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Bublik1
GeForce RTX 4070 Super обошла Radeon RX 7800 XT на 10% и прибавила 18% без увеличения стоимости
Информация верна, если сравнивать GeForce RTX 4070 Supe с GeForce RTX 4070

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Эксперты полагают, что в следующие несколько месяцев резко возрастут продажи настольных игровых видеокарт. Причина в том, что в январе на рынок хлынут сразу три новых графических чипа, каждый из которых интересен в своём ценовом сегменте. Например, GeForce RTX 4080 Super будет стоить 1000 долларов, но окажется слегка медленнее Radeon RX 7900 XTХ, что парализует продажи флагмана AMD. GeForce RTX 4070 Ti Super станет отличным подарком для энтузиастов, поскольку принесёт увеличение количества видеопамяти до 16 Гб и расширит шину до 256 бит. Ожидается приличный рост производительности, ну а скоро у зелёных за 800 долларов появится вполне достойный конкурент для Radeon RX 7900 XT. Обе видеокарты будут доступны немного позднее, но уже сегодня в продажу поступит GeForce RTX 4070 Super. Что любопытно, о видеокарте эксперты писали неохотно, а многие и вовсе полагали, что она окажется полным разочарованием. Похоже, в реальности всё совсем иначе, ведь вчера подоспели первые независимые тесты. 

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Начнём с того, что GeForce RTX 4070 Super сохранит 12 Гб видеопамяти, но прибавит ядер CUDA. Благодаря этому ожидался рост быстродействия до 10%, но эксперты намеряли намного больше. В сети есть несколько различных тестов, но результат у всех примерно аналогичный, ведь новика примерно на 18% обходит GeForce RTX 4070 в разрешении 2К и умудрилась вплотную приблизиться к более дорогой GeForce RTX 4070 Ti. Фактически, за 600 долларов геймеры могут получить тот же уровень быстродействия, что доступен сегодня владельцам более дорогой видеокарты за 800 вечнозелёных. Это значительный прорыв, ну а в результате ещё недавно считавшаяся лучшей в данном сегменте Radeon RX 7800 XT превратилась в тыкву. Рядовые геймеры предпочитали продукцию NVIDIA, но продажи Radeon RX 7800 XT были заметны в Германии, где любители компьютерных игр привыкли считать свои деньги. 

Похоже, видеокарта AMD резко потеряет фанатскую базу, ведь GeForce RTX 4070 Super примерно на 10% быстрее в разрешении 2К. В данном материале вы можете изучить сводные тесты в 1080р и 4К, но мы полагаем, что лучше всё же обращать внимание на 2К. Так, разрешение 1080р явно не способно раскрыть потенциал GeForce RTX 4070 Super, тогда как современные игры предъявляют к видеокартам в 4К слишком высокие требования, ну а 12 Гб видеопамяти и не самые внушительные скоростные показатели не позволяют рекомендовать новинку для этого разрешения. Что любопытно, многие производители уже озвучили американские цены на кастомные модели GeForce RTX 4070 Super. Ожидаемо есть версии с монструозными системами охлаждения дороже 650 долларов, но очень много моделей доступно по рекомендованной стоимости. Инсайдеры обещают отличную доступность, но весь этот праздник жизни не затронет российскую розницу. 

Если судить по тому, как отечественные ритейлеры реагировали на запуск новых видеокарт в прошлом, то можно сделать вывод, что GeForce RTX 4070 Super поступит в продажу на следующей неделе. А вот цена точно будет выше рекомендованной, поскольку поставщикам приходится платить не только за сами видеокарты, но и за риски. Санкции никуда не ушли, а значит российским геймерам придётся платить немного больше, чем хотелось бы. Обычно через пару месяцев разница сводится к минимуму, но пока всё именно так, как мы описали. 

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#видеокарты #тесты #geforce rtx 4070 #geforce rtx 4070 supe
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