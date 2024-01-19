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Bublik1
Трамп пообещал запретить цифровой доллар и похвалил Обрана и Путина
Гонка за кресло президента США только началась

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Предвыборная гонка за пост президента США уже началась, а многие аналитики уверены, что на этот раз решается не только будущее Америки, но и всего мира. Особенно беспокоятся европейские политики, которые видят в Трампе угрозу для своего существования. Бывший президент планирует оставить этих ребят без миллиардных траншей, а также пересмотреть роль НАТО на мировой арене. Пока до финишной прямой ещё далеко, но Трамп и Байден уже обменялись целым рядом выпадов. В настоящее время большая часть избирателей поддерживает Трампа, ну а вчера кандидат в президенты пришёл в студию Fox News. В рамках эксклюзивного интервью он поделился своими взглядами на текущую политическую обстановку на планете. Прежде всего Трамп раскритиковал Байдена, рассказав о том, что поддерживал хорошие отношения с Владимиром Путиным. Он похвалил также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и заявил, что сильные лидеры должны заботиться о своём народе, тогда как сонный Джо не способен даже позаботиться о себе. 

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Трамп уверен, что Байден неспособен эффективно управлять страной, не способен говорить без помощника и с трудом справляется с короткими заявлениями. В переговорах ему участвовать запрещают, а в целом старина Джо даже не может спуститься с лестницы без помощников. Трамп полагает, что выстраивать международную политику нужно в рамках прямых отношений с потенциальными противниками. В пример он привёл Китай, который ведёт крайне опасную для США политику. В бытность своего президентства Трамп имел хорошие отношения не только с Си Цзиньпином, но и с лидером Северной Кореии Ким Чен Ыном. Трамп крайне обеспокоен положением на границе с Мексикой и заявляет о решительных мерах, которые положат конец незаконному проникновению мигрантов в США. В целом всё это мы уже слышали, а вот его слова о необходимости запрета цифрового доллара вызвали бурные обсуждения в финансовых кругах как в Америке, так и за её пределами. 

Трамп полагает, что нужно остановить введения цифрового доллара, поскольку такая валюта предоставит федеральному правительству полный контроль над финансами граждан. Трамп пообещал заблокировать введение цифрового доллара, если станет президентом, ведь власти могут забрать деньги обычных американцев так быстро, что никто даже этого и не заметит. Очевидно, что подобные заявления носят популистский характер, вот только сказанное придётся выполнять. В случае, если Трамп действительно доберётся до кресла президента в 2024 году, то введение цифрового доллара может быть поставлено на паузу. Некоторые эксперты полагают, что это поставит США в неудобное положение, поскольку в итоге страна на 5-6 лет отстанет от других государств. Что любопытно, аналогичные высказывания слышны из уст губернатора Флориды Рона ДеСантиса и кандидата в президенты Вивека Рамасвами. Сам Рамасвами отказался от участия в выборах и поддержал Трампа по большинству вопросов. Стоит отметить, что руководство ФРС уже какое-то время изучает вопрос введения цифрового доллара, но пока окончательное решение не принято. Оппоненты такой инициативы утверждают, что цифровой доллар может дать федеральному правительству слишком много власти, вплоть до запрета определённых покупок тем или иным категориям граждан. 

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Ну а сторонники цифрового доллара указывают на потенциальные преимущества в ускорении транзакций и повышении доступности финансовых услуг. На это Трамп и другие оппоненты отвечают, что цифровой доллар может привести к утрате приватности и дополнительным проблемам для банковской системы. Неясно, станет ли Трамп президентом, но в России введение цифрового рубля идёт полным ходом. Операции в тестовом режиме проводятся с августа 2023 года, но пока до полноценного релиза ещё далеко. Считается, что цифровая валюта позволит легко обходить санкции со стороны США и других стран, но пока финансовый регулятор изучает все возможные риски и тестирует систему на прочность. В данном случае важно не только сделать оплату товаров и услуг удобной, но и добиться высокой степени защищённости от взломов и любых других угроз. 

#политика #трамп
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