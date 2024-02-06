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Bublik1
Мошенники при помощи дипфейка убедили сотрудника крупной компании перевести им $25.6 миллиона
Найти преступника пока не удалось, но эксперты полагают, что количество подобных случаев будет расти

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Многие аналитики полагают, что человечество ещё не вошло в эру дипфейка, но в будущем нас ждёт целая волна мошенников, использующих технологии для обмана миллионов людей. В настоящее время данная технология всё ещё сложна для массового пользователя, поэтому её используют нечасто, а энтузиасты демонстрируют невероятные возможности визуального обмана.

В пример можно привести Вована и Лексуса, которые при помощи дипфейка выходят на связь с различными политическими и общественными деятелями, получая ценную информацию при помощи имитации голоса и внешнего вида украинских политиков. Случаев использования подобной технологии для прямого обмана и подлога немного, но недавно произошло событие, которое должно привлечь внимание руководителей крупных и средних компаний. Очевидно, что потребуется усилить меры защиты, но пока неясно, как всё это будет реализовываться. 

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По данным издания South China Morning Post, жертвой мошенников стала местная компания, имеющая представительства по всему миру. Название компании решено было не афишировать, но от этого история не становится менее интересной. Как выяснилось, мошенник вынудил одного их сотрудников перевести на его счёт 25.6 миллиона долларов, а доверчивый работник ещё долгое не осознавал, какую ошибку он совершил. По данным полиции Гонконга, это первый инцидент в истории, когда мошенник использовал такую сложную технологию, сымитировав голос и внешний вид сразу нескольких людей. Групповой дипфейк выглядел настолько правдоподобно, что заметить подлог было практически невозможно. Для справки, технология дипфейка в переводе с английского означает deep learning. Это глубокое обучение, куда добавляется слово fake или подделка. Так вот, данная технология позволяет создавать реалистичные изображения или голоса при помощи нейросетей и искусственного интеллекта. По данным издания South China Morning Post, расследование продолжается, но шансы найти злоумышленников крайне малы. 

Приводятся следующие подробности. Мошенники выбрали в качестве цели сотрудника финансового отдела с широкими полномочиями и правами переводов крупных сумм. Он работает в представительстве компании в Гонконге и в начале января получил подозрительное электронное письмо. Финансист начал подозревать неладное, но не рискнул бросить письмо в спам, поскольку оно было отправлено финансовым директором британского подразделения компании. От жертвы требовалось провести секретную финансовую транзакцию на большую сумму. Парень насторожился, но не успел среагировать, поскольку ему тут же пришло приглашение на групповую онлайн-конференцию. Приняв приглашение, сотрудник увидел на экране лица финансового директора и других сотрудников компании. Это убедило его в подлинности происходящего, ведь все люди, которых он видел на экране, говорили точными голосами тех, кого он знал лично. Предположить, что перед ним оказались виртуальные копии, было невозможно, а в ходе видеоконференции стороны договорились о переводе 25.6 миллиона долларов на несколько банковских счетов в Гонконге. Одним из условий было выполнение нескольких транзакций, чтобы избежать обнаружения. Жертва совершила 15 переводов, не заподозрив ничего подозрительного.

Что любопытно, целую неделю никто не знал о происходящем, а в итоге сам сотрудник решил проверить, прошла ли транзакция корректно. Именно тогда он понял, что стал жертвой мошенников, но время для простых решений было утеряно, ведь у злоумышленников была целая неделя, что позволило им скрыть следы переводов и вывести все деньги. Что странно, в полиции узнали, что ранее эти же мошенники пытались алогичным образом обмануть двух других сотрудников этой же компании. Успеха добиться не удалось, а теперь полиция проверяет, почему сотрудники не обратились в правоохранительные органы с жалобой, а также не передали информацию в службу безопасности самой компании. Также неясно, где мошенники получили образцы голоса и внешности руководителя компании, хотя не исключено, что для этого оказалось достаточно данных, находящихся в открытом доступе. Как уже было сказано выше, количество случаев обмана с использованием технологии дипфейка будет расти, а эксперты называют несколько простых способов раскрыть подлог. 

Прежде всего предлагается собеседникам повернуть голову. Как оказалось, технологии не такие совершенные, как пишут в прессе, поэтому жертва сразу же увидит обман. Кроме того, можно задать собеседнику вопрос, ответ на который известен только двум сторонам. Обычные люди могут пока выдохнуть, ну а случаев подлога в финансовом секторе в ближайшие несколько лет точно станет больше. 

#технологии #интересное #дипфейк
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