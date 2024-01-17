Немецкий танк только с виду такой прочный

В последние месяцы эксперты фиксируют всё больше точных попаданий «Ланцетов» по военной технике ВСУ. Достаётся самоходным артиллерийским установкам, системам противовоздушной обороны и даже танкам. Казалось бы, что тяжелобронированные машины должны легко справляться с подобными вызовами, но в реальности всё оказалось не так. Ещё в первые месяцы после начала СВО российские танкисты начали оснащать технику противодронными экранами, а сегодня такая практика наряду с усовершенствованными системами РЭБ повышает шансы экипажей танков на выживание. Украинские военнослужащие пытаются наладить защиту от беспилотников, но недавние потери свидетельствуют о том, что пока такие меры недостаточно эффективны. Напомним, в начале января на одном участке линии соприкосновения «Ланцеты» подбили сразу 2 танка Leopard 2А6. Это самая современная модификация, которая только доступна украинским вооружённым силам, а российские эксперты называют главные недостатки немецкой техники.

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Главным козырем немецких кошек считается сверхпрочная лобовая проекция, пробить которую сложно даже при помощи орудий российских танков. А вот борта и крыша Leopard 2 сильно уязвимы, поскольку производитель исходил из атакующей концепции и не предполагал, что танк будет использоваться против более сильного противника. Проще говоря, никто не ожидал, что Leopard 2 пойдут в атаку без поддержки со стороны авиации. Кроме того, в голову немецким инженерам не приходила мысль, что танк будут расстреливать с вертолётов и уж точно никто не ожидал, что на него начнут охоты высокоточные дроны-камикадзе, способные наводиться на самые уязвимые места танка. Фактически, когда танк пошёл в серию, о перспективах беспилотной авиации никто и не догадывался, ну а картонная крыша и относительно слабое круговое бронирование открывает отличные возможности для российских бойцов. По мнению экспертов, «Ланцет» может атаковать Leopard 2 с нескольких направлений и не справится с пробитием только лобовой части бронирования.

Отдельно отмечается, что Leopard 2 представляет собой манёвренный танк, обладающий продвинутыми электронными системами наведения. Он вооружён мощной пушкой, способной доставить российской армии массу хлопот, но по большей части не может применить всё это в реальных условиях. Немецких танков слишком мало, а российские солдаты ведут за ними охоту. Не спасают высокие скоростные показатели и наличие других интересных особенностей. В целом, многие характеристики создавались для ведения боевых действий в условиях асфальтированных дорог, тогда как болотистая местность Запорожской области и слякоть Донбасса снижают скорость передвижения до минимума. Ну а поскольку «Ланцеты» научились использовать для наведения автоматические средства, то низкая выживаемость немецких кошек стала проблемой для украинской армии. Западные эксперты полагают, что помочь делу могли бы зенитные ракеты, которые позволили бы сбивать большую часть российских дронов, но здесь дела обстоят ещё хуже, чем с танками. Любопытное заявление на этот счёт сделал отставной генерал ВВС Франции Патрик Дютарт. По его словам, Европа практически исчерпала возможности поставок зенитных и крылатых ракет украинской армии. Генерал отмечает, что Россия смогла добиться значительного превосходства в воздухе, поскольку подавила значительную часть украинских систем ПВО. Это снизило эффективность работы комплексов противовоздушной обороны, а недавно Зеленский снова обратился за помощь к НАТО.

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Вот только в Европе наблюдается острый дефицит таких ракет, а значит поддержка если и будет осуществляться, то в крайне незначительных масштабах. Дютартр полагает, что проблема заключается в том, что средства ПВО в Европе игнорировалось в течение длительного времени, а вернуть в строй за короткий срок производственную базу невозможно. Генерал констатирует, что разногласия не позволяют европейским политика договориться, а бюрократия проникла во все отрасли. Военно-промышленный комплекс практически полностью контролируется частниками, ну а владельцы подобных предприятий живут по законам бизнеса. Это значит, что они не видят перспектив для расширения производства зенитных и крылатых ракет. Многие ожидают, что конфликт в Украине вскоре завершится, а новые ракеты будут готовы только через пару лет. Продать всё это будет некому, а всё это системная проблема, решения которой пока нет. Ну а пока европейцы погрязли в дискуссиях, пытаясь найти для себя выгоду в новой волне перевооружения, украинская ПВО продолжает становиться всё более дырявой. Прикрывать военные предприятия, склады с техникой и снарядами скоро будет нечем, а ожидать новых поставок в объёмах 2023 года сегодня не стоит.