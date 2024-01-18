На видео можно заметить, как активно американские броневики обстреливают российский танк

По мнению целого ряда экспертов, Leopard 2 не оправдал имиджа непробиваемого танка и оказался неспособен противостоять не только вертолётам, но и дронам-камикадзе. Отмечается, что причина лежит на поверхности, ведь у машины наблюдается недостаточное бронирование верхней части, а также посредственная круговая защита. Проще говоря, нет ничего удивительного в том, что немецкие кошки выгорают после одного прилёта «Ланцета». Российские обыватели воспринимают такую информацию крайне позитивно, но забывают, что всё это работает в обе стороны. Проблема в том, что все современные танки оказались не готовы к технологическому противостоянию, которое происходит в рамках украинского конфликта. Разведывательные дроны фиксируют каждый метр территории, а противник использует весь арсенал высокоточного оружия. Именно поэтому многие эксперты утверждают, что танки потеряли свою актуальность и больше не могут считаться инструментом для прорыва. Использовать их в качестве ударной силы возможно, но требуется поддержка пехоты, артиллерии и беспилотных аппаратов.

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В качестве подтверждения данной мысли можно привести пример поражения российского танка, о котором стало известно от украинских военнослужащих. Как сообщается, самый современный российский танк Т-90М попал в ловушку, которая была расставлена украинскими силами. Похоже, представители ВСУ знали точный маршрут машины и подготовили засаду. Бой произошёл 13 января в районе села Степовое под Авдеевкой, а Т-90М попал под сильный обстрел со стороны двух украинских БМП Bradley. Первым делом у российского тынка были выбиты приборы наблюдения. Не имея возможности прицелиться экипаж попытался отбить атаку, но из-за непрерывного обстрела из 25-мм автоматической пушки поворотный механизм башни заклинило. Несколько минут Т-90М находился под шквальным обстрелом. Украинские броневики выбили все внешние механизмы, позволяющие оказать сопротивление, а в какой-то момент экипажу российского танка удалось увести машину с поля боя.

Танк плохо управлялся, поэтому в какой-то момент врезался в дерево и остановился. Сразу де после этого по нему был нанесён удар при помощи дрона-камикадзе. Сколько точно длилась атака, неизвестно, ведь в сети есть только небольшие отрывки боя. Российские источники сообщают, что после того, как обстрел прекратился, экипаж в полном составе покинул танк и успешно эвакуировался. Что любопытно, несмотря на шквальный огонь украинские БМП так и не смогли причинить российской технике критический урон. Боекомплект не сдетонировал, а дрон-камикадзе оказался неспособен поджечь российскую машину. Точных данных о дальнейшей судьбе российского танка нет, но можно предположить, что его починят и вернут в бой. Ну а военкоры пишут не только хвалебные оды в пользу инженеров Т-90М. Проблема в том, что по непонятной причине танк оказался вдали от своих позиций. Контроль местности при помощи разведывательных дронов не производился, а в итоге бойцы ВСУ смогли устроить засаду. Всё это ставит массу вопросов, не говоря уже о том, что экипаж оказался слишком беспечен. Встроенные системы Т-90М позволяют заранее предупредить танкистов о приближении противника, но по какой-то странной причине российская машина оказалась за линей соприкосновения совершенно один, а на помощь не вылетел вертолёт или не приехал другой танк.

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