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Bublik1
Пока жители РФ праздновали Новый год, мошенники слили в сеть 5 Тб конфиденциальных данных
Это 116 миллионов строк или на 10% больше, чем было в 2023 году

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Сегодня умные алгоритмы знают о нас больше, чем мы сами. Крупные агрегаторы изучают и фиксируют все наши действия в сети, делая выводы не только о наших предпочтениях, но и о мечтах, планах на будущее и многом другом. Крупные компании поясняют необходимость сбора данных заботой о потребителях. Якобы, это позволит персонализировать рекламу, а также предлагать людям именно те товары, которые нам нужны здесь и сейчас. Возможно, идея и была первоначально такой, но в какой-то момент наши конфиденциальные данные превратились в товар. Сегодня информацию о каждом пользователе интернета продают и покупают, а остановить процесс уже невозможно. Одни сервисы тайно собирают информацию о нас, другие – её систематизируют, тогда как третьи используют в своих целях. 

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Ежегодно в сеть попадает невероятное количество личных данных, а эксперты разводят руками, предлагая то и дело менять пароли. Такое ощущение, что нужно это делать чуть ли не каждый день, ведь аппетиты у всех участников рынка растут, как увеличиваются и мощности, позволяющие всю эту информацию обрабатывать. Как стало известно, пока жители России наслаждались новогодними праздниками, злоумышленники умудрились слить в сеть невероятные 5 Тб данных. Если перевести эти данные в цифры, то выходит пугающая картина. Итак, всего в сеть попало 116.5 миллиона строк с данными пользователей, из которых 115.2 миллиона строк – это финансовый сектор и ИТ-системы. По данным Ведомостей, по большей части пострадали компании финансового сектора, телекоммуникаций, ИТ-компании, ритейл и государственные структуры, но точных названий журналисты не приводят. В ходе утечек в руки сомнительных лиц попали 324 000 электронных адресов и 274 000 телефонных номеров. Что примечательно, утечки содержат актуальную информацию, включая данные на август 2023 года. Согласно опубликованной информации можно сделать вывод, что на новогодние праздники 2024 года объёмы слитых в сеть данных увеличились на 10% по сравнению с прошлым отчётным периодом. 

Причина подобного роста связана с тем, что с начала 2023 года около 60% компаний финансового сектора столкнулись с хакерскими атаками. Средний ущерб от одного инцидента составил 3.6 миллиона рублей, не считая потенциальных репутационных и штрафных убытков. Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров утверждает, что увеличение утечек связано с отсутствием специалистов по информационной безопасности на рабочих местах во время праздников. Киберпреступники воспользовались этим временем для активных атак. Проще говоря, пока системы работали преимущественно в автономном режиме, хакеры проникали в закрытые системы и закачивали на свои компьютеры целые пакеты данных. По оценке экспертов, в 2024 году число утечек продолжит расти на 10–15%. Преступники будут акцентировать внимание на региональных органах власти, учебных заведениях и малом бизнесе, стремясь нанести ущерб российской экономике.

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Стоит отметить, что всё это общемировая тенденция, свидетельствующая о необходимости брать проблему под контроль. Вся сложность заключается в том, что в последние годы объём систематизированной информации находится в руках многочисленных ведомств. По словам экспертов, утечки происходят не только из-за хакеров, но и по вине нерадивых сотрудников. Например, работник банка получает предложение слить всю базу мошенникам за кругленькую сумму. Кто-то откажется, но в итоге всё равно найдётся тот, кто возьмёт деньги. Считается, что требуется ужесточения контроля, а также увеличения наказаний для тех, кто идёт на сговор с преступниками. Насколько подобная практика окажется эффективной, и когда она заработает в полной мере, пока сказать сложно. 

#хакеры #личные данные
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