Инсайдеры полагают, что из-за искусственного дефицита, ОЗУ продолжит дорожать

Два года назад в продажу поступили процессоры, поддерживающие новый тип памяти DDR5. Как оказалось, массовый потребитель предпочёл не экспериментировать, а продажи Intel спас тот факт, что разработчики изначально предлагали поддержку DDR4. Эта оперативная память была существенно дешевле, а значительные различия наблюдались только в сложных синтетических тестах или в небольшом количестве программ. В играх заметить разницу было невозможно, а релиз процессоров AMD в 2022 году столкнулся с нежеланием пользователей переплачивать. К счастью, в какой-то момент цены на DDR5 всё же пошли вниз, а в итоге продажи данного типа ОЗУ стали увеличиваться. Вот только вместо того, чтобы взяться дружно за руки радостно пританцовывать вместе с покупателями, производители оперативной памяти оказались сильно недовольны. На лицо был явный избыток предложения, что привело к падению цен. В середине 2023 года эксперты писали, что настало лучшее время для покупки ОЗУ, ну а многие любители компьютеров воспользовались выгодными предложениями. Что же, если вы всё пропустили, то самое время задуматься о будущем, о чём пишут аналитики.

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По данным инсайдеров TrendForce, на носу резкое увеличение цен на оперативную память. Предполагается, что по итогам первого квартала 2024 года ОЗУ подорожает до 18%, тогда как в сегменте мобильных устройств и портативной электроники стоимость чипов памяти вырастет до 23%. Таким образом станут дороже смартфоны и ноутбуки, не говоря уже о готовых компьютерах. Аналитики уверены, что предполагаемый рост стоимости никак не связан с фундаментальными факторами и был искусственно создан производителями. Налицо банальный сговор, когда ключевые чипмейкеры резко снизили производственные мощности. Это привело к тому, что запасы на складах стали иссякать, сформировался дефицит, а к середине 2023 года цены стали расти. Ну а наибольший вклад в формирование дефицита внесла Samsung. Именно она первой сократила объёмы производства, а после примеру этой южнокорейской компании последовали и другие конкуренты. Уже к концу 3 квартала 2023 года эксперты констатировали, что снижение цен, которое наблюдалось последние несколько лет, остановилось, а дефицит подталкивает рынок к подорожанию.

Представители TrendForce уверяют, что рост цен затронет как современные, так и постепенно устаревающие стандарты оперативной памяти. Известно, то только за 4 квартал 2023 года новая DDR5 подорожала на 10-15%, тогда как DDR4 выросла в цене на 8-13%. Согласно прогнозам на первый квартал 2024 года, оба стандарта оперативной памяти подорожают от 10 до 15%. А вот в серверном сегменте рост цен был менее значительным в конце 2023 года и не превысил 5-10% для DDR5 и 0-5% для DDR4. Похоже, спокойные времена ушли в прошлое, ведь в ближайшие 3 месяца цены вырастут и в этом сегменте до 15%. Увеличилась и оптовая стоимость мобильной памяти. По итогам четвёртого квартала 2023 года подорожание составило от 18 до 23%, а за 1 квартал 2024 ожидается примерно такой же рост цен. Эксперты утверждают, что спрос на память DDR4 в ближайшее время останется высоким. Особенно часто устаревший тип ОЗУ можно будет встретить в умных телевизорах, ТВ-приставках и других домашних устройствах, где DDR4 приходит на место уходящей с рынка DDR3.

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Отмечается, что подорожание ОЗУ окажет негативное влияние на стоимость готовых изделий. Таким образом могут подорожать видеокарты, где применяется оперативная память стандарта GDDR6. Аналитики считают, что рост цен здесь составит до 15% за 1 квартал. Рост цен на память DRAM также затронет сегмент потребительской электроники, такую как смарт-ТВ и умная бытовая техника. По итогам первого квартала 2024 года ожидается рост цен на 10-15%. Несмотря на то что потребительские устройства пока ещё не перешли на стандарт DDR5, цены на DDR3 также увеличатся на 8-13%, поскольку эта ОЗУ всё ещё используется в различных устройствах. Аналитики не исключают, что попытки крупных производителей сократить производство могут привести к изменениям на рынке. Китайские компании готовы воспользоваться создавшимся искусственным дефицитом оперативной памяти, а в итоге вернуть занятые китайцами ниши будет крайне сложно. В настоящее время у производителей из Поднебесной наблюдаются сложности с доступом к современному литографическому оборудованию. Санкции оказывают негативное влияние, но в целом перспективы у китайцев есть, а действия крупных игроков выглядят крайне рискованно.