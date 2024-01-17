Своим мнением на эту тему поделились эксперты TrendForce

Известно, что китайское правительство относится крайне серьёзно к проблеме импортозамещения. Сегодня Поднебесная способна обеспечить часть своих потребностей в автомобилях, бытовой технике и электронике, но всё ещё испытывает трудности с полупроводниками. С недавних пор Белый дом осложнил доступ китайским производителям к самым современным технологическим процессам. При этом правительство КНР инвестирует в технологии значительные суммы, а журналисты уверяют, что всего планируется потратить порядка 1 триллиона долларов. Похоже, всё это приведёт к значительному переделу на рынке полупроводников, о чём с беспокойством пишут эксперты TrendForce.

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Считается, что уже в этом десятилетии Китай обойдёт по количеству полупроводниковых предприятий все остальные страны вместе взятые. Аналитики считает такой шаг агрессивным и видят в нём негативные последствия для действующего рынка. Ну а поскольку китайцы не только движутся вширь, но и вглубь, то вместе с расширением производства там намерены добиться перехода на самые современные 3-нм и 5-нм технологические нормы. При этом для Китая строительство новых заводов даёт множество преимуществ. В первую очередь это очевидные технологические и финансовые преимущества, включая полную независимость от иностранных поставок. Кроме того, заводы позволят создать огромное количество новых рабочих мест. Ну а поскольку на производстве требуются специалисты высокого класса, то выгоду получат и смежные отрасли, включая университеты, которые готовят очередную волну высокопрофессиональных сотрудников. И это далеко не всё, ведь в конечном итоге Китай планирует диктовать свои условия рынку, как это ранее произошло с сегментом редкоземельных элементов. Напомним, тогда китайцы скупали компании по всей планете либо разоряли конкурентов при помощи ценового демпинга. Ну а когда конкурентов почти не осталось, подняли стоимость, с лихвой покрывая все издержки.

Эксперты TrendForce уверены, что подобные действия в полупроводниковой отрасли окажут крайне негативный эффект на крупных производителей чипов. Многие рискуют столкнуться с финансовыми трудностями, а некоторых ждёт банкротство. В перспективе даже китайские производства ждёт непростой период. Считается, что небольшие компании вынуждены будут продать свои предприятия гигантам индустрии, поскольку не переживут ценовой войны. Ну а пока нет сомнений, что именно таким образом будут действовать китайские полупроводниковые компании. Когда именно ждать ценовую войну, эксперты сказать не готовы. Очевидно, что сегодня Китай к подобным действиям не готов, поскольку всё ещё зависит от иностранного импорта. Пожалуй, как только в Поднебесной научатся массово выпускать чипы на базе 3-нм узла, острая необходимость в закупке продукции TSMC сойдёт на нет.

Что примечательно, на начало 2024 года в Китае уже есть более 50 функционирующих заводов по производству микросхем. Пока там выпускают чипы по 28-нм нормам и ниже (менее современные), но более технологичные заводы также строятся. Известно, что в ближайшее время SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT и Silan планируют построить ещё 10 новых заводов. Ещё 23 завода находятся в стадии строительства и будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько лет. Эксперты отмечают, что в настоящее время Китай фокусируется на так называемых «зрелых» техпроцессах. Продукция с таких предприятий не подходит для выпуска процессоров для смартфонов, но достаточно хороша для автомобильной и потребительской электроники. Ну а это огромный рынок, недооценивать масштабы которого не стоит. Кроме того, даже в смартфонах достаточно компонентов, которые не требуют 5-нм технологических норм. Согласно статистике, в период с 2023 по 2027 год около 70% новых заводов в Китае будут использовать устаревшие техпроцессы, а только 30% смогут выпускать продукцию по 16-нм нормам (и более технологичным узлам).

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Для потребителей это хорошие новости, поскольку сегодня только несколько компаний способны выпускать чипы, подходящие для производства смартфонов и компьютеров. Как только конкурентов у TSMС и Samsung станет больше, то цены пойдут вниз, а рассказы о дороговизне освоения технологий уйдут в прошлое. Если у вас есть время, обратите внимание на показатели доходности тайваньского контрактного производителя. TSMС уже который год повышает цены на свои услуги, мотивируя это огромными инвестициями. Вот только в реальности деньги оседают в карманах руководства компании, тогда как обычные пользователи вынуждены платить за гаджеты всё больше.