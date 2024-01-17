Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцецы» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
Немецкий танк только с виду такой прочный

реклама

В последние месяцы эксперты фиксируют всё больше точных попаданий «Ланцетов» по военной технике ВСУ. Достаётся самоходным артиллерийским установкам, системам противовоздушной обороны и даже танкам. Казалось бы, что тяжелобронированные машины должны легко справляться с подобными вызовами, но в реальности всё оказалось не так. Ещё в первые месяцы после начала СВО российские танкисты начали оснащать технику противодронными экранами, а сегодня такая практика наряду с усовершенствованными системами РЭБ повышает шансы экипажей танков на выживание. Украинские военнослужащие пытаются наладить защиту от беспилотников, но недавние потери свидетельствуют о том, что пока такие меры недостаточно эффективны. Напомним, в начале января на одном участке линии соприкосновения «Ланцеты» подбили сразу 2 танка Leopard 2А6. Это самая современная модификация, которая только доступна украинским вооружённым силам, а российские эксперты называют главные недостатки немецкой техники. 

реклама

Главным козырем немецких кошек считается сверхпрочная лобовая проекция, пробить которую сложно даже при помощи орудий российских танков. А вот борта и крыша Leopard 2 сильно уязвимы, поскольку производитель исходил из атакующей концепции и не предполагал, что танк будет использоваться против более сильного противника. Проще говоря, никто не ожидал, что Leopard 2 пойдут в атаку без поддержки со стороны авиации. Кроме того, в голову немецким инженерам не приходила мысль, что танк будут расстреливать с вертолётов и уж точно никто не ожидал, что на него начнут охоты высокоточные дроны-камикадзе, способные наводиться на самые уязвимые места танка. Фактически, когда танк пошёл в серию, о перспективах беспилотной авиации никто и не догадывался, ну а картонная крыша и относительно слабое круговое бронирование открывает отличные возможности для российских бойцов. По мнению экспертов, «Ланцет» может атаковать Leopard 2 с нескольких направлений и не справится с пробитием только лобовой части бронирования. 

Отдельно отмечается, что Leopard 2 представляет собой манёвренный танк, обладающий продвинутыми электронными системами наведения. Он вооружён мощной пушкой, способной доставить российской армии массу хлопот, но по большей части не может применить всё это в реальных условиях. Немецких танков слишком мало, а российские солдаты ведут за ними охоту. Не спасают высокие скоростные показатели и наличие других интересных особенностей. В целом, многие характеристики создавались для ведения боевых действий в условиях асфальтированных дорог, тогда как болотистая местность Запорожской области и слякоть Донбасса снижают скорость передвижения до минимума. Ну а поскольку «Ланцеты» научились использовать для наведения автоматические средства, то низкая выживаемость немецких кошек стала проблемой для украинской армии. Западные эксперты полагают, что помочь делу могли бы зенитные ракеты, которые позволили бы сбивать большую часть российских дронов, но здесь дела обстоят ещё хуже, чем с танками. Любопытное заявление на этот счёт сделал отставной генерал ВВС Франции Патрик Дютарт. По его словам, Европа практически исчерпала возможности поставок зенитных и крылатых ракет украинской армии. Генерал отмечает, что Россия смогла добиться значительного превосходства в воздухе, поскольку подавила значительную часть украинских систем ПВО. Это снизило эффективность работы комплексов противовоздушной обороны, а недавно Зеленский снова обратился за помощь к НАТО. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вот только в Европе наблюдается острый дефицит таких ракет, а значит поддержка если и будет осуществляться, то в крайне незначительных масштабах. Дютартр полагает, что проблема заключается в том, что средства ПВО в Европе игнорировалось в течение длительного времени, а вернуть в строй за короткий срок производственную базу невозможно. Генерал констатирует, что разногласия не позволяют европейским политика договориться, а бюрократия проникла во все отрасли. Военно-промышленный комплекс практически полностью контролируется частниками, ну а владельцы подобных предприятий живут по законам бизнеса. Это значит, что они не видят перспектив для расширения производства зенитных и крылатых ракет. Многие ожидают, что конфликт в Украине вскоре завершится, а новые ракеты будут готовы только через пару лет. Продать всё это будет некому, а всё это системная проблема, решения которой пока нет. Ну а пока европейцы погрязли в дискуссиях, пытаясь найти для себя выгоду в новой волне перевооружения, украинская ПВО продолжает становиться всё более дырявой. Прикрывать военные предприятия, склады с техникой и снарядами скоро будет нечем, а ожидать новых поставок в объёмах 2023 года сегодня не стоит. 

