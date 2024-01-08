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Bublik1
Украинские журналисты назвали секретный аэродром, на котором разместят базу для истребителей F-16
Считается, что всего построят три военных объекта, об одном из которых уже успели поведать украинские СМИ

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Уже достаточно давно идут дебаты о том, когда и сколько самолётов F-16 получит Украина. В Западной прессе уверены, что речь идёт о решённом факте, тогда как многие российские аналитики не согласны с такой постановкой вопроса. Считается, что уже сегодня заметен раскол между союзниками, а Европейцы пытаются оставить себе как можно больше техники, несмотря на непрекращающиеся попытки выпотрошить все военные склады со стороны американцев. Сонный Джо настаивает на том, что Европа должна взять на себя больше ответственности, тогда как многие политики в ЕС открыто заявляют, что давать уже нечего. Пожалуй, истребители, – это чуть ли не единственный резерв, а главными донорами могут выступить Нидерланды, Бельгия и Дания. И вот здесь и начинается самое интересное. 

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В Нидерландах к власти пришли евроскептики, которые настроены крайне негативно относительно поставок истребителей украинцам. Бельгия пока отмалчивается, а из Дании поступила информация о том, что там решили взять паузу в 6 месяцев. При этом все страны потребовали от Зеленского подписать документ, запрещающий наносить удары по территории России. На самом деле данная бумага не будет ничего значить, но нужна для того, чтобы потом снять с себя ответственность. Большой вопрос, передадут ли вообще европейцы ВСУ истребители, но пока есть все основания полагать, что Украина готовит сразу несколько военных аэропортов. В СМИ пишут, что F-16 уже совсем скоро станут частью авианесущей группы ВСУ, а киевские власти планируют разместить все самолёты на трёх секретных аэродромах. Уже не так важно, насколько данная информация соответствует реальности, ведь проверить её мы не можем. И всё же, было бы логично держать всё в тайне, но украинские СМИ тут же начали строчить о том, что американские истребители разместят в городе Коломыя. Он находится рядом с границей Румынии, а выбор такого месторасположения вполне оправдан. 

Прежде всего специалисты, которые и делали выбор в пользу данного населённого пункта считали, что Россия не станет активно накрывать аэродром ракетами, поскольку побоится их попадания на территорию соседнего государства. Кроме того, Коломыя сильно удалена от линии соприкосновения, а значит о вылете ракет можно будет узнать заранее, подняв все самолёты в воздух. Сам аэродром не маленький, а значит есть место, где можно F-16 хорошо спрятать. Вообще, некоторые украинские журналисты уверяют, что на самом деле истребители будут размещаться в Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской области. Как вы уже поняли, точных данных ни у кого нет, а в настоящее время даже Западные аналитики не верят в то, что поставка самолётов американского производства способна кардинально изменить конфликт. Кто-то полагает, что F-16 позволят ВСУ начать новую фазу наступательной операции в Запорожской области, что даст возможность пробить оборону армии РФ и выйти к Крыму. Другие полагают, что удары ракетами из F-16 будут сосредоточены по тылам российской группировки. Якобы, это приведёт к логистическому коллапсу и ослабит наступление на Авдеевку. Ну а некоторые уверены, что подобные атаки захлебнутся и не станут эффективными. 

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Что любопытно, никто из видных аналитиков не учитывает, что всё это время армия РФ не будет так просто стоять в сторонке. Можно предположить, что российская разведка уже примерно знает сроки поставки самолётов, поэтому в последнее время усиленно бьёт по военным аэродромам. Не исключено, что точного месторасположения F-16 пока не знают даже в Киеве, а значит готовятся как реальные, так и ложные объекты. Ну а дабы осложнить работу специалистам НАТО, удары идут по всем возможным местам дислокации F-16. Нет никаких сомнений, что заход десятка истребителей на территорию Украины не останется незамеченным, а в итоге самолёты станут приоритетной целью. По ним будут работать в воздухе при помощи ПВО и авиации, а на земле накрывать крылатыми ракетами и «Кинжалами». Идут споры о том, может ли НАТО принять решение о размещении F-16 в Румынии или Польше. В этом случае возникает довольно опасный инцидент, ведь уже не так важно, кто будет пилотировать истребитель. Он поднимется и сядет на территории враждебного военного альянса, а в итоге большая часть аналитиков уверена, что в НАТО такого развития событий не допустят. Вопросов много, ну а тот факт, что в Украине уже начали раскрывать военные секреты, указывая российским военным на потенциальные цели, уже вызвал волну негодования в украинской прессе. 

#аналитика #военные технологии #авиация #f-16 #истребители #самолёты
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