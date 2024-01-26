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Похоже, к своему логическому завершению подошла одна из самых амбициозных миссий NASA текущего десятилетия. Как стало известно, марсианский вертолёт, в успешный взлёт которого не верили даже сами создатели, больше не сможет подняться в воздух и обречён медленно умирать на Красной планете.
По данным американского космического агентства, 18 января 2024 года Ingenuity повредил одну из лопастей, что ставит крест на дальнейших полётах. Аппарат стал первым устройством такого типа, который когда-либо взлетал в атмосфере другой планеты, поэтому миссия была важна и позволяла учёным получать важные сведения на протяжение длительного времени. В заявлении, опубликованном на официальном сайте 25 января, NASA сообщило, что Ingenuity больше не в состоянии летать. Несмотря на неудачу, глава космического агентства подчеркнул важность этого исторического события ведь, всё хорошее рано или поздно заканчивается.
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Билл Нельсон отметил, что вертолёт пролетел выше и дальше, чем надеялись сами разработчики и позволил исследователям сделать невозможное возможным. Напомним, Ingenuity был доставлен на поверхность марсианского кратера Езеро в феврале 2021 года вместе с ровером Perseverance. Основная задача вертолёта заключалась в демонстрации возможности использования винтокрылых аппаратов в разряженной марсианской атмосфере. После успешных первых пяти полётов весной того же года, миссия Ingenuity была не только продлена, но и расширена, что позволило вертолёту стать своеобразным разведчиком для марсохода Perseverance. В ходе новой миссии Ingenuity совершил 67 дополнительных полётов, превзойдя ожидания учёных и инженеров. За неполные три года с мента первого взлёта вертолёт провёл в атмосфере Марса 129 минут и преодолел расстояние в 17.7 километров над поверхностью. Это может показаться небольшим, но на самом деле перед нами настоящий технологический прорыв, а завершение миссии стало для учёных крайне печальным фактом. Если у вас есть время, изучите в сети фотографии, сделанные марсианским вертолётом, а ниже вы можете узнать о нём несколько любопытных фактов.
- Первый винтокрылый аппарат на другой планете. Ingenuity стал первым в истории летательным аппаратом, который успешно взлетел в атмосфере чужой планеты. Его миссия была рассчитана на демонстрацию технической возможности полёта в разряженной атмосфере Марса.
- Компактные размеры и лёгкий вес. Ingenuity имеет вес всего 1.8 килограмма и небольшие размеры, что делает его одним из самых лёгких аппаратов, когда-либо отправленных на другую планету. Это позволило ему успешно маневрировать в марсианской атмосфере.
- Инженерные вызовы. Разработка Ingenuity представляла собой серьёзный вызов для инженеров. В марсианской атмосфере, состоящей преимущественно из углекислого газа, меньше плотность воздуха, чем на Земле. Это требовало от вертолёта более высоких оборотов лопастей и других инженерных адаптаций.
- Выше ожиданий. Первые пять полётов Ingenuity, начиная с апреля 2021 года, были пробными и доказали, что винтокрылый аппарат может успешно взлетать и приземляться на Марсе. Благодаря точной коррекции вращения лопастей и тонким настройкам вертолёт смог достичь значительных успехов.
- Новая миссия. Изначально запланированная на 30 дней, миссия Ingenuity была продлена после успешных первых полётов. Вместо того чтобы просто демонстрировать технологию, аппарат стал разведчиком для марсохода Perseverance, что позволило ему продолжить свои полёты в течение более чем двух лет.
- Рекорды. За время своей миссии Ingenuity совершил общее количество 72 полётов, преодолев расстояние в 17.7 километра над марсианской поверхностью. Эти рекордные показатели внесли важный вклад в понимание возможностей летательных аппаратов на Марсе.
- Научные исследования. В течение своей миссии Ingenuity выполнял научные исследования и собирал данные, помогая учёным лучше понять атмосферу и поверхность Марса. Его полёты предоставили ценную информацию для будущих марсианских миссий и исследований.
- Технологический прорыв. Успех миссии Ingenuity открывает новые горизонты для использования винтокрылых аппаратов в будущих космических миссиях, как разведчиков или научных инструментов. Этот технологический прорыв отмечает новую эру в исследовании планет Солнечной системы.