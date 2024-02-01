Ещё никогда учёные не получали доступа к таким детальным изображениям галактик

Несмотря на то, что космический телескоп Хаббл продолжает выполнять свои задачи, на смену ему приходит более точный и технологичный Джеймс Уэбб (JWST). Считается, что телескоп позволит изучить самые глубокие участки космоса, проникнув в тайны Вселенной так далеко, как это только возможно. Пока Джеймс Уэбб не совершил громких открытий, но изображения, полученные с его помощью, поражают воображение учёных и энтузиастов, которые с надеждой смотрят в глубину неизведанной Вселенной. Недавно были опубликованы изображения 19 спиральных галактик, детализация которых позволяет изучить целый ряд удалённых объектов, включая чёрные дыры и массивные звёзды в космических рукавах.

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Изображения были получены благодаря программе «Physics at High Angular Resolution in Nearby GalaxieS» (PHANGS), цель которой лежит в области более глубокого понимания взаимодействия газа и звёзд с галактической структурой и эволюцией. Считается, что телескоп улучшит понимание формирования и развития галактик в видимой части Вселенной. Учёные отмечают, что уникальность JWST заключается в его способности видеть как в ближнем инфракрасном (NIR), так и в среднем инфракрасном (MIR) свете. Это открывает новые горизонты для астрономов, предоставляя возможность рассматривать детали галактических структур, которые остаются невидимыми даже для Хаббла, работающего в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. На изображениях высокого разрешения, красный цвет обозначает газ и пыль, излучающие инфракрасный свет. Благодаря различным длинам волн света, JWST превосходит другие телескопы, предоставляя более полные данные. По словам исследователей, яркие дифракционные всплески в центре галактик, замеченные на некоторых изображениях, подчёркивают активность сверхмассивных чёрных дыр или высокую концентрацию звёзд.

Присмотритесь к фотографиям выше и ниже, ведь внутри каждого скрываются миллиарды звёзд и нескончаемое количество планет. Подобные монументальные объекты не только поражают воображение, но и восхищают даже опытных исследователей, которые десятилетиями изучали эти галактики, рассказывая нам удивительные истории о циклах звёздообразования. Галактики на изображениях представляют собой спиральные структуры, а их рукава напоминают волны, летящие сквозь пространство и время. Это не просто созвездия, а настоящие космические художественные полотна, раскрывающие секреты того, как галактики создают, поддерживают и завершают цикл больших и малых звёздных систем. Учёные отмечают, что представленные изображения – это лишь часть огромного объёма данных, которые телескоп предоставляет астрономам. Вся эта информация открывает путь к более глубоким исследованиям эволюции Вселенной. Изучить фотографии галактик вы можете выше, ну а ниже содержится краткая информация относительно самого телескопа Джеймс Уэбб.

Телескоп Джеймс Уэбб – это амбициозный космический проект, названный в честь Джеймса Э. Уэбба, который был астрономом и администратором NASA. Этот телескоп стал наследником Хаббла, но в то же время он обладает более совершенными технологиями и возможностями. JWST оборудован передовыми технологиями, которые позволят ему решать сложнейшие задачи астрономии. Он обладает большим зеркалом, которое собирает и фокусирует свет для анализа, а также инфракрасными инструментами, позволяющими наблюдать за объектами в космосе даже там, где видимый свет не проникает. Основной целью Телескопа Джеймса Уэбба является изучение формирования звёзд и галактик, исследование атмосфер экзопланет, анализ первоначальных стадий Вселенной и даже поиск жизни в других уголках космоса. Его уникальные возможности в инфракрасном диапазоне позволяют проникнуть через туманности и облака, раскрывая человечеству самые потаённые тайны космоса.

Не стоит забывать, что проект телескопа – это результат глобального сотрудничества многих стран и организаций. Соединение умов и ресурсов из различных уголков мира позволило создать инструмент, способный изменить наше представление о Вселенной. Стоимость устройства оценивается в 10 миллиардов долларов, но многие организации работали на волонтёрских началах, поэтому Джеймс Уэбб представляет одно из самых дорогих устройств, которое когда-либо было выведено в космос человеком. Создатели телескопа заявляют о высоких ожиданиях, ведь данный инструмент не только призван расширить наши научные знания, но и вдохновить новое поколение учёных и исследователей. Сердце телескопа представлено гигантским зеркалом диаметром 6.5 метра, состоящим из 18 шестиугольных сегментов. Это зеркало собрано таким образом, чтобы создать уникальную оптическую систему, способную собирать свет даже из самых отдалённых уголков космоса. Удивительно, но всё это было доставлено в космос в сложенном виде, а после долгое время раскрывалось, медленно соединяя все рабочие сегменты. JWST оборудован передовой инфракрасной технологией, позволяющей проникать сквозь пыль и газы, заслоняющие видимый свет, и исследовать самые глубокие уголки космоса. Разработчики приняли решение разместить телескоп на орбите Лагранжа, что позволило обеспечить стабильное и непрерывное наблюдение за космическим пространством без влияния Земной атмосферы или светового загрязнения. Кстати, это целых 1.5 миллиона километров от Земли. Для сравнения, до Луны всего 363 тысячи километров, а вот до солнца уже 150 миллионов километров. Изучить изображения более детально вы можете по ссылке: https://www.universetoday.com/165474/feast-your-eyes-on-19-face-on-spiral-galaxies-seen-by-webb/

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P.S. По космическим меркам, 50 миллионов световых лет, – это действительно очень мало.