Список неполный и будет дополняться

Многие эксперты полагают, что рынок смартфонов больше никогда не будет прежним. Агрессивные действия американского правительства не оставили китайским производителям мобильных телефонов никакого выбора. Фактически, многие из них начали задумываться о разработке собственной операционной системы ещё до пандемии коронавируса, но масштабные санкции против РФ доказали, что янки готовы использовать технологии в качестве оружия. Для бизнеса такой ход событий неприемлем, поэтому крупные компании задумались об уходе из-под крыла Google. Первый шаг был сделан HUAWEI, ну а в 2023 году на собственную операционную систему перешла и Xiaomi. Стоит отметить, что в данном случае сама ОС не полностью уникальна, поскольку основана на разработках Android с открытым исходным кодом. И всё же, контроль со стороны Google будет не таким назойливым, а в будущем HyperOS станет получать всё больше уникальных черт.

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При этом данная операционная система интересна своей гибкостью, ведь она будет работать не только на смартфонах, но и ляжет в основу автомобилей, роботов и сотен других умных гаджетов. Китайская версия HyperOS вышла на рынок в конце 2023 года, но до сих пор ни один смартфон за пределами Поднебесной не получил новой ОС. Причины не раскрываются, но инсайдеры полагают, что разработчики долго оптимизировали исходный код HyperOS Global. Потребовалось, чтобы все приложения, которые ранее были доступны на MIUI 14, работали также стабильно и быстро и на HyperOS. Кроме того, у европейских потребителей есть свои предпочтения, а в результате работа заняла много времени. Согласно инсайдерской информации, в ближайшее время десятки смартфонов обновятся до новой операционной системы. Пока же на очереди только 11 наименований, с которыми мы с вами и познакомимся.

Xiaomi 12 Pro POCO X5 5G Xiaomi Pad 6 Xiaomi 12 Lite POCO F5 Pro Xiaomi 13T POCO X5 Pro 5G Xiaomi 12T Pro Redmi Note 12 Pro 4G Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro

Как видите, список небольшой, а первая волна окажется скудной. Точных данных о том, когда обновления станут доступны, пока нет. Инсайдеры предлагают запастись терпением, поскольку выход HyperOS Global может затянуться до середины февраля. Причина в праздновании Китайского Нового года. Событие отмечается активно, а многие компании предпочитают не перенапрягать сотрудников перед затяжными выходными. Что до списка, то он вполне ожидаем, поскольку в него входят флагманы последних лет, которые традиционно раньше других получают прошивки и имеют длительный жизненный цикл.

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Ну а пока пользователи находятся в ожидании, инсайдеры готовы порадовать нас самым свежим списком актуальных телефонов Xiaomi, претендующих на получение HyperOS. В данном перечне собраны глобальные, китайские и индийские версии, а сроки выхода прошивок сильно разнятся. И всё же, инсайдеры полагают, что большая часть указанных аппаратов может претендовать на выход HyperOS. Изучите список детальнее. Если вы не нашли там своего телефона, то со 100% вероятностью он не получит HyperOS. В то же время некоторым владельцам старых аппаратов лучше не обнадёживаться. Часто Xiaomi выпускает бета-версию обновления только на китайском рынке, а после останавливает разработку программного обеспечения. Теоретически, скачать прошивку можно на фанатских ресурсах, но большая часть пользователей такие манипуляции предпочитает не совершать. Как видите, в списке 128 наименований, а инсайдеры полагают, что по мере поступления в продажу новых аппаратов, количество актуальных смартфонов продолжит расти.