Речь идёт о системе дальнего радиолокационного обнаружения и управления

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что украинская армия сбила над Азовским морем два российских самолёта. Речь идёт о разведывательном А-50 (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) и транспортном Ил-22. Информация зависла в воздухе, а официальные лица от комментариев отказываются. Во время пресс-конференции не стал давать ответ на этот вопрос и Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что ничего не знает по данному поводу и посоветовал обратиться в Минобороны. Ну а в военном ведомстве пока комментарии не дают. Немного ранее на связь вышел популярный блогер Подоляка, написавший о том, что информация об уничтожении А-50 верна. Военкор также не стал публиковать подробностей, хотя у него обычно есть детали подобных инцидентов.

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Российские журналисты призывают дождаться официальных заявлений со стороны Минобороны, ну а пока в сети появляются новые версии происшествия. Прежде всего в украинской прессе утверждают, что оба самолёта сбила именно украинская ПВО. В данном случае есть большие сомнения возможности осуществления подобных действий, поскольку расстояние до целей играет против ВСУ. Если за удар и отвечает украинская армия, то это могли быть исключительно ракеты стран НАТО, запас которых всё ещё позволяет наносить удары по различным наземным и воздушным объектам. Вторая версия предполагает, что по самолётам отработала российская ПВО, а случилось это по ошибке. Как уже отмечалось выше, подтвердить или опровергнуть подобные заявления пока невозможно, но в прессе пишут, что Ил-22 вернулся на место дислокации. Якобы, борт получил повреждения, но благодаря опыту и навыкам пилотов смог дотянуть до аэродрома. Эта информация подтверждается несколькими источниками, поэтому можно считать её относительно достоверной. Российские эксперты уже приступили к анализу произошедшего и пока делают два вывода, с которыми мы и предлагаем ознакомиться.

Во-первых, количество подобных технических средств должно быть значительно больше. Например, США владеют самым обширным парком самолётов AWACS (ДРЛО). Это 31 самолёт Boeing E-3 Sentry. Британия имеет всего три таких самолёта с обозначением AEW.1, хотя ранее располагала пятью машинами. Уже какое-то время английские политики требуют как можно быстрее выпустить ещё несколько подобных самолётов, а затягивание решения считается крайне опасным. По различным оценкам, в России флот самолётов для дальнего радиолокационного обнаружения и управления составляет от семи до пятнадцати единиц моделей А-50/50У. Очевидно, что такое количество недостаточно, учитывая особенности использования самолёта и наличие у ВСУ ракет большой дальности наземного и воздушного базирования. В любом случае, придётся перебрасывать самолёт из отдалённых мест дислокации. Кроме того, если подтвердится факт потери самолёта ДРЛО от огня своих же сил, то это вызовет вопросы к обучению и квалификации дежурных сил и расчётов ПВО. Не говоря уже о том, что экипаж такого борта представляет собой исключительно редких специалистов.

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Эксперты советуют всё же дождаться более конкретных данных от Министерства обороны, поскольку версий в сети слишком много. Отдельно отмечается, что ещё не так давно А-50 действовал под прикрытием истребителей или штурмовиков. В случае обнаружения угрозы такой самолёт мог уничтожить ракету противника или сбить штатные средства ПВО. Ну а в данном случае А-50 шёл без поддержки, что также ставит массу вопросов.