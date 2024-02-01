Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал сверхточное фото 19 спиральных галактик
Ещё никогда учёные не получали доступа к таким детальным изображениям галактик

реклама

Несмотря на то, что космический телескоп Хаббл продолжает выполнять свои задачи, на смену ему приходит более точный и технологичный Джеймс Уэбб (JWST). Считается, что телескоп позволит изучить самые глубокие участки космоса, проникнув в тайны Вселенной так далеко, как это только возможно. Пока Джеймс Уэбб не совершил громких открытий, но изображения, полученные с его помощью, поражают воображение учёных и энтузиастов, которые с надеждой смотрят в глубину неизведанной Вселенной. Недавно были опубликованы изображения 19 спиральных галактик, детализация которых позволяет изучить целый ряд удалённых объектов, включая чёрные дыры и массивные звёзды в космических рукавах. 

реклама

Изображения были получены благодаря программе «Physics at High Angular Resolution in Nearby GalaxieS» (PHANGS), цель которой лежит в области более глубокого понимания взаимодействия газа и звёзд с галактической структурой и эволюцией. Считается, что телескоп улучшит понимание формирования и развития галактик в видимой части Вселенной. Учёные отмечают, что уникальность JWST заключается в его способности видеть как в ближнем инфракрасном (NIR), так и в среднем инфракрасном (MIR) свете. Это открывает новые горизонты для астрономов, предоставляя возможность рассматривать детали галактических структур, которые остаются невидимыми даже для Хаббла, работающего в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. На изображениях высокого разрешения, красный цвет обозначает газ и пыль, излучающие инфракрасный свет. Благодаря различным длинам волн света, JWST превосходит другие телескопы, предоставляя более полные данные. По словам исследователей, яркие дифракционные всплески в центре галактик, замеченные на некоторых изображениях, подчёркивают активность сверхмассивных чёрных дыр или высокую концентрацию звёзд.

Присмотритесь к фотографиям выше и ниже, ведь внутри каждого скрываются миллиарды звёзд и нескончаемое количество планет. Подобные монументальные объекты не только поражают воображение, но и восхищают даже опытных исследователей, которые десятилетиями изучали эти галактики, рассказывая нам удивительные истории о циклах звёздообразования. Галактики на изображениях представляют собой спиральные структуры, а их рукава напоминают волны, летящие сквозь пространство и время. Это не просто созвездия, а настоящие космические художественные полотна, раскрывающие секреты того, как галактики создают, поддерживают и завершают цикл больших и малых звёздных систем. Учёные отмечают, что представленные изображения – это лишь часть огромного объёма данных, которые телескоп предоставляет астрономам. Вся эта информация открывает путь к более глубоким исследованиям эволюции Вселенной. Изучить фотографии галактик вы можете выше, ну а ниже содержится краткая информация относительно самого телескопа Джеймс Уэбб. 

Телескоп Джеймс Уэбб – это амбициозный космический проект, названный в честь Джеймса Э. Уэбба, который был астрономом и администратором NASA. Этот телескоп стал наследником Хаббла, но в то же время он обладает более совершенными технологиями и возможностями. JWST оборудован передовыми технологиями, которые позволят ему решать сложнейшие задачи астрономии. Он обладает большим зеркалом, которое собирает и фокусирует свет для анализа, а также инфракрасными инструментами, позволяющими наблюдать за объектами в космосе даже там, где видимый свет не проникает. Основной целью Телескопа Джеймса Уэбба является изучение формирования звёзд и галактик, исследование атмосфер экзопланет, анализ первоначальных стадий Вселенной и даже поиск жизни в других уголках космоса. Его уникальные возможности в инфракрасном диапазоне позволяют проникнуть через туманности и облака, раскрывая человечеству самые потаённые тайны космоса. 

Не стоит забывать, что проект телескопа – это результат глобального сотрудничества многих стран и организаций. Соединение умов и ресурсов из различных уголков мира позволило создать инструмент, способный изменить наше представление о Вселенной. Стоимость устройства оценивается в 10 миллиардов долларов, но многие организации работали на волонтёрских началах, поэтому Джеймс Уэбб представляет одно из самых дорогих устройств, которое когда-либо было выведено в космос человеком. Создатели телескопа заявляют о высоких ожиданиях, ведь данный инструмент не только призван расширить наши научные знания, но и вдохновить новое поколение учёных и исследователей. Сердце телескопа представлено гигантским зеркалом диаметром 6.5 метра, состоящим из 18 шестиугольных сегментов. Это зеркало собрано таким образом, чтобы создать уникальную оптическую систему, способную собирать свет даже из самых отдалённых уголков космоса. Удивительно, но всё это было доставлено в космос в сложенном виде, а после долгое время раскрывалось, медленно соединяя все рабочие сегменты. JWST оборудован передовой инфракрасной технологией, позволяющей проникать сквозь пыль и газы, заслоняющие видимый свет, и исследовать самые глубокие уголки космоса. Разработчики приняли решение разместить телескоп на орбите Лагранжа, что позволило обеспечить стабильное и непрерывное наблюдение за космическим пространством без влияния Земной атмосферы или светового загрязнения. Кстати, это целых 1.5 миллиона километров от Земли. Для сравнения, до Луны всего 363 тысячи километров, а вот до солнца уже 150 миллионов километров. Изучить изображения более детально вы можете по ссылке: https://www.universetoday.com/165474/feast-your-eyes-on-19-face-on-spiral-galaxies-seen-by-webb/

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

P.S. По космическим меркам, 50 миллионов световых лет, – это действительно очень мало. 

#космос #наука #джеймс уэбб
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил 19 уникальных спиральных галактик
Астрономы обнаружили новый странный тип звезд, скрытых в центре нашей галактики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
10
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
6
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
2
Вслед за танками Abrams ВСУ получили мостоукладчик М60 AVLB для быстрого прорыва через реки и овраги
2
SK Hynix представит на IEEE-SSCC память GDDR7, 48 ГБ 16-слойные стеки HBM3E и LPDDR5T-10533
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
6
Ростех: Работа над современным стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА идёт по плану
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
69
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
51
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
8
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

Никитос
00:34
>> Существует ряд гипотез, о которых мы поговорим ниже, а сейчас перейдём к изложению основного материала Дочитал до этого места, и понял, что дальше смысла нет читать)
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
DIP48
00:30
Добавки просит ? Мало говорит ?)))
Экс-генерал Кривонос: На украинские позиции сотнями прилетают "Ланцеты"
Виталий Ивакин
00:24
у 5500 пси 3.0, а у высших моделей уже пси 4.0, поэтому 4060 очень сильно будет урещано в мощности просто потому что ты купил не тот процессор, 4060 с урезанной шиной, и с пси 4.0 оно в самый раз
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Денис Бураков
00:05
Учитывая Ваши невероятные доводы, поехал и взял сегодня 5800х3д, согласен, что этот проц имба и не контрится, купил кста за 290$+10% скидка сверху была.
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
Чомдем Лхаце
00:04
100 дронов на пердежной тяге бесспорно дают преимущество.
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
Чомдем Лхаце
00:00
Ты в серьёз думаешь, что 100 немецких самолётик помогут остановить разъеб хохлов?)
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
Влад Иванов
23:59
Амогусь амогусь админ 🦴👀👅👀
Бывшие разработчики Cyberpunk 2077 и Bioshock создают студию ANTISTATIC вместе с дебютным проектом
32Влад32
23:56
Статья от германофила?
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
32Влад32
23:55
Если бы Россия сделала "Сармат" на каком ни будь К580, то все бы это тоже восхваляли?
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
32Влад32
23:52
А если процессор накроется?
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем