Учёные считают данное открытие очень важным для понимания зарождения жизни во Вселенной

Телескоп Хаббл стал одним из самых масштабных космических проектов человечества и уже больше 30 лет позволяет учёным заглядывать в бескрайнее пространство нашей Вселенной. Теоретически, телескоп уже давно должен был прекратить свою миссию, но благодаря находчивости специалистов, продолжает выполнять поставленные задачи. Считается, что 30 июня 2026 года Хаббл окончательно перестанет работать, а сегодня учёные делают ставки на телескоп Джон Уэбб. Он более мощный и совершенный и прослужит ещё долго. Как оказалось, Хаббл ещё может удивлять, ведь недавно исследователи сделали невероятное открытие, позволяющее говорить о наличии воды за переделами Солнечной системы. На самом деле учёные знали о том, что воды в космосе много, но одно дело теория, а совсем другое, когда можно убедиться в догадках.

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Как стало известно, Хаббл обнаружил самую маленькую планету за пределами Солнечной системы, в атмосфере которой содержится водяной пар. Это событие признано знаковым, так как приближает астрономию к пониманию миров, аналогичных нашей собственной Земле. Планета GJ 9827d, размером примерно в два раза больше Земли, вращается вокруг красного карлика на расстоянии 97 световых лет в созвездии Рыб. Информацию предоставили специалисты NASA и ESA. Учёные предполагают два варианта развития событий: либо GJ 9827d это планета, похожая на наш Нептун, с обильной атмосферой водорода, насыщенной водой. Не исключено, что перед нами более тёплая версия спутника Юпитера (Европы), которая под поверхностью содержит в два раза больше воды, чем есть на Земле. Исследователи полагают, что планета наполовину состоит из воды, тогда как другая её половина представлена водными ресурсами.

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Что любопытно, Хаббл наблюдал за планетой в течение трёх лет во время 11 переходов, когда она пересекала свою звезду и могла быть изучена с Земли. Во время этих событий свет звезды проходит через атмосферу планеты, позволяя астрономам анализировать характерные признаки молекул воды. Несмотря на то, что GJ 9827d имеет атмосферу, богатую водой, её экстремально высокая температура делает её непригодной для жизни. Поверхность прогревается до 425 градусов Цельсия, а некоторые участки ещё более горячие. Не исключено, что в недрах планеты могут существовать экстремальные виды жизни, но в лучшем случае речь идёт о белковых соединениях. Несмотря на неутешительные сведения о температуре планеты, факт обнаружения воды открывает новые перспективы для будущего изучения GJ 9827d и аналогичных планет с помощью космического Джеймса Уэбба. Продвинутый телескоп может использовать инфракрасные изображения с высоким разрешением для обнаружения большего количества атмосферных молекул, включая углекислый газ и метан. Открытие уже признали знаковым, поскольку ещё никогда человечество не находило за пределами нашей Солнечной системы воду. Учёные полагают, что понимание миров, похожих на GJ 9827d, позволит понять, как первая жизнь зародилась на Земле, а также откуда вода попала на нашу планету. Ну и для любителей космоса приводим наиболее знаковые открытия, которые за 30 лет своего существования совершил Хаббл.