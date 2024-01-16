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Многие эксперты полагают, что рынок смартфонов больше никогда не будет прежним. Агрессивные действия американского правительства не оставили китайским производителям мобильных телефонов никакого выбора. Фактически, многие из них начали задумываться о разработке собственной операционной системы ещё до пандемии коронавируса, но масштабные санкции против РФ доказали, что янки готовы использовать технологии в качестве оружия. Для бизнеса такой ход событий неприемлем, поэтому крупные компании задумались об уходе из-под крыла Google. Первый шаг был сделан HUAWEI, ну а в 2023 году на собственную операционную систему перешла и Xiaomi. Стоит отметить, что в данном случае сама ОС не полностью уникальна, поскольку основана на разработках Android с открытым исходным кодом. И всё же, контроль со стороны Google будет не таким назойливым, а в будущем HyperOS станет получать всё больше уникальных черт.
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При этом данная операционная система интересна своей гибкостью, ведь она будет работать не только на смартфонах, но и ляжет в основу автомобилей, роботов и сотен других умных гаджетов. Китайская версия HyperOS вышла на рынок в конце 2023 года, но до сих пор ни один смартфон за пределами Поднебесной не получил новой ОС. Причины не раскрываются, но инсайдеры полагают, что разработчики долго оптимизировали исходный код HyperOS Global. Потребовалось, чтобы все приложения, которые ранее были доступны на MIUI 14, работали также стабильно и быстро и на HyperOS. Кроме того, у европейских потребителей есть свои предпочтения, а в результате работа заняла много времени. Согласно инсайдерской информации, в ближайшее время десятки смартфонов обновятся до новой операционной системы. Пока же на очереди только 11 наименований, с которыми мы с вами и познакомимся.
- Xiaomi 12 Pro
- POCO X5 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi 12 Lite
- POCO F5 Pro
- Xiaomi 13T
- POCO X5 Pro 5G
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Как видите, список небольшой, а первая волна окажется скудной. Точных данных о том, когда обновления станут доступны, пока нет. Инсайдеры предлагают запастись терпением, поскольку выход HyperOS Global может затянуться до середины февраля. Причина в праздновании Китайского Нового года. Событие отмечается активно, а многие компании предпочитают не перенапрягать сотрудников перед затяжными выходными. Что до списка, то он вполне ожидаем, поскольку в него входят флагманы последних лет, которые традиционно раньше других получают прошивки и имеют длительный жизненный цикл.
Ну а пока пользователи находятся в ожидании, инсайдеры готовы порадовать нас самым свежим списком актуальных телефонов Xiaomi, претендующих на получение HyperOS. В данном перечне собраны глобальные, китайские и индийские версии, а сроки выхода прошивок сильно разнятся. И всё же, инсайдеры полагают, что большая часть указанных аппаратов может претендовать на выход HyperOS. Изучите список детальнее. Если вы не нашли там своего телефона, то со 100% вероятностью он не получит HyperOS. В то же время некоторым владельцам старых аппаратов лучше не обнадёживаться. Часто Xiaomi выпускает бета-версию обновления только на китайском рынке, а после останавливает разработку программного обеспечения. Теоретически, скачать прошивку можно на фанатских ресурсах, но большая часть пользователей такие манипуляции предпочитает не совершать. Как видите, в списке 128 наименований, а инсайдеры полагают, что по мере поступления в продажу новых аппаратов, количество актуальных смартфонов продолжит расти.
- Redmi K60
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 11T Pro+
- Xiaomi Mi 11T
- POCO F3 GT
- Redmi Note 11S
- POCO M5s
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi Pad 6 Pro
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro Wifi
- Redmi Note 10T
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K60 Ultra
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi Note 12 Pro 5G
- POCO M4 Pro 5G
- Redmi 12 5G
- POCO M6 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Civi 1S
- POCO F5
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- Redmi 13C
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Redmi Note 13 5G
- Redmi K50 Ultra
- Redmi 11 Prime 4G
- POCO M5
- POCO C55
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- POCO X4 GT
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 11 4G
- Xiaomi Mi 12X
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Redmi Note 11E
- Xiaomi Mi 10S
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Xiaomi Mi Pad 6
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Mi 11i Hypercharge
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi 11 Prime 5G
- Xiaomi Mi Pad 6 Max
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- POCO X5 5G
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi K40S
- Redmi K40 Pro+
- Xiaomi Mi 12T
- Redmi 10C
- Xiaomi Mi 12
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi K50i Pro
- Xiaomi Mi Pad 5
- Xiaomi Mi 13T
- Redmi Note 11 5G
- Xiaomi Mi 12 Lite 5G
- Redmi K60E
- Redmi K50i
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi 12C
- POCO X5 Pro 5G
- POCO M6 5G
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 11T 5G
- Redmi K40 Gaming
- POCO X6 Neo
- Xiaomi Mi 11
- POCO F3
- POCO C65
- POCO F4 GT
- POCO X6 5G
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 13 Pro 5G
- POCO M4 5G
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Mi 10
- Redmi K60 Pro
- POCO M6 Pro 5G
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi 12
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity
- Redmi 13C 5G
- Redmi Note 11R
- Redmi 10 Power
- Redmi Note 12 Turbo
- POCO F4
- Xiaomi Mi 12S
- Xiaomi Mi 13
- POCO M4 Pro 4G
- Xiaomi Mi 13 Lite
- Redmi K50
- Redmi Note 11 NFC 4G
- Redmi Note 12R Pro
- Xiaomi Mi 13T Pro
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Redmi Note 12 Discovery
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 11SE India
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Xiaomi Mi 11i
- Redmi 10 5G
- POCO F5 Pro
- Redmi K50 Pro
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Mi 13 Pro