#военные технологии #танки #ланцет #leopard 2а6
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Индия приступила к испытаниям нового лёгкого танка Zorawar
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
5
У новых российских беспилотников есть два больших преимущества для победы в СВО
3
В СВО прибыли сотни ударных дронов-бомбардировщиков «Инферно», использующих тактику ковровых ударов
3
FT: Шольц попросил комиссию EEAS проверить, кто на самом деле из ЕС "недостаточно" помогал ВСУ
3
Использование противотанковой ракеты Вихрь стало рекламой российского оружия
2
Microsoft работает над платной подпиской Copilot Pro
+
В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
13
Потребление электроэнергии в Германии на фоне резкой деиндустриализации сократилось до уровня 1978 года
3
Новая ракета использует свои уже ненужные части в качестве топлива
1
Продажи Redmi Buds 5 series, Watch 4 и Note 13 series начались по всему миру
+
Телескоп сделал чувствительное и сверхглубокое изображение древнего скопления галактик
2
Россия использовала "умные бомбы" при штурме позиций украинской армии в Авдеевке
1
Инженеры украинской Минобороны разработали специальные бронебойные боеприпасы для FPV-дронов
+
Военный Дандыкин: беспилотники ВС РФ «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ
1
В России из-за резкого похолодания ищут незаконно добывающих криптовалюту майнеров
2
Российские золотые резервы в прошлом году достигли рекордных с начала века значений
+
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
Гейтс ошибся по поводу ChatGPT: интервью с сооснователем OpenAI
+
Развитие Дальнего Востока: подтверждены сроки строительства дорог «Уссури» и в порт Восточный
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
4

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
24
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
243
Япония первой в мире применила квантовые технологии в серийном производстве передовых чипов - AT
+
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
2
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
82
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
20
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
4
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
22
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
9
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
32

Сейчас обсуждают

dagnoparte
21:05
Это типичная европейская практика, украсть часть бюджета страны и потом раздуть скандал обвинив других в том что те не украли столько же. Просто отвлекает внимание и тянет время, перед тем как его ски...
FT: Шольц попросил комиссию EEAS проверить, кто на самом деле из ЕС "недостаточно" помогал ВСУ
mukmsk
21:01
Зелёные настолько тотально доминируют, что в спешке выпустили линейку видеоадаптеров, прекратив производство сразу двух своих хороших карт, которые только недавно вышли. Тотальные доминаторы всегда ...
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
Сергей Баулов
20:59
Наконец-то, хоть кто-то допер до этого среди здешнего болота. Заслуженный класс
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Дон Охуэлосович
20:56
Можно, но куда девать 200-мм вертушки? Лучше присмотрись к lancool 216. Там можно сверху разместить 360мм СЖО
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
swr5
20:52
При массированном ракетном ударе против РФ или Китая назад полетит такая же массированная ответка, так что там некому будет уже добивать, будут на дне океана со своих корыт только рыб кормить.
Несмотря на уязвимость перед “гиперзвуком” России и КНР, США продолжают строить устаревшие авианосцы
Майкопское Честное
20:52
Не ври нам тут.
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
Дмитрий Зяблов
20:49
Ну да, ракету в космос, относительно не дорого же запустить, хохлятским олигархам. 🤣
Россия может уничтожить спутники Starlink
Андрей Егоров
20:47
Наших нет в такого рода новостях... Китай, США, ИИ, будущее...
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
ЧatoБoт
20:45
Ешьте сами с волосами!(цэ)
Россия развивает производство муки из сверчков и вызывает жаркие споры
swr5
20:44
Хватит врать и выдумывать всякую чушь.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем