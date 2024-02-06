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Bublik1
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
На этот раз из списка исключены все спорные модели, которые вызывали сомнения у инсайдеров

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В середине января инсайдеры опубликовали свежую информацию об актуальных смартфонах Xiaomi, которые в 2024 году будут обновлены до операционной системы HyperOS. Уже тогда у экспертов начали возникать вопросы, ведь перечень оказался слишком длинным и включал немыслимые 128 наименований. При этом в числе актуальных значились аппараты, которые уже были признаны устаревшими. Например, серия Mi 10 завершила свой жизненный цикл и больше не может претендовать на выход больших патчей, не говоря уже о прошивках. Точно такая же ситуация с бюджетной серией Redmi 10. Обычно подобные аппараты поддерживаются всего год, ну а в 2024 все сроки вышли. В интернете можно встретить самые разнообразные мнения относительно того, какая судьба ждёт устаревшие устройства, ведь ходят слухи, что HyperOS увеличит сроки официальной поддержки до пяти лет. Давайте разберёмся в проблеме детальнее, а после изучим наиболее вероятный список кандидатов на получения HyperOS в 2024 году. 

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Прежде всего нужно понимать, что рассказы о том, что новая операционная система принесёт длительную техническую поддержку – это может быть обычная утка. В лучшем случае это рекламный ход, а многие производители стремятся убедить потенциальных покупателей в ценности своей продукции. Многие знают, что Apple гарантирует 5 лет получения операционных систем и обновления безопасности ещё один год. Ничего подобного китайские компании не предлагают и точно не предложат. Всё дело в том, что даже HyperOS основана на Android. Пусть это не та версия, которую продвигает в массу Google, но драйверы под неё пишет именно американская компания. Кроме того, производители процессоров выпускают специальные инструменты, в рамках которых можно создавать программное обеспечение для тех или иных чипов. Ну а в мире Android не принято поддерживать процессоры 5 и уж тем более 6 лет. Возможно, Huawei, планирующая полностью избавить свою Harmony OS от наследия Android, сможет переломить ход событий, но актуально это будут именно для процессоров Kirin, которые установлены только в телефонах самой Huawei. 

Xiaomi пока следует трендам, а значит стоит исходить из следующих временных рамок: флагманы получают обновление ещё три года после своего выхода. Таким образом серия Mi 10 уже вышла в тираж и в лучшем случае сможет претендовать на рабочую бета-версию HyperOS для китайского рынка. С серией Redmi Note всё также просто, ведь здесь действует правило двухлетнего обновления. Таким образом Redmi Note 10 не участвует в празднике жизни, а Redmi Note 11 остаётся актуальной. Бюджетная Redmi обновляется всего лишь один раз в год, тогда как для POCO действуют весьма сложные правила. Именно поэтому мы сегодня оставим аппараты этой линейки за скобками, вернувшись к ним в ближайшее время. Есть ещё серия Redmi K, но в данном случае нашим читателям волноваться не стоит, ведь подобные смартфоны доступны только на китайском рынке. Обычно они следуют трёхгодичному циклу, как и серии Civi и FOLD. 

Судя по всему, в настоящее время можно назвать порядка 97 телефонов, которые действительно подходят для получения HyperOS. Как видите, инсайдеры добавляют в список китайские и индийские клоны, а также самые разнообразные версии, о которых многие наши читатели слышат впервые. Это значит, что всего несколько десятков аппаратов, которые представлены на российском рынке, подпадают под обновление до новой операционной системы. Кстати, данная версия окажется традиционной и будет включать полную поддержку всех приложений, созданных под Android. Ждать обновления владельцам флагманов осталось недолго, ведь глобальная версия начнёт распространяться в марте 2024 года. Ну а тем, у кого в кармане лежит не самый новый и дорогой телефон, придётся подождать до осени 2024 года, когда и начнётся массовая рассылка. 

  1. Redmi K50
  2. Xiaomi MIX FOLD 2
  3. Redmi Note 12 Turbo
  4. Xiaomi Mi 13T
  5. Xiaomi Mi 12S Pro
  6. POCO X4 Pro 5G
  7. Redmi Note 13 Pro+ 5G
  8. Redmi Note 11S 5G
  9. Redmi Note 11T Pro+
  10. Xiaomi Civi
  11. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  12. Xiaomi Mi 12S Ultra
  13. Xiaomi Mi 13
  14. Redmi 11 Prime 5G
  15. Redmi K40
  16. Redmi Note 12R Pro
  17. Xiaomi Mi 11 Pro
  18. Redmi Note 12R
  19. Xiaomi Mi 11T Pro
  20. Xiaomi MIX FOLD
  21. Xiaomi Mi 12S
  22. Redmi Note 11 NFC 4G
  23. Xiaomi Mi 11X
  24. Redmi Note 13 4G NFC
  25. Xiaomi Mi 11i Hypercharge
  26. Xiaomi Civi 3
  27. Redmi Note 13 Pro 4G
  28. Redmi K40 Pro+
  29. Xiaomi Mi 12X
  30. Redmi Note 11 Pro 5G
  31. Redmi Note 12 4G NFC
  32. Redmi Note 13 Pro 5G
  33. Redmi 12 5G
  34. Redmi Note 11S
  35. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  36. Xiaomi Mi 11 Ultra
  37. Redmi K40S
  38. Redmi Note 11R
  39. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  40. Redmi 12C
  41. Xiaomi Mi 13 Lite
  42. Redmi K40 Gaming
  43. Xiaomi Mi 11T
  44. Redmi Note 12 Discovery
  45. Redmi 11 Prime 4G
  46. Xiaomi Mi 11i
  47. Redmi Note 13R Pro
  48. POCO M6 Pro 5G
  49. Redmi Note 11 Pro 4G
  50. Redmi K60E
  51. Xiaomi Mi 13 Ultra
  52. Xiaomi MIX FOLD 3
  53. Xiaomi Mi 13T Pro
  54. Xiaomi Civi 2
  55. Xiaomi Civi 1S
  56. Xiaomi Mi 12 Lite 5G
  57. Redmi Note 13 4G
  58. Xiaomi MIX 4
  59. Redmi 12
  60. Xiaomi Mi 12 Pro
  61. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity
  62. Redmi Note 13 5G
  63. Redmi K50 Pro
  64. Redmi K50i Pro
  65. Xiaomi Mi 11X Pro
  66. Redmi 13C
  67. Redmi K60 Pro
  68. Redmi Note 11T 5G
  69. Xiaomi Mi 13 Pro
  70. Redmi K50i
  71. Redmi Note 12 5G
  72. Redmi 13C 5G
  73. Redmi K50 Gaming
  74. Redmi K60
  75. Xiaomi Mi 11
  76. Redmi Note 12T Pro
  77. Redmi Note 11T Pro
  78. Redmi Note 11SE India
  79. Redmi Note 11E
  80. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
  81. Xiaomi Mi 12
  82. Xiaomi Mi 12T Pro
  83. Redmi K40 Pro
  84. Redmi Note 12 4G
  85. Redmi Note 11 4G
  86. Redmi K50 Ultra
  87. Redmi Note 10T
  88. Redmi Note 11 5G
  89. Redmi K60 Ultra
  90. Redmi Note 10S
  91. Redmi Note 12 Pro+ 5G
  92. Redmi Note 12S
  93. Redmi Note 12 Pro Speed
  94. Xiaomi Mi 12T
  95. Redmi Note 12 Pro 5G
  96. Xiaomi Mi 11i
  97. Redmi Note 11E Pro
#смартфоны #xiaomi #прошивки #hyperos
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