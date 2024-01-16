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Bublik1
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
Список неполный и будет дополняться

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Многие эксперты полагают, что рынок смартфонов больше никогда не будет прежним. Агрессивные действия американского правительства не оставили китайским производителям мобильных телефонов никакого выбора. Фактически, многие из них начали задумываться о разработке собственной операционной системы ещё до пандемии коронавируса, но масштабные санкции против РФ доказали, что янки готовы использовать технологии в качестве оружия. Для бизнеса такой ход событий неприемлем, поэтому крупные компании задумались об уходе из-под крыла Google. Первый шаг был сделан HUAWEI, ну а в 2023 году на собственную операционную систему перешла и Xiaomi. Стоит отметить, что в данном случае сама ОС не полностью уникальна, поскольку основана на разработках Android с открытым исходным кодом. И всё же, контроль со стороны Google будет не таким назойливым, а в будущем HyperOS станет получать всё больше уникальных черт. 

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При этом данная операционная система интересна своей гибкостью, ведь она будет работать не только на смартфонах, но и ляжет в основу автомобилей, роботов и сотен других умных гаджетов. Китайская версия HyperOS вышла на рынок в конце 2023 года, но до сих пор ни один смартфон за пределами Поднебесной не получил новой ОС. Причины не раскрываются, но инсайдеры полагают, что разработчики долго оптимизировали исходный код HyperOS Global. Потребовалось, чтобы все приложения, которые ранее были доступны на MIUI 14, работали также стабильно и быстро и на HyperOS. Кроме того, у европейских потребителей есть свои предпочтения, а в результате работа заняла много времени. Согласно инсайдерской информации, в ближайшее время десятки смартфонов обновятся до новой операционной системы. Пока же на очереди только 11 наименований, с которыми мы с вами и познакомимся. 

  1. Xiaomi 12 Pro
  2. POCO X5 5G
  3. Xiaomi Pad 6
  4. Xiaomi 12 Lite
  5. POCO F5 Pro
  6. Xiaomi 13T
  7. POCO X5 Pro 5G
  8. Xiaomi 12T Pro
  9. Redmi Note 12 Pro 4G
  10. Xiaomi 13
  11. Xiaomi 13 Pro

Как видите, список небольшой, а первая волна окажется скудной. Точных данных о том, когда обновления станут доступны, пока нет. Инсайдеры предлагают запастись терпением, поскольку выход HyperOS Global может затянуться до середины февраля. Причина в праздновании Китайского Нового года. Событие отмечается активно, а многие компании предпочитают не перенапрягать сотрудников перед затяжными выходными. Что до списка, то он вполне ожидаем, поскольку в него входят флагманы последних лет, которые традиционно раньше других получают прошивки и имеют длительный жизненный цикл. 

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Ну а пока пользователи находятся в ожидании, инсайдеры готовы порадовать нас самым свежим списком актуальных телефонов Xiaomi, претендующих на получение HyperOS. В данном перечне собраны глобальные, китайские и индийские версии, а сроки выхода прошивок сильно разнятся. И всё же, инсайдеры полагают, что большая часть указанных аппаратов может претендовать на выход HyperOS. Изучите список детальнее. Если вы не нашли там своего телефона, то со 100% вероятностью он не получит HyperOS. В то же время некоторым владельцам старых аппаратов лучше не обнадёживаться. Часто Xiaomi выпускает бета-версию обновления только на китайском рынке, а после останавливает разработку программного обеспечения. Теоретически, скачать прошивку можно на фанатских ресурсах, но большая часть пользователей такие манипуляции предпочитает не совершать. Как видите, в списке 128 наименований, а инсайдеры полагают, что по мере поступления в продажу новых аппаратов, количество актуальных смартфонов продолжит расти. 

  1. Redmi K60
  2. Redmi Note 13 4G
  3. Redmi Note 11T Pro+
  4. Xiaomi Mi 11T
  5. POCO F3 GT
  6. Redmi Note 11S
  7. POCO M5s
  8. Xiaomi Mi 12T Pro
  9. Xiaomi Mi 11i
  10. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  11. Xiaomi Civi 2
  12. Xiaomi MIX 4
  13. Xiaomi Mi 10 Ultra
  14. Xiaomi Mi Pad 5 Pro Wifi
  15. Redmi Note 10T
  16. Redmi K50 Gaming
  17. Redmi K60 Ultra
  18. Xiaomi Mi 12S Pro
  19. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  20. Redmi Note 12 4G NFC
  21. Redmi Note 12 Pro 5G
  22. POCO M4 Pro 5G
  23. Redmi 12 5G
  24. POCO M6 Pro 4G
  25. Redmi Note 12 Pro Speed
  26. Xiaomi Mi 11X
  27. Xiaomi Civi 1S
  28. POCO F5
  29. Xiaomi MIX FOLD
  30. Xiaomi Mi 12S Ultra
  31. Redmi 13C
  32. Xiaomi MIX FOLD 3
  33. Redmi Note 13 5G
  34. Redmi K50 Ultra
  35. Redmi 11 Prime 4G
  36. POCO M5
  37. POCO C55
  38. Redmi Note 12S
  39. Redmi Note 12T Pro
  40. POCO X4 GT
  41. Redmi Note 13R Pro
  42. Redmi Note 11E Pro
  43. Redmi Note 11 4G
  44. Xiaomi Mi 12X
  45. Xiaomi MIX FOLD 2
  46. Redmi Note 11E
  47. Xiaomi Mi 10S
  48. Redmi K40 Pro
  49. Redmi K40
  50. Xiaomi Mi Pad 6
  51. Xiaomi Civi
  52. Xiaomi Mi 11i Hypercharge
  53. Xiaomi Civi 3
  54. Xiaomi Mi 11 Pro
  55. Redmi 11 Prime 5G
  56. Xiaomi Mi Pad 6 Max
  57. Xiaomi Mi 11X Pro
  58. Xiaomi Mi 11 Ultra
  59. POCO X5 5G
  60. Redmi Note 13 Pro 4G
  61. Redmi K40S
  62. Redmi K40 Pro+
  63. Xiaomi Mi 12T
  64. Redmi 10C
  65. Xiaomi Mi 12
  66. Redmi Note 11T Pro
  67. Redmi K50i Pro
  68. Xiaomi Mi Pad 5
  69. Xiaomi Mi 13T
  70. Redmi Note 11 5G
  71. Xiaomi Mi 12 Lite 5G
  72. Redmi K60E
  73. Redmi K50i
  74. Redmi Note 11 Pro 4G
  75. Redmi 12C
  76. POCO X5 Pro 5G
  77. POCO M6 5G
  78. Redmi Note 10S
  79. Redmi Note 12 4G
  80. Redmi Note 11T 5G
  81. Redmi K40 Gaming
  82. POCO X6 Neo
  83. Xiaomi Mi 11
  84. POCO F3
  85. POCO C65
  86. POCO F4 GT
  87. POCO X6 5G
  88. Xiaomi Mi 13 Ultra
  89. Redmi Note 12R
  90. Redmi Note 13 Pro 5G
  91. POCO M4 5G
  92. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
  93. Xiaomi Mi 10
  94. Redmi K60 Pro
  95. POCO M6 Pro 5G
  96. POCO X4 Pro 5G
  97. Redmi 12
  98. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity
  99. Redmi 13C 5G
  100. Redmi Note 11R
  101. Redmi 10 Power
  102. Redmi Note 12 Turbo
  103. POCO F4
  104. Xiaomi Mi 12S
  105. Xiaomi Mi 13
  106. POCO M4 Pro 4G
  107. Xiaomi Mi 13 Lite
  108. Redmi K50
  109. Redmi Note 11 NFC 4G
  110. Redmi Note 12R Pro
  111. Xiaomi Mi 13T Pro
  112. Redmi Note 13 Pro+ 5G
  113. Xiaomi Mi 11T Pro
  114. Redmi Note 12 Discovery
  115. Xiaomi Mi 12 Pro
  116. Redmi Note 11 Pro 5G
  117. Redmi Note 11S 5G
  118. Redmi Note 13 4G NFC
  119. Redmi Note 11SE India
  120. Xiaomi Mi 10 Pro
  121. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  122. Xiaomi Mi 11i
  123. Redmi 10 5G
  124. POCO F5 Pro
  125. Redmi K50 Pro
  126. Redmi Note 12 Pro+ 5G
  127. Redmi Note 12 5G
  128. Xiaomi Mi 13 Pro
#смартфоны #xiaomi #прошивки #hyperos
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