведь самое главное, чтобы о нём узнали потенциальные покупатели и фанаты громоздких устройств с ёмкими аккумуляторами.