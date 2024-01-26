За всё время аппарат выполнил больше 70 взлётов

Похоже, к своему логическому завершению подошла одна из самых амбициозных миссий NASA текущего десятилетия. Как стало известно, марсианский вертолёт, в успешный взлёт которого не верили даже сами создатели, больше не сможет подняться в воздух и обречён медленно умирать на Красной планете.

По данным американского космического агентства, 18 января 2024 года Ingenuity повредил одну из лопастей, что ставит крест на дальнейших полётах. Аппарат стал первым устройством такого типа, который когда-либо взлетал в атмосфере другой планеты, поэтому миссия была важна и позволяла учёным получать важные сведения на протяжение длительного времени. В заявлении, опубликованном на официальном сайте 25 января, NASA сообщило, что Ingenuity больше не в состоянии летать. Несмотря на неудачу, глава космического агентства подчеркнул важность этого исторического события ведь, всё хорошее рано или поздно заканчивается.

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Билл Нельсон отметил, что вертолёт пролетел выше и дальше, чем надеялись сами разработчики и позволил исследователям сделать невозможное возможным. Напомним, Ingenuity был доставлен на поверхность марсианского кратера Езеро в феврале 2021 года вместе с ровером Perseverance. Основная задача вертолёта заключалась в демонстрации возможности использования винтокрылых аппаратов в разряженной марсианской атмосфере. После успешных первых пяти полётов весной того же года, миссия Ingenuity была не только продлена, но и расширена, что позволило вертолёту стать своеобразным разведчиком для марсохода Perseverance. В ходе новой миссии Ingenuity совершил 67 дополнительных полётов, превзойдя ожидания учёных и инженеров. За неполные три года с мента первого взлёта вертолёт провёл в атмосфере Марса 129 минут и преодолел расстояние в 17.7 километров над поверхностью. Это может показаться небольшим, но на самом деле перед нами настоящий технологический прорыв, а завершение миссии стало для учёных крайне печальным фактом. Если у вас есть время, изучите в сети фотографии, сделанные марсианским вертолётом, а ниже вы можете узнать о нём несколько любопытных фактов.