Пока есть результаты работы видеокарты только в Geekbench 6

Если вы ещё не в курсе последних новостей, то должны знать о скором релизе нескольких новых видеокарт NVIDIA. Напомним, в январе в продажу поступят сразу 3 графических чипа, о нескольких из которых мы и поговорим. Мало того GeForce RTX 4070 Super уже доступна в европейской и американской рознице. Энтузиасты уже выяснили, что она в среднем на 18% быстрее обычной GeForce RTX 4070, что делает новинку действительно интересной. Но особенно радует, что NVIDIA решила не шокировать геймеров высокими ценниками, предлагая мягкую замену в рамках текущего поколения. Проще говоря, в США за GeForce RTX 4070 Super будут просить ровно столько же, как ещё неделю назад стоила GeForce RTX 4070. В профильных изданиях пишут, что немалая часть предложений стартует с рекомендованных 600 долларов, а вот в Европе ситуация немного отличается. Всё дело в том, что янки умудряются продавать полупроводниковую продукцию без НДС, грамотно используя законодательство некоторых штатов, а вот в Европе такой фокус не пройдёт. Именно поэтому за GeForce RTX 4070 Super просят от 660 евро. И вот здесь выяснилось, что очереди за новинкой не стоят, а в результате некоторые магазины в Германии и Австрии вынуждены были сбросить цену до 650 долларов. Инсайдеры пишут, что на старте видеокарта была доступна даже за 629 долларов, но акционное предложение быстро подошло к концу.

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Причина происходящего кроется в том, что в последнее время GeForce RTX 4070 ушла ниже рекомендованной стоимости, а значит пришедшая на её место GeForce RTX 4070 Super начала сразу же дешеветь. Пока речь не идёт о всеобщей тенденции, но нужно же с чего-то начинать. Что же, уже 24 января в продажу поступит GeForce RTX 4070 Ti Super, ну а это более серьёзное предложение, заплатить за которое даже в США придётся от 800 долларов. По данным инсайдеров, производители уже приступили к наполнению складов во всех регионах, где запланирован общемировой релиз, ну а особенно привлекает быстродействие видеокарты. К сожалению, игровых тестов пока в сети нет, но зато появились результаты работы GeForce RTX 4070 Ti Super в Geekbench 6, где можно изучить скоростные показатели по нескольким направлениям и сравнить с быстродействием прямых конкурентов. Стоит отметить, что Geekbench 6 не считается игровым бенчмарком, поэтому к результатам стоит относиться спокойно. В играх всё может оказаться иначе, но пока ничего лучше у нас нет.

Так вот, в OpenCL GeForce RTX 4070 Ti Super оказалась всего на 5% медленнее GeForce RTX 4080, за которую просят 1200 долларов. В Vulkan новинка демонстрирует ещё более выдающиеся показатели, обходя субфлагман на 7%. Превосходство над GeForce RTX 4070 Ti кажется ещё более значительным, ведь в итоге новинка быстрее в OpenCL на 11% и на 26% в Vulkan. Что удивительно, в данном тесте GeForce RTX 4070 Ti Super вплотную приблизилась к флагману AMD. Так, Radeon RX 7900 XTX уступает новинке от дядюшки Хуанга в OpenCL и слегка превосходит в Vulkan. Эксперты полагают, что в реальных играх Radeon RX 7900 XTX всё же будет быстрее, а вот стоимость Radeon RX 7900 XT придётся пересматривать уже на следующей неделе. Напомним, эта видеокарта продаётся за 800 долларов, но так и не стала популярной. Энтузиасты, у которых есть на руках нужная сумма денег, предпочитают GeForce RTX 4070 Ti. Вот только эта видеокарта во всех играх уступает Radeon RX 7900 XT и имеет на 8 Гб меньше видеопамяти. Считается, что GeForce RTX 4070 Ti Super поставит точку в продажах субфлагмана AMD, либо Лизе Су придётся резко снижать цену на свою видеокарту.

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Ну а поскольку проблема понятна не только экспертам, то недавно была запущена рекламная компания, в рамках которой можно купить Radeon RX 7900 XT за 749 долларов, а менее скоростную Radeon RX 7900 GRE за 549 долларов. Скорее всего, такая незначительная скидка не окажет влияния на выбор геймеров, ну а особенно сложно будет Radeon RX 7800 XT. Эта видеокарта AMD оказалась медленнее GeForce RTX 4070 Super, но скидывать цену на неё красные не спешат. Многие эксперты называют текущую серию видеокарт AMD неконкурентной, поскольку у продуктов нет выдающихся скоростных показателей и привлекательной стоимости. Посмотрим, как выход всей серии GeForce RTX 40 Super отразится на рынке настольных графических чипов.