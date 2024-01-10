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Bublik1
Украинский депутат предложил использовать детский труд для производства снарядов и беспилотников
Похоже, пока идея не вызвала в Украине энтузиазма

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Не секрет, что украинская армия испытывает нехватку живой силы, а сам Зеленский заявил, что нужно где-то раздобыть 500 тысяч человек, которых можно бросить в бой. При этом бывший министр внутренних дел, а ныне один из бойцов добровольческого подразделения Луценко вывалил крайне неприятные факты. По его мнению, за 2 года боевых действий погибли или пропали без вести 500 тысяч солдат, а сегодня эту информацию подтвердил министр обороны РФ. Мобилизация проводится весьма специфично, а каждый день в сети появляются ролики, на которых работники военкоматов силой вытаскивают людей из автобусов и троллейбусов. При этом имеющие власть чиновники и используют конфликт в личных целях, зарабатывая огромные суммы на взятках. То и дело ловят тех, кто способствовал выезду за рубеж десяткам и сотням военнообязанных, а происходящее только увеличило разрыв между богатыми и бедными. Наиболее состоятельная часть населения чувствует себя относительно спокойно, тогда как военкомы действуют там, где собираются работяги, у которых нет 10 000 долларов на взятку. 

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Из уст депутатов звучат самые фантастичные предложения. Например, недавно один из политиков заявил, что можно было бы сделать легальный способ уйти от мобилизации. Для этого военнообязанный гражданин Украины должен получать около 1000 долларов в месяц и платить с этой суммы налоги. Кто-то и вовсе предлагает установить легальную оплату за возможность не идти в бой в размере нескольких десятков тысяч долларов, но всё это пока только курсирует в кулуарах Верховной Рады. Похоже переплюнуть всех решил Алексей Гончаренко. Напомним, данный персонаж включён в российский список экстремистов и террористов и продолжает вести законотворческую деятельность. Похоже, сегодня к Гончаренко пришло вдохновение, а иначе как ещё объяснить его новую гениальную идею. Сегодня депутат высказал идею, согласно которой нужно привлечь армию для отлова мужчин. После чего всех военнообязанных стоит отправить в бой, ну а детей привлечь к трудовой деятельности.

Для этого нужно создать производство снарядов чуть ли не в каждом дворе, а в качестве рабочей силы использовать детей. Очевидно, что защитить от Гончаренко детей будет уже не кому, ведь всех мужчин депутат заранее упакует и отправит в бой. Гончаренко заявил, что видит свою главную задачу в том, чтобы поставить детей к станкам, ведь именно так поступали во время Второй мировой. Предложение уже вызвало волну негодования и не нашло поддержки даже среди украинских журналистов. Что любопытно, сам Гончаренко уже отметился целым рядом весьма неоднозначных идей. Например, он предложил сдавать украинскую армию в аренду. Например, если США развяжет новый конфликт, то вместо американцев туда могут отправить украинских мужчин. Естественно, что спрашивать никто ни у кого ничего не будет, а депутат полагает, что таким образом удастся насолить России и Китаю. Перечислять все выходки Гончаренко мы не будем, ведь достаточно уже сказанного выше. Что любопытно, недавно один из общественных деятелей предложил отправлять на линию соприкосновения чиновников и депутатов местных органов власти и Верховной рады. Тогда один из губернаторов Украины резко высказался в ответ на подобные глупости. По его словам, депутаты не помогут украинской армии, поскольку не подготовлены, а вот в тылу могут сделать много. Похоже, обычные работяги, которые строят дома и выполняют тысячи других дел, нужны армии намного больше. 

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В целом идею создания производства оружия на территории Украины лоббируют не только местными властями. Сегодня депутат Бундестага Маркус Фабер опубликовал новость, согласно которой немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH строит где-то на западе Украине центр технического обслуживания военной техники. Согласно его сообщению, на новом предприятии будут проводиться ремонт и обслуживание немецких танков Leopard 1A5, пусковых установок ПВО IRIS-T SLS, а также противоминной техники WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs. Фабер уверяет, что объект даст украинской армии значительное преимущество. Так, это даст возможность обучать механиков ВСУ прямо на месте. Кроме того, повреждённые или вышедшие из строя машины можно будет отремонтировать на месте, без необходимости отправлять их за границу, что сэкономит огромное количество времени и денег. Напомним, ранее о планах построить военные заводы в Украине сообщали руководители и других немецких концернов. Считается, что Rheinmetall уже строит завод, на котором будут выпускать Panther KF51. Идея выглядит странно, поскольку российские ракеты способны обнулить любое предприятие. Ну а единственный, кто мыслит расчётливо, – это указанный выше Гончаренко. Логично будет предположить, что российские власти дважды подумают, прежде чем бить по заводу, где дети на станках собирают беспилотники и 155-мм снаряды. 

#украина #сво
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