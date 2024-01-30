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Bublik1
Neuralink вживила рабочий имплант в мозг человека – Илон Маск не стал делиться подробностями
Точно известно, что эксперимент проходит, но промежуточные итоги ещё не подведены

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Ещё буквально 30 лет назад команда учёных могла смело заявить о том, что собирается сделать человека бессмертным и излечить от всех болезней. Не факт, что таким фантазёрам кто-то стал бы верить, но общество спокойно относилось к подобным вещам. Сегодня демократические ценности процветают, поэтому вы не можете просто так взять и превратить человека в умную машину. Киборги хороши только в компьютерных играх и фантастических фильмах, поэтому разработчикам приходится идти на самые разнообразные ухищрения. Много лет назад Илон Маск заявил, что возможности человеческого мозга кажутся ему слишком ограниченными. Люди быстро забывают важные вещи, обладают плохой памятью и медленно обрабатывают поступающие данные. Именно поэтому уже совсем скоро умные машины окажутся лучше нас, а значит нужно что-то делать. 

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Именно так и возникла компания Neuralink. Как оказалось, с таким подходом добиться одобрения властей не получится, а в результате Илон начал рассказывать о том, как сильно его заботят парализованные люди. В какой-то момент миллиардер полностью сменил рекламную повестку, и теперь продвигает новые технологии в рамках лечения сложных заболеваний, которые пока не по зубам современной науке. Даже с такой гуманной парадигмой Маск сталкивается с сопротивлением общественности, но деньги дают результат. Как стало известно, Neuralink прошёл ещё одну важную веху на пути к становлению, ведь недавно завершились первые клинические испытания имплантатов, предназначенных для установки интерфейса между мозгом человека и компьютером. Миллиардер гордо сообщил эту новость своим читателям, подтвердив, что накануне первый человек уже получил рабочий имплант и находится в стадии восстановления. Сотрудникам компании уже удалось получить нейронные сигналы в мозге пациента, а перспективы кажутся оптимистичными. Получить информацию о пациенте, который решился на эксперимент, журналистам не удалось. Точно известно, что испытуемый имел проблемы со спинным мозгом или боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Напомним, БАС – это редкое и тяжёлое нейрологическое заболевание, считающееся неизлечимым, приводящее к повреждению двигательных нейронов и, в конечном итоге, к параличу и атрофии мышц. Известный британский ученый Стивен Хокинг, умерший в 2018 году, также страдал от этого заболевания. Не так давно Neuralink приглашала принять участие в исследовании под названием PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface). В рамках этой программы проводится первая фаза испытаний технологии нейроинтерфейса на людях. При этом подать заявку могли люди с квадриплегией (паралич верхних и нижних конечностей), заинтересованные в новых способах управления компьютером. Сообщается, что нейроинтерфейс, созданный в рамках программы PRIME, предназначен для анализа активности мозга и фиксации сигналов, свидетельствующих о намерении человека совершить движение конечностью. После этого сигнал передаётся на специальное устройство, способное выполнять те или иные задачи. 

Рабочий имплантат представляет собой устройство размером с 25-центовую монету и равен в диаметре 24 миллиметрам. Он включает 1024 электрода, соединённых с 64 проводами и вводится в серое вещество мозга человека. После этого имплант вступает в контакт с нейронами, а при помощи программного обеспечения происходит считывание электрических сигнатур мозга. Данные передаются на компьютер, но всё происходит намного сложнее, чем описано выше, поскольку человечество вступает на совершенно новую тропу, которая способна привести к новым открытиям в области активности головного мозга. Имплант заряжается удалённо, а задача текущего эксперимента заключается в том, чтобы оценить безопасность и эффективность самого устройства (называется N1). Кроме того, важно доказать эффективность и надёжность робота-хирурга R1 и программного обеспечения «N1 User App», позволяющего парализованным пациентам управлять внешними устройствами.

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Илон Маск уже заявил, что первый продукт, разработанный компанией, называется Telepathy (переводится как телепатия). После того как пациент научится взаимодействовать с устройством, он получит возможность управлять компьютером, смартфоном и любым другим электронным устройством (подключённым через специальный интерфейс) силой мысли. Первыми пациентами станут люди, потерявшие работоспособность конечностей, но когда именно технология станет доступна широкому кругу лиц, не знает никто. Кроме того, вопросы вызывает стоимость, ведь нейроинтерефейс точно не будет дешёвым, а программное обеспечение и сам имплант должны окупить разработку и позволить Илону заработать ещё немного денег. Пока у Маска нет никаких доказательств того, что устройство действительно работает именно так, как об этом пишет пресса, а значит значительного прорыва не случилось. 

#технологии #илон маск #neuralink
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