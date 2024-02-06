На этот раз из списка исключены все спорные модели, которые вызывали сомнения у инсайдеров

В середине января инсайдеры опубликовали свежую информацию об актуальных смартфонах Xiaomi, которые в 2024 году будут обновлены до операционной системы HyperOS. Уже тогда у экспертов начали возникать вопросы, ведь перечень оказался слишком длинным и включал немыслимые 128 наименований. При этом в числе актуальных значились аппараты, которые уже были признаны устаревшими. Например, серия Mi 10 завершила свой жизненный цикл и больше не может претендовать на выход больших патчей, не говоря уже о прошивках. Точно такая же ситуация с бюджетной серией Redmi 10. Обычно подобные аппараты поддерживаются всего год, ну а в 2024 все сроки вышли. В интернете можно встретить самые разнообразные мнения относительно того, какая судьба ждёт устаревшие устройства, ведь ходят слухи, что HyperOS увеличит сроки официальной поддержки до пяти лет. Давайте разберёмся в проблеме детальнее, а после изучим наиболее вероятный список кандидатов на получения HyperOS в 2024 году.

реклама

Прежде всего нужно понимать, что рассказы о том, что новая операционная система принесёт длительную техническую поддержку – это может быть обычная утка. В лучшем случае это рекламный ход, а многие производители стремятся убедить потенциальных покупателей в ценности своей продукции. Многие знают, что Apple гарантирует 5 лет получения операционных систем и обновления безопасности ещё один год. Ничего подобного китайские компании не предлагают и точно не предложат. Всё дело в том, что даже HyperOS основана на Android. Пусть это не та версия, которую продвигает в массу Google, но драйверы под неё пишет именно американская компания. Кроме того, производители процессоров выпускают специальные инструменты, в рамках которых можно создавать программное обеспечение для тех или иных чипов. Ну а в мире Android не принято поддерживать процессоры 5 и уж тем более 6 лет. Возможно, Huawei, планирующая полностью избавить свою Harmony OS от наследия Android, сможет переломить ход событий, но актуально это будут именно для процессоров Kirin, которые установлены только в телефонах самой Huawei.

Xiaomi пока следует трендам, а значит стоит исходить из следующих временных рамок: флагманы получают обновление ещё три года после своего выхода. Таким образом серия Mi 10 уже вышла в тираж и в лучшем случае сможет претендовать на рабочую бета-версию HyperOS для китайского рынка. С серией Redmi Note всё также просто, ведь здесь действует правило двухлетнего обновления. Таким образом Redmi Note 10 не участвует в празднике жизни, а Redmi Note 11 остаётся актуальной. Бюджетная Redmi обновляется всего лишь один раз в год, тогда как для POCO действуют весьма сложные правила. Именно поэтому мы сегодня оставим аппараты этой линейки за скобками, вернувшись к ним в ближайшее время. Есть ещё серия Redmi K, но в данном случае нашим читателям волноваться не стоит, ведь подобные смартфоны доступны только на китайском рынке. Обычно они следуют трёхгодичному циклу, как и серии Civi и FOLD.

Судя по всему, в настоящее время можно назвать порядка 97 телефонов, которые действительно подходят для получения HyperOS. Как видите, инсайдеры добавляют в список китайские и индийские клоны, а также самые разнообразные версии, о которых многие наши читатели слышат впервые. Это значит, что всего несколько десятков аппаратов, которые представлены на российском рынке, подпадают под обновление до новой операционной системы. Кстати, данная версия окажется традиционной и будет включать полную поддержку всех приложений, созданных под Android. Ждать обновления владельцам флагманов осталось недолго, ведь глобальная версия начнёт распространяться в марте 2024 года. Ну а тем, у кого в кармане лежит не самый новый и дорогой телефон, придётся подождать до осени 2024 года, когда и начнётся массовая рассылка.