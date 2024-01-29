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Bublik1
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
Учёные считают данное открытие очень важным для понимания зарождения жизни во Вселенной

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Телескоп Хаббл стал одним из самых масштабных космических проектов человечества и уже больше 30 лет позволяет учёным заглядывать в бескрайнее пространство нашей Вселенной. Теоретически, телескоп уже давно должен был прекратить свою миссию, но благодаря находчивости специалистов, продолжает выполнять поставленные задачи. Считается, что 30 июня 2026 года Хаббл окончательно перестанет работать, а сегодня учёные делают ставки на телескоп Джон Уэбб. Он более мощный и совершенный и прослужит ещё долго. Как оказалось, Хаббл ещё может удивлять, ведь недавно исследователи сделали невероятное открытие, позволяющее говорить о наличии воды за переделами Солнечной системы. На самом деле учёные знали о том, что воды в космосе много, но одно дело теория, а совсем другое, когда можно убедиться в догадках.  

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Как стало известно, Хаббл обнаружил самую маленькую планету за пределами Солнечной системы, в атмосфере которой содержится водяной пар. Это событие признано знаковым, так как приближает астрономию к пониманию миров, аналогичных нашей собственной Земле. Планета GJ 9827d, размером примерно в два раза больше Земли, вращается вокруг красного карлика на расстоянии 97 световых лет в созвездии Рыб. Информацию предоставили специалисты NASA и ESA. Учёные предполагают два варианта развития событий: либо GJ 9827d это планета, похожая на наш Нептун, с обильной атмосферой водорода, насыщенной водой. Не исключено, что перед нами более тёплая версия спутника Юпитера (Европы), которая под поверхностью содержит в два раза больше воды, чем есть на Земле. Исследователи полагают, что планета наполовину состоит из воды, тогда как другая её половина представлена водными ресурсами. 

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Что любопытно, Хаббл наблюдал за планетой в течение трёх лет во время 11 переходов, когда она пересекала свою звезду и могла быть изучена с Земли. Во время этих событий свет звезды проходит через атмосферу планеты, позволяя астрономам анализировать характерные признаки молекул воды. Несмотря на то, что GJ 9827d имеет атмосферу, богатую водой, её экстремально высокая температура делает её непригодной для жизни. Поверхность прогревается до 425 градусов Цельсия, а некоторые участки ещё более горячие. Не исключено, что в недрах планеты могут существовать экстремальные виды жизни, но в лучшем случае речь идёт о белковых соединениях. Несмотря на неутешительные сведения о температуре планеты, факт обнаружения воды открывает новые перспективы для будущего изучения GJ 9827d и аналогичных планет с помощью космического Джеймса Уэбба. Продвинутый телескоп может использовать инфракрасные изображения с высоким разрешением для обнаружения большего количества атмосферных молекул, включая углекислый газ и метан. Открытие уже признали знаковым, поскольку ещё никогда человечество не находило за пределами нашей Солнечной системы воду. Учёные полагают, что понимание миров, похожих на GJ 9827d, позволит понять, как первая жизнь зародилась на Земле, а также откуда вода попала на нашу планету. Ну и для любителей космоса приводим наиболее знаковые открытия, которые за 30 лет своего существования совершил Хаббл. 

  • Тёмная энергия. В конце 1990-х годов Хаббл стал участником открытия темной энергии. Наблюдения далёких сверхновых звёзд позволили учёным предположить, что Вселенная не только расширяется, но и делает это с ускорением, подталкиваемая загадочной темной энергией.
  • Экзопланеты. Телескоп активно принимал участие в обнаружении экзопланет в других звёздных системах. Его наблюдения позволили учёным расширить представление о разнообразии планет в галактике, включая те, которые находятся в зоне обитаемости.
  • Формирование звёзд. Хаббл подарил нам уникальные снимки областей формирования звёзд, позволяя учёным изучать процессы зарождения больших космических тел и формирования планетарных связей. 
  • Гравитационные линзы. Телескоп использовался для исследования гравитационных линз, явления, при котором массивные объекты искривляют свет более далёких объектов. Это открытие позволило учёным измерять массу и структуру других галактик.
  • Изучение тёмных облаков. Хаббл помог в исследовании тёмных облаков в космосе, включая Туманность Коня, где учёные раскрывают тайны формирования новых звёзд.
  • Первые галактики. Серии наблюдений позволили Хабблу заснять отдалённые галактики, которые существовали ещё на ранних этапах Вселенной, помогая учёным в изучении её структуры и эволюции.
  • Глубокое поле Хаббла (Hubble Deep Field). В 1995 году Хаббл провёл удивительное наблюдение в маленьком участке неба, известном как HDF, где не было видимых звёзд. Результаты оказались потрясающими: тысячи галактик были зафиксированы на этом крошечном участке, что сделало HDF одним из самых важных астрономических снимков в истории.
  • Определение скорости расширения Вселенной. С использованием Хаббла удалось точно измерить скорость расширения Вселенной. 
  • Близкие галактики и сверхмассивные чёрные дыры. Хаббл изучал близлежащие галактики, обнаруживая связь между их массой и сверхмассивными чёрными дырами в их центрах.
  • Расширение звёздных систем. Астрономы использовали Хаббл для изучения эволюции звёзд, в том числе наблюдения за расширением облаков газа и пыли вокруг молодых звёзд.
  • Уникальные галактики. Наблюдения Хаббла раскрыли наличие уникальных галактик, таких как кольцевые галактики, спиральные галактики с необычной структурой, и галактики с необычными формами.
  • Ранние стадии Вселенной. Хаббл принимал участие в исследованиях ранних стадий формирования Вселенной, предоставляя данные о первых галактиках и распределении тёмной материи.
  • Фотографии планет. Научные инструменты Хаббла предоставили потрясающие изображения планет нашей Солнечной системы. Благодаря этим изображениям мы получили уникальные взгляды на атмосферы Юпитера, Сатурна и других космических тел.
#космос #наука #хаббл
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