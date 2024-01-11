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Bublik1
У ВСУ остался 1 истребитель Су-27 – парк украинской авиации сокращается, а F-16 прибудут нескоро
Информацию подтвердили журналисты Military Watch Magazine

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Судя по всему, количество боеспособных самолётов ВСУ в последнее время существенно снизилось, а единственная надежда заключается в поставках американских F-16. В настоящее время украинские пилоты проходят обучение на военных базах НАТО, но информации об успехах лётчиков крайне мало. В итоге в прессе спорят не только о том, получит ли Украина самолёты, но и где их планируют разместить. По некоторым данным, всего создаётся три защищённых объекта, один из которых расположится в городе Коломыя. Это недалеко от румынской границы, а некоторые эксперты и вовсе не исключают, что украинцы хотят держать истребители в странах НАТО. Пока ответов на все эти и многое другие вопросы нет, а особое внимание приковано к остаткам авиации ВСУ. Называются различные цифры, но есть все основания полагать, что практически все истребители Су-27 уничтожены либо выведены из боеспособного состояния. 

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Теоретически, до недавнего времени киевские власти имели на балансе всего три таких самолёта, но в ходе недавних боёв потеряли две машины. Ну а поскольку скрыть гибель лётчиков крайне сложно, то на этот раз даже украинские СМИ подтвердили факты, о которых ранее писала российская пресса. В декабре был сбит Су-27, находящийся под управлением майора Станислава Романенко. Он был заместителем командира 39-й бригады тактической авиации и ранее был удостоен нескольких правительственных наград. Вторым погибшим значится Владислав Залистовский, пилот МиГ-29 из 114-й бригады. Представители Military Watch Magazine отмечают, что в 2023 году Украина получила от стран Восточной Европы значительное количество старых советских самолётов, но только за первые 10 дней октября потеряла 17 МиГ-29. Произошло это как в ходе воздушных боев, так и во время ударов при помощи дронов и крылатых ракет по аэродромам. Американские журналисты приходят к выводу, что в сложившихся условиях украинские пилоты вынуждены сильно рисковать, пытаясь бороться с беспилотниками и находясь под прицелом российских систем ПВО. Кроме того, армия РФ имеет более продвинутые самолёты, а отставание примерно соответствует 25 годам. Но если в Европе ещё остались старые МиГ-29, которые могут быть поставлены Киеву, то Су-27 дать никто больше не сможет, а потери называются невосполнимыми. 

В Military Watch Magazine констатируют, что положение ВСУ сильно ухудшилось, а превосходство в воздухе со стороны армии РФ можно назвать тотальным. Там полагают, что помочь Киеву может только F-16, но забывают рассказать о том, что американский истребитель примерно соответствует старому Су-27. Стоит отметить, что современные модификации, которые производятся здесь и сейчас и включают обновлённые электронные системы, улучшенные радары и другую авионику, действительно выглядят неплохо, вот только поставки F-16 будут включать старые машины, которые представляют собой первые модификации из далёких 90-х годов. За счёт инноваций новые модификации F-16 сильно отличаются, но передавать их украинцам никто не станет. По мнению экспертов, проблема не только в том, что американские самолёты ничем не лучше Су-27, ведь боевой истребитель – это в первую очередь пилот, и только потом электроника. Возможно, в будущем управление самолётами доверят ИИ, но пока все решения принимает человек. Ну а за те полгода, которые украинские пилоты посвятят обучению, добиться значимых результатов и получить нужный опыт не выйдет. 

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Ходят слухи, что вместо украинцев внутри F-16 будут находиться отставные пилоты НАТО, которые за очень большие деньги решаться на риски. Если учитывать, что за последний год количество наёмников в украинской армии снизилось в более чем в 10 раз, то пилоты НАТО могут отказаться от перспективы быть сбитыми даже за большое вознаграждение. Всё это больше похоже на гадание на кофейной гуще, ведь ответов на эти вопросы пока нет. Именно поэтому эксперты советуют подождать хоты бы до весны, когда история с поставками истребителей начнёт приобретать реальные очертания. 

#авиация #истребители #самолёты #су-27
